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Без него не обойдётся ни одна вкусная сладость: как создать заварной крем, который удивит всех

Почему ваши десерты не могут обойтись без заварного крема
2:27
Еда

Заварной крем — это классический элемент кондитерского искусства, который придаёт нежность и уникальный вкус множеству десертов. Он является основой для тортов, эклеров, пирожных и многих других сладостей.

крем
Фото: Own work by Deepesh chadha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
крем

Для приготовления заварного крема вам понадобятся:

  • Молоко — 500 мл
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 3 штуки
  • Мука — 3 ст. ложки (можно заменить на кукурузный крахмал)
  • Ванильный сахар или экстракт — 1 ч. ложка (по желанию)
  • Сливочное масло — 50 г (для придания крему нежности)

Приготовление

Подготовка ингредиентов

Поставьте молоко на плиту и доведите его до кипения в кастрюле. Лучше использовать кастрюлю с толстым дном, чтобы избежать пригорания.

Смешивание компонентов

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до получения однородной массы. Добавьте муку (или кукурузный крахмал) и тщательно перемешайте до полного растворения всех комочков.

Темперирование яичной смеси

Когда молоко закипит, постепенно влейте его в яичную смесь, непрерывно помешивая венчиком. Это позволит предотвратить свертывание яиц и поможет плавно остыть смеси.

Загустение крема

Перелейте полученную массу обратно в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Непрерывно помешивайте крем, чтобы он равномерно прогревался. Как только смесь начнет загустевать (крем будет оставлять следы на ложке), уменьшите огонь и продолжайте варить ещё 2-3 минуты.

Добавление ванили и масла

Снимите кастрюлю с огня и добавьте ванильный сахар или экстракт, а также сливочное масло. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты полностью вошли в состав крема. Это придаст заварному крему нежность и бархатистую текстуру.

Охлаждение крема

Переложите крем в чистую миску или контейнер и накройте пленкой, чтобы она касалась поверхности крема. Это предотвратит образование корки. Дайте крему остыть до комнатной температуры, а затем уберите в холодильник.

Применение

Заварной крем можно использовать в качестве начинки для эклеров, пирожных, тортов или как самостоятельный десерт. Его можно украсить ягодами, фруктами или шоколадом для создания красивой подачи.

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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