Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто виноват в падении экспорта автомобилей: детали тарифов Трампа и их последствия
Ужас внутри: как часто чистить духовку, чтобы избежать канцерогенов
На базе LSE открывается Центр разумности животных с фокусом на ИИ — 4 млн фунтов финансирования
Специалисты назвали нерегулярный полив основной причиной горечи в огурцах
23 миллиона за 4 песни: Полина Гагарина выступит на концерте по случаю 80-летия победы на Сахалине
Кабачковая икра подходит для перекуса при похудении — польза подтверждена специалистами
Конец эпохи: немецкий автопром рушится — как это отразится на россиянах
Лифт не работает, еда на битой посуде: за что туристы отдали сотни тысяч в Турции
Курорт без сюрпризов: сборы отменяются, туристов ждут в прежнем режиме

Простой рецепт торта Наполеон, который сделает вас мастером кондитерского искусства

Рецепт торта Наполеона: классика кулинарного искусства
4:14
Еда

Торт Наполеон — это один из самых известных и любимых десертов, который завоевал сердца сладкоежек по всему миру. Его основа состоит из тончайших коржей, пропитанных нежным кремом. Несмотря на то что приготовление этого торта требует времени и терпения, результат безусловно стоит усилий. В этой статье мы поделимся классическим рецептом торта Наполеон, который поможет вам создать этот знаменитый десерт в домашних условиях.

торт наполеон
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
торт наполеон

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука — 500 г
  • Масло сливочное (холодное) — 250 г
  • Соль — 1/2 ч. ложки
  • Уксус — 1 ст. ложка
  • Вода холодная — 150 мл
  • Яйцо — 1 шт. (по желанию, для упрощения процесса)

Для крема:

  • Молоко — 1 л
  • Сахар — 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 3 ст. ложки
  • Крахмал — 2 ст. ложки
  • Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию)
  • Масло сливочное (комнатной температуры) — 100 г

Для украшения:

  • Крошка из коржей (для посыпки)
  • Орехи или шоколад (по желанию)

Приготовление

Приготовление теста

  1. В глубокой миске соедините муку и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетрите его с мукой до состояния крошки.
  2. В отдельной емкости смешайте уксус и холодную воду. Если вы используете яйцо, взбейте его и добавьте в смесь. Постепенно влейте жидкость в мучную массу, замешивая тесто.
  3. Постепенно влейте горячее молоко в яичную массу, не прекращая помешивать. Затем верните смесь в кастрюлю.
  4. На среднем огне, непрерывно помешивая, доведите крем до загустения. Когда крем загустеет, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте.
  5. Остудите крем до комнатной температуры.

Выпекание коржей

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Достаньте тесто из холодильника и разделите его на 10-12 равных частей. Каждую часть раскатайте в тонкий круглый корж (примерно 2-3 мм).
  3. Выпекайте коржи на противне, застеленном пергаментом, около 7-10 минут до золотистого цвета. Учтите, что время выпекания может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки.
  4. Готовые коржи остудите на решетке.

Приготовление крема

  1. В кастрюле нагрейте молоко, но не доводите до кипения.
  2. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкости. Добавьте муку и крахмал, тщательно перемешайте.
  3. Постепенно влейте горячее молоко в яичную массу, не прекращая помешивать. Затем верните смесь в кастрюлю.
  4. На среднем огне, непрерывно помешивая, доведите крем до загустения. Когда крем загустеет, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте.
  5. Остудите крем до комнатной температуры.

Сборка торта

  • На плоское блюдо положите первый корж и обильно смажьте его кремом. Повторяйте процесс, укладывая коржи друг на друга и смазывая каждый кремом.
  • Последним коржом будет верхний, который также нужно смазать кремом. 

Украшение

  • Из оставшихся коржей сделайте крошку, измельчив их в блендере или руками. Посыпьте торт сверху и вокруг, чтобы он красиво выглядел.
  • При желании, торт можно украсить орехами или шоколадом.

Настойка

Перед подачей настоять торт Наполеон нужно минимум 4-6 часов, а лучше — на ночь в холодильнике. Это позволит коржам пропитаться кремом и сделать десерт нежным.

Торт Наполеон — это непревзойденная классика, которая не оставит равнодушным никого. Его воздушные коржи и нежный крем создают идеальное сочетание вкусов и текстур. Приготовление торта требует времени и терпения, но итоге вас ждет восхитительный десерт, который порадует вашу семью и гостей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Можно ли использовать обычный антифриз в дизельном авто
Авто
Можно ли использовать обычный антифриз в дизельном авто Аудио 
5 рекомендаций по зарядке телефона в жару от эксперта
Недвижимость
5 рекомендаций по зарядке телефона в жару от эксперта Аудио 
Барханный кот: самый мелкий вид кошек, выживающий в суровых условиях пустыни
Домашние животные
Барханный кот: самый мелкий вид кошек, выживающий в суровых условиях пустыни Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Последние материалы
Лифт не работает, еда на битой посуде: за что туристы отдали сотни тысяч в Турции
Курорт без сюрпризов: сборы отменяются, туристов ждут в прежнем режиме
Неправильный полив, и перец вас разочарует
Китайские кроссоверы и пикапы на Ozon: условия покупки и гарантии
В Новой Зеландии планируют воссоздать птицу моа ростом 3,6 метра
600 млн на модернизацию: птицефабрику Комсомольская ждут изменения
Трансферный сюрприз: переход игрока в Левски под угрозой
Ольга Бузова обливается слезами из-за болезни своей собачки по кличке Ева
Рецепт абрикосового тарта: идеальный летний десерт, который никого не оставит равнодушными
Маска работает, но не у вас: главные ошибки в нанесении, которые совершают все
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.