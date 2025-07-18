Пахнет так, что соседи стучатся и просят рецепт: картофель в сливочно-сырном соусе, который удивит всех

Картофель можно приготовить сотнями способов — от деревенских долек до сложных запеканок с мясом. Но если вы хотите нечто действительно вкусное, ароматное и достойное праздничного стола, попробуйте приготовить картофель в сливочно-сырном соусе. Это блюдо легко повторить, а результат будет сногсшибательным.
Для 4-5 порций понадобится:
картофель — 800-850 г;
твёрдый сыр (например, чеддер, гауда, российский) — 70 г;
моцарелла — 50-60 г;
молоко — 200 мл;
сливки (15-20% жирности) — 70 мл;
сливочное масло — 25 г;
мука — 12 г (примерно 1 ст. ложка с горкой);
чеснок (сушёный или свежий), соль, чёрный молотый перец — по вкусу;
зелень — для подачи.
Шаг 1. Подготовка картофеля
Очистите и промойте клубни, затем нарежьте их как можно тоньше — кружочками толщиной не более 3 мм. Это важно для равномерного приготовления. Форму для запекания смажьте растительным маслом и уложите картофель слоями.
Шаг 2. Сырная основа
Натрите оба вида сыра — моцареллу и твёрдый сыр — на крупной тёрке. Пока можно отложить их в сторону.
Шаг 3. Приготовление соуса
Растопите сливочное масло в сотейнике или глубокой сковороде. Всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком — масса должна стать однородной, без комочков. Прогрейте смесь 20-30 секунд на среднем огне.
Шаг 4. Соединяем с молоком и сливками
Постепенно влейте молоко, продолжая перемешивать, чтобы не образовались комки. Доведите соус до лёгкого кипения, затем влейте сливки и снова перемешайте.
Шаг 5. Приправы и сыр
Добавьте специи: сушёный или свежий чеснок, немного соли и перца. Затем добавьте в соус натёртые сыры. Продолжайте варить, постоянно помешивая, до полного растворения сыра — около 2 минут. Соус должен получиться тягучим, сливочным и очень ароматным.
Шаг 6. Запекание
Залейте картофель получившимся горячим соусом. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 190 °C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу, уменьшите температуру до 180 °C и запекайте ещё 20 минут до золотистой корочки.
Шаг 7. Подача
Достаньте форму из духовки, дайте немного остыть, украсьте рубленой зеленью — и можно подавать. Блюдо выглядит как из ресторана и вызывает восторг с первого кусочка.
Это идеальный гарнир или основное блюдо, особенно в холодное время года.
Блюдо подходит для праздничного ужина, званого обеда или уютного домашнего вечера.
Сочетание картофеля, сыра и сливок - это всегда беспроигрышно.
Можно экспериментировать с сортами сыра и добавками — грибами, ветчиной или зеленью.
Готовится просто, но результат выглядит и ощущается, как кулинарный шедевр. Приятного аппетита!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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