Никакой воды, только жара и терпкий запах лавра: пельмени, от которых невозможно оторваться

Пельмени в духовке: рецепт приготовления в горшочках

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте на минутку про кастрюлю с кипятком. Пельмени можно приготовить совсем иначе — сочнее, ароматнее, душевнее. Нужно всего лишь взять керамические горшочки, приправы и немного фантазии. Результат — румяные, мягкие пельмешки, пропитанные горячим бульоном и пряными специями.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пельмени с бульоном

Почему это работает

Горшочки сохраняют тепло равномерно, а пельмени медленно томятся в жидкости, набираясь аромата. Получается не просто еда, а маленький ритуал: открыть крышку, вдохнуть пряный пар и зачерпнуть ложкой горячий бульон с мягкими пельменями.

Ингредиенты

Пельмени — 600 г

Вода — 2,5 стакана (500 мл)

Лавровый лист — 4 шт.

Соль — 3 щепотки

Молотый чёрный перец — 3 щепотки

Дополнительно по желанию: репчатый лук, зелень, часть бульонного кубика.

Как готовить

Подготовьте керамические горшочки. Никакого размораживания — выкладывайте пельмени сразу из морозилки. Вскипятите воду. Аккуратно залейте ею пельмени в горшочках — но не доверху! Оставьте 2 см до края, чтобы бульон не убежал при запекании. Добавьте соль, перец, лавровый лист. Хотите усилить вкус? Бросьте немного лука или зелени — но потом обязательно удалите перед подачей. Накройте крышками и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25 минут. Контролируйте готовность — у всех духовки разные. Подавайте горячими! Отличный дуэт — сметана и щепотка свежемолотого перца.

Уточнения

Пельме́ни - блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

