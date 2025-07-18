Один секрет для всех видов теста: как сделать идеальные блины и оладьи за один подход

Универсальное тесто для блинов, оладьев и блинчиков

3:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины, оладьи, тонкие блинчики с дырочками или пышные дрожжевые - для всего этого не нужно запоминать десятки рецептов. Секрет идеального теста для любой выпечки на сковороде — в простой формуле "всё по одной".

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Этот принцип прост и удобен: все ингредиенты отмеряются в равных частях, обычно с помощью стандартной кружки объёмом 330-350 мл. Такой подход экономит время, уменьшает количество посуды и гарантирует стабильный результат.

В чём суть формулы "всё по одной"

Название говорит само за себя:

1 кружка муки

1 яйцо

1 столовая ложка сахара

1 щепотка соли

Это основа для любого теста. А дальше — всё зависит от того, какой результат вы хотите получить. Подбирая правильные жидкости и разрыхлители, можно из этой базы приготовить:

пышные оладьи,

тонкие блинчики,

классические блины,

дрожжевые блины на кефире.

Как сделать пышные оладьи

Чтобы получить нежные и пышные оладьи, к базовой смеси нужно:

влить 1 кружку кефира ;

добавить 1 столовую ложку растительного масла ;

добавить 1/2 чайной ложки соды.

Всё хорошо перемешать — и сразу жарить на разогретой сковороде. Сода активируется в кефире, и тесто начнёт "играть" почти сразу, не нужно ждать.

Рецепт для тонких блинчиков с дырочками

Такие блинчики получаются тонкими, эластичными и красивыми. Чтобы добиться этого, нужно:

добавить к основе 1 кружку кефира и перемешать;

затем — ½ чайной ложки соды (именно после кефира!);

влить 1 кружку молока ;

добавить 1 столовую ложку растительного масла.

Ингредиенты лучше вводить поочерёдно, тщательно вымешивая — тогда тесто получится однородным. Благодаря реакции соды с кефиром и разбавлению молоком, блины будут тонкими, с ажурными краями.

Классические блины — толстые, мягкие

Любите классические блины на завтрак? Тогда следуйте такому алгоритму:

к основе добавьте 1/2 чайной ложки разрыхлителя ;

влейте 1 кружку молока ;

хорошо перемешайте — и можно жарить.

Такие блины получаются нежными, немного плотными, но в меру — отличный вариант на каждый день.

Тонкие дрожжевые блины — как в детстве

Для более насыщенного вкуса и текстуры дрожжевых блинов сделайте так:

добавьте к основе 1/2 чайной ложки сухих дрожжей ;

влейте 1 кружку кефира , перемешайте;

добавьте 1 кружку тёплого молока ;

тщательно вымешайте, накройте тканью и оставьте на 2-3 часа в тёплом месте.

Когда тесто подойдёт, можно жарить — блины получатся пористыми, с нежным дрожжевым вкусом.

Советы по приготовлению

Используйте хорошо разогретую сковороду - так блины не прилипнут.

Не перебарщивайте с маслом: лучше смазать сковороду кисточкой.

Всегда просеивайте муку - это делает тесто воздушным.

Добавляйте соду/разрыхлитель строго после кефира или молока.

Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

