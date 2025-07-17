Простой рецепт торта Наполеон, который сделает вас мастером кондитерского искусства

Рецепт торта Наполеона: классика кулинарного искусства

4:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт Наполеон — это один из самых известных и любимых десертов, который завоевал сердца сладкоежек по всему миру. Его основа состоит из тончайших коржей, пропитанных нежным кремом. Несмотря на то что приготовление этого торта требует времени и терпения, результат безусловно стоит усилий. В этой статье мы поделимся классическим рецептом торта Наполеон, который поможет вам создать этот знаменитый десерт в домашних условиях.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ торт наполеон

Ингредиенты

Для теста:

Мука — 500 г

Масло сливочное (холодное) — 250 г

Соль — 1/2 ч. ложки

Уксус — 1 ст. ложка

Вода холодная — 150 мл

Яйцо — 1 шт. (по желанию, для упрощения процесса)

Для крема:

Молоко — 1 л

Сахар — 200 г

Яйца — 3 шт.

Мука — 3 ст. ложки

Крахмал — 2 ст. ложки

Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию)

Масло сливочное (комнатной температуры) — 100 г

Для украшения:

Крошка из коржей (для посыпки)

Орехи или шоколад (по желанию)

Приготовление

Приготовление теста

В глубокой миске соедините муку и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетрите его с мукой до состояния крошки. В отдельной емкости смешайте уксус и холодную воду. Если вы используете яйцо, взбейте его и добавьте в смесь. Постепенно влейте жидкость в мучную массу, замешивая тесто. Постепенно влейте горячее молоко в яичную массу, не прекращая помешивать. Затем верните смесь в кастрюлю. На среднем огне, непрерывно помешивая, доведите крем до загустения. Когда крем загустеет, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Остудите крем до комнатной температуры.

Выпекание коржей

Разогрейте духовку до 200°C. Достаньте тесто из холодильника и разделите его на 10-12 равных частей. Каждую часть раскатайте в тонкий круглый корж (примерно 2-3 мм). Выпекайте коржи на противне, застеленном пергаментом, около 7-10 минут до золотистого цвета. Учтите, что время выпекания может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки. Готовые коржи остудите на решетке.

Приготовление крема

В кастрюле нагрейте молоко, но не доводите до кипения. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкости. Добавьте муку и крахмал, тщательно перемешайте. Постепенно влейте горячее молоко в яичную массу, не прекращая помешивать. Затем верните смесь в кастрюлю. На среднем огне, непрерывно помешивая, доведите крем до загустения. Когда крем загустеет, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Остудите крем до комнатной температуры.

Сборка торта

На плоское блюдо положите первый корж и обильно смажьте его кремом. Повторяйте процесс, укладывая коржи друг на друга и смазывая каждый кремом.

Последним коржом будет верхний, который также нужно смазать кремом.

Украшение

Из оставшихся коржей сделайте крошку, измельчив их в блендере или руками. Посыпьте торт сверху и вокруг, чтобы он красиво выглядел.

При желании, торт можно украсить орехами или шоколадом.

Настойка

Перед подачей настоять торт Наполеон нужно минимум 4-6 часов, а лучше — на ночь в холодильнике. Это позволит коржам пропитаться кремом и сделать десерт нежным.

Торт Наполеон — это непревзойденная классика, которая не оставит равнодушным никого. Его воздушные коржи и нежный крем создают идеальное сочетание вкусов и текстур. Приготовление торта требует времени и терпения, но итоге вас ждет восхитительный десерт, который порадует вашу семью и гостей.