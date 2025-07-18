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Один секрет для всех видов теста: как сделать идеальные блины и оладьи за один подход

Универсальное тесто для блинов, оладьев и блинчиков
3:16
Еда

Блины, оладьи, тонкие блинчики с дырочками или пышные дрожжевые - для всего этого не нужно запоминать десятки рецептов. Секрет идеального теста для любой выпечки на сковороде — в простой формуле "всё по одной".

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Этот принцип прост и удобен: все ингредиенты отмеряются в равных частях, обычно с помощью стандартной кружки объёмом 330-350 мл. Такой подход экономит время, уменьшает количество посуды и гарантирует стабильный результат.

В чём суть формулы "всё по одной"

Название говорит само за себя:

  • 1 кружка муки

  • 1 яйцо

  • 1 столовая ложка сахара

  • 1 щепотка соли

Это основа для любого теста. А дальше — всё зависит от того, какой результат вы хотите получить. Подбирая правильные жидкости и разрыхлители, можно из этой базы приготовить:

  • пышные оладьи,

  • тонкие блинчики,

  • классические блины,

  • дрожжевые блины на кефире.

Как сделать пышные оладьи

Чтобы получить нежные и пышные оладьи, к базовой смеси нужно:

  • влить 1 кружку кефира;

  • добавить 1 столовую ложку растительного масла;

  • добавить 1/2 чайной ложки соды.

Всё хорошо перемешать — и сразу жарить на разогретой сковороде. Сода активируется в кефире, и тесто начнёт "играть" почти сразу, не нужно ждать.

Рецепт для тонких блинчиков с дырочками

Такие блинчики получаются тонкими, эластичными и красивыми. Чтобы добиться этого, нужно:

  • добавить к основе 1 кружку кефира и перемешать;

  • затем — &frac12 чайной ложки соды (именно после кефира!);

  • влить 1 кружку молока;

  • добавить 1 столовую ложку растительного масла.

Ингредиенты лучше вводить поочерёдно, тщательно вымешивая — тогда тесто получится однородным. Благодаря реакции соды с кефиром и разбавлению молоком, блины будут тонкими, с ажурными краями.

Классические блины — толстые, мягкие

Любите классические блины на завтрак? Тогда следуйте такому алгоритму:

  • к основе добавьте 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

  • влейте 1 кружку молока;

  • хорошо перемешайте — и можно жарить.

Такие блины получаются нежными, немного плотными, но в меру — отличный вариант на каждый день.

Тонкие дрожжевые блины — как в детстве

Для более насыщенного вкуса и текстуры дрожжевых блинов сделайте так:

  • добавьте к основе 1/2 чайной ложки сухих дрожжей;

  • влейте 1 кружку кефира, перемешайте;

  • добавьте 1 кружку тёплого молока;

  • тщательно вымешайте, накройте тканью и оставьте на 2-3 часа в тёплом месте.

Когда тесто подойдёт, можно жарить — блины получатся пористыми, с нежным дрожжевым вкусом.

Советы по приготовлению

  • Используйте хорошо разогретую сковороду - так блины не прилипнут.

  • Не перебарщивайте с маслом: лучше смазать сковороду кисточкой.

  • Всегда просеивайте муку - это делает тесто воздушным.

  • Добавляйте соду/разрыхлитель строго после кефира или молока.

Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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