Узнайте, какое пальмовое масло помогает защитить организм от старения и атеросклероза

Доктор медицинских наук, профессор и основатель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев рассказал, что нерафинированное и неочищенное пальмовое масло, также известное как красное из-за своего цвета, является наиболее полезным видом этого продукта.
По словам Медведева, такое масло идеально подходит для заправки салатов и считается самым полезным благодаря высокому содержанию витаминов и биологически активных веществ. В некоторых странах Африки и Азии его даже используют для профилактики авитаминоза у детей, сообщает Газета.Ru.
Однако при рафинировании пальмового масла количество полезных веществ уменьшается, как и в случае с другими растительными маслами. Тем не менее, даже рафинированное масло сохраняет множество полезных свойств.
"Пальмовое масло содержит большое количества витамина Е — выше, чем в остальных растительных маслах, фитонутриентов, предшественников витамина А", — сообщил Медведев.
Эти соединения обладают антиоксидантной активностью, защищая клетки от окислительного стресса и способствуя предупреждению клеточного старения и атеросклероза, пояснил специалист.
Па́льмовое ма́сло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis).
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