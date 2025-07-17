Никакой воды, только жара и терпкий запах лавра: пельмени, от которых невозможно оторваться

Забудьте на минутку про кастрюлю с кипятком. Пельмени можно приготовить совсем иначе — сочнее, ароматнее, душевнее. Нужно всего лишь взять керамические горшочки, приправы и немного фантазии. Результат — румяные, мягкие пельмешки, пропитанные горячим бульоном и пряными специями.
Горшочки сохраняют тепло равномерно, а пельмени медленно томятся в жидкости, набираясь аромата. Получается не просто еда, а маленький ритуал: открыть крышку, вдохнуть пряный пар и зачерпнуть ложкой горячий бульон с мягкими пельменями.
Дополнительно по желанию: репчатый лук, зелень, часть бульонного кубика.
Пельме́ни - блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.
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