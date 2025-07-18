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Пахнет так, что соседи стучатся и просят рецепт: картофель в сливочно-сырном соусе, который удивит всех

Как приготовить вкусный запечённый картофель в сливочно-сырном соусе
3:31
Еда

Картофель можно приготовить сотнями способов — от деревенских долек до сложных запеканок с мясом. Но если вы хотите нечто действительно вкусное, ароматное и достойное праздничного стола, попробуйте приготовить картофель в сливочно-сырном соусе. Это блюдо легко повторить, а результат будет сногсшибательным.

Запечённый картофель с сыром
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель с сыром

Что потребуется для картофельной запеканки

Для 4-5 порций понадобится:

  • картофель — 800-850 г;

  • твёрдый сыр (например, чеддер, гауда, российский) — 70 г;

  • моцарелла — 50-60 г;

  • молоко — 200 мл;

  • сливки (15-20% жирности) — 70 мл;

  • сливочное масло — 25 г;

  • мука — 12 г (примерно 1 ст. ложка с горкой);

  • чеснок (сушёный или свежий), соль, чёрный молотый перец — по вкусу;

  • зелень — для подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Подготовка картофеля
Очистите и промойте клубни, затем нарежьте их как можно тоньше — кружочками толщиной не более 3 мм. Это важно для равномерного приготовления. Форму для запекания смажьте растительным маслом и уложите картофель слоями.

Шаг 2. Сырная основа
Натрите оба вида сыра — моцареллу и твёрдый сыр — на крупной тёрке. Пока можно отложить их в сторону.

Шаг 3. Приготовление соуса
Растопите сливочное масло в сотейнике или глубокой сковороде. Всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком — масса должна стать однородной, без комочков. Прогрейте смесь 20-30 секунд на среднем огне.

Шаг 4. Соединяем с молоком и сливками
Постепенно влейте молоко, продолжая перемешивать, чтобы не образовались комки. Доведите соус до лёгкого кипения, затем влейте сливки и снова перемешайте.

Шаг 5. Приправы и сыр
Добавьте специи: сушёный или свежий чеснок, немного соли и перца. Затем добавьте в соус натёртые сыры. Продолжайте варить, постоянно помешивая, до полного растворения сыра — около 2 минут. Соус должен получиться тягучим, сливочным и очень ароматным.

Шаг 6. Запекание
Залейте картофель получившимся горячим соусом. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 190 °C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу, уменьшите температуру до 180 °C и запекайте ещё 20 минут до золотистой корочки.

Шаг 7. Подача
Достаньте форму из духовки, дайте немного остыть, украсьте рубленой зеленью — и можно подавать. Блюдо выглядит как из ресторана и вызывает восторг с первого кусочка.

Почему стоит попробовать

  • Это идеальный гарнир или основное блюдо, особенно в холодное время года.

  • Блюдо подходит для праздничного ужина, званого обеда или уютного домашнего вечера.

  • Сочетание картофеля, сыра и сливок - это всегда беспроигрышно.

  • Можно экспериментировать с сортами сыра и добавками — грибами, ветчиной или зеленью.

Готовится просто, но результат выглядит и ощущается, как кулинарный шедевр. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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