Пока перцы дешёвые, успейте заморозить: заготовка, которую будут просить все соседи

Кулинары советуют фаршировать перец в сезон летних и осенних овощей

5:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированный болгарский перец — это не просто сытное и ароматное блюдо, а настоящая гастрономическая классика. Особенно летом и осенью, когда овощи на пике вкуса, а аромат свежих специй наполняет кухню. Такой перец хорош не только на обед или ужин, но и как заготовка в морозилку — чтобы в холода напомнить себе о тёплом сезоне.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фаршированные перцы

Выбор ингредиентов: простой состав, проверенный временем

Для этого рецепта лучше всего подойдут перцы среднего размера — с тонкими стенками, но плотные. Цвет значения не имеет — красный, зелёный, жёлтый — выбирайте по вкусу.

Фарш можно брать разный: классический вариант — смесь говядины и свинины, но и куриный с индейкой тоже подойдут. Главное — он должен быть свежим и не слишком жирным. Рис — длиннозёрный, хотя и круглый даст хороший результат.

Из овощей понадобится лук и морковь, а для соуса — сметана, томатная паста, вода и немного соли. Всё просто, но в этом и есть магия блюда.

Подготовка риса: важно не переварить

Рис промойте в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной, затем отварите до полуготовности. Обычно это занимает 10-15 минут. Не доводите до полной готовности — рис "дойдет" уже внутри перца, впитав в себя ароматы соуса и мяса.

После варки откиньте крупу на дуршлаг и дайте немного остыть.

Обжарка овощей: зажарка, как основа вкуса

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистого оттенка. Морковь натрите на мелкой тёрке и добавьте к луку. Готовьте овощи вместе ещё 5-7 минут до мягкости. Эта зажарка придаст начинке особую сочность и аромат.

Сборка фарша: важен баланс

Соедините в миске фарш, отваренный рис и обжаренные овощи. Посолите, поперчите, хорошо перемешайте — масса должна быть однородной. При желании можно добавить немного рубленой зелени или щепотку любимых специй.

Перцы: очистка и подготовка

Каждый перец аккуратно промойте и удалите верхушку с плодоножкой. Для этого сделайте круговой надрез и аккуратно вытяните "крышечку" с семенами. Удалите внутренние перегородки — это легко сделать пальцами или ножом. Промойте перцы ещё раз — теперь они готовы к начинке.

Соус: секрет сочности

В миске соедините томатную пасту, сметану, соль и воду. Всё тщательно размешайте до однородности. Этот соус не только сделает блюдо насыщенным, но и защитит перцы от пересыхания во время тушения.

Совет: если нет томатной пасты, можно использовать тёртые помидоры, кетчуп или томаты в собственном соку.

Начинка и сборка: фаршировать до отказа

Наполните каждый перец фаршем до самого верха, слегка утрамбовывая. Затем вертикально уложите их в глубокую кастрюлю с толстыми стенками или казан. Главное, чтобы перцы стояли плотно и не заваливались.

Залейте сверху приготовленным соусом так, чтобы он покрывал около двух третей перцев. Если жидкости не хватает — добавьте немного воды. Положите лавровый лист — и можно ставить на плиту.

Тушение: терпение вознаграждается

Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения. Затем убавьте пламя, накройте крышкой и тушите около 30-40 минут. За это время фарш "схватится", овощи станут мягкими, а соус — насыщенным и ароматным.

Не перемешивайте во время тушения — просто следите, чтобы соус не выкипал.

Подача: горячее блюдо с ароматной подливой

Подавайте перцы в горячем виде — они хороши и как самостоятельное блюдо, и с гарниром. Особенно вкусно сочетаются с картофельным пюре или просто со свежим хлебом, который так приятно макать в подливу.

Если остались перцы — не беда. На следующий день они становятся ещё вкуснее, особенно если разогревать в том же соусе.

Хранение и заготовка впрок

Фаршированный перец отлично замораживается. Просто дайте блюду остыть, переложите в контейнеры и уберите в морозилку. А можно замораживать "сырые" перцы уже с начинкой — это удобно для быстрого ужина в будущем.

В сезон, когда перцы стоят дёшево и полны вкуса — самое время сделать такую заготовку.

Исторический акцент

Интересно, что фаршированный перец считается национальным блюдом сразу в нескольких странах — особенно в Молдове и Румынии. Но и в русской кухне он прочно обосновался как один из самых любимых вариантов сытного обеда.

Причина проста: минимум затрат, простые продукты и восхитительный вкус.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

