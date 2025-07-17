Ароматные шашлычки из баранины: узнайте, как готовят арростичини без лишних затрат

Шашлык без маринада и соусов: как арростичини покоряет мир

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Арростичини — шашлычки из баранины. Кусочки мяса с прослойками жира нанизывают на деревянные шпажки и быстро жарят на мангале. Баранину не маринуют. Считается, что она сама по себе уже ароматная и вкусная.

Фото: en.wikipedia.org by Ra Boe is licensed under Free More info шашлык из баранины

"Эти яства — часть моего детства", — рассказывает Том Конте из Ист-Мидоу в интервью The Post о сочных арростичини, которые его компания D'Abruzzo, названная в честь региона Абруццо (Италия), производит и продает на местных рынках в США.

Конте, владелец ресторана D'Abruzzo Abruzzese Street Food, готовит шашлыки из баранины и курицы.

"В нашем районе много итальянских иммигрантов из Кампании и Сицилии, но не из Абруццо, поэтому арростичини здесь не было. Я решил изменить это", — отмечает бизнесмен.

42-летний отец троих детей, уже давно работает в сфере общественного питания, в 2017 году привез простой рецепт шашлыка в Америку, следуя рецепту отца, который эмигрировал из Абруццо.

По его словам, секрет идеального шашлыка заключается в простоте:

"Нужно всего лишь посыпать морской солью, и блюдо получится великолепным. Никаких соусов или маринадов".

Конте сообщил, что он активно продвигает своё изделие на кулинарных фестивалях и стал популярным благодаря обширному вниманию со стороны медиа.

Уточнения

Абру́цци (итал. Abruzzi), а также Абру́ццо (итал. Abruzzo) — область в Италии с населением 1 285 256 человек (на 31 декабря 2020).



