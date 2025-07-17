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Никакой воды, только жара и терпкий запах лавра: пельмени, от которых невозможно оторваться

Пельмени в духовке: рецепт приготовления в горшочках
1:44
Еда

Забудьте на минутку про кастрюлю с кипятком. Пельмени можно приготовить совсем иначе — сочнее, ароматнее, душевнее. Нужно всего лишь взять керамические горшочки, приправы и немного фантазии. Результат — румяные, мягкие пельмешки, пропитанные горячим бульоном и пряными специями.

Пельмени с бульоном
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени с бульоном

Почему это работает

 Горшочки сохраняют тепло равномерно, а пельмени медленно томятся в жидкости, набираясь аромата. Получается не просто еда, а маленький ритуал: открыть крышку, вдохнуть пряный пар и зачерпнуть ложкой горячий бульон с мягкими пельменями.

Ингредиенты

  • Пельмени — 600 г
  • Вода — 2,5 стакана (500 мл)
  • Лавровый лист — 4 шт.
  • Соль — 3 щепотки
  • Молотый чёрный перец — 3 щепотки

Дополнительно по желанию: репчатый лук, зелень, часть бульонного кубика.

Как готовить

  1. Подготовьте керамические горшочки. Никакого размораживания — выкладывайте пельмени сразу из морозилки.
  2. Вскипятите воду. Аккуратно залейте ею пельмени в горшочках — но не доверху! Оставьте 2 см до края, чтобы бульон не убежал при запекании.
  3. Добавьте соль, перец, лавровый лист. Хотите усилить вкус? Бросьте немного лука или зелени — но потом обязательно удалите перед подачей.
  4. Накройте крышками и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25 минут. Контролируйте готовность — у всех духовки разные.
  5. Подавайте горячими! Отличный дуэт — сметана и щепотка свежемолотого перца.

Уточнения

Пельме́ни - блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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