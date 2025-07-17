Без него не обойдётся ни одна вкусная сладость: как создать заварной крем, который удивит всех

Заварной крем — это классический элемент кондитерского искусства, который придаёт нежность и уникальный вкус множеству десертов. Он является основой для тортов, эклеров, пирожных и многих других сладостей.
Для приготовления заварного крема вам понадобятся:
Поставьте молоко на плиту и доведите его до кипения в кастрюле. Лучше использовать кастрюлю с толстым дном, чтобы избежать пригорания.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до получения однородной массы. Добавьте муку (или кукурузный крахмал) и тщательно перемешайте до полного растворения всех комочков.
Когда молоко закипит, постепенно влейте его в яичную смесь, непрерывно помешивая венчиком. Это позволит предотвратить свертывание яиц и поможет плавно остыть смеси.
Перелейте полученную массу обратно в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Непрерывно помешивайте крем, чтобы он равномерно прогревался. Как только смесь начнет загустевать (крем будет оставлять следы на ложке), уменьшите огонь и продолжайте варить ещё 2-3 минуты.
Снимите кастрюлю с огня и добавьте ванильный сахар или экстракт, а также сливочное масло. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты полностью вошли в состав крема. Это придаст заварному крему нежность и бархатистую текстуру.
Переложите крем в чистую миску или контейнер и накройте пленкой, чтобы она касалась поверхности крема. Это предотвратит образование корки. Дайте крему остыть до комнатной температуры, а затем уберите в холодильник.
Заварной крем можно использовать в качестве начинки для эклеров, пирожных, тортов или как самостоятельный десерт. Его можно украсить ягодами, фруктами или шоколадом для создания красивой подачи.
Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
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