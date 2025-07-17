Простой рецепт торта Наполеон, который сделает вас мастером кондитерского искусства

Торт Наполеон — это один из самых известных и любимых десертов, который завоевал сердца сладкоежек по всему миру. Его основа состоит из тончайших коржей, пропитанных нежным кремом. Несмотря на то что приготовление этого торта требует времени и терпения, результат безусловно стоит усилий. В этой статье мы поделимся классическим рецептом торта Наполеон, который поможет вам создать этот знаменитый десерт в домашних условиях.
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торт наполеон
Ингредиенты
Для теста:
Мука — 500 г
Масло сливочное (холодное) — 250 г
Соль — 1/2 ч. ложки
Уксус — 1 ст. ложка
Вода холодная — 150 мл
Яйцо — 1 шт. (по желанию, для упрощения процесса)
Для крема:
Молоко — 1 л
Сахар — 200 г
Яйца — 3 шт.
Мука — 3 ст. ложки
Крахмал — 2 ст. ложки
Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию)
Масло сливочное (комнатной температуры) — 100 г
Для украшения:
Крошка из коржей (для посыпки)
Орехи или шоколад (по желанию)
Приготовление
Приготовление теста
В глубокой миске соедините муку и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетрите его с мукой до состояния крошки.
В отдельной емкости смешайте уксус и холодную воду. Если вы используете яйцо, взбейте его и добавьте в смесь. Постепенно влейте жидкость в мучную массу, замешивая тесто.
Постепенно влейте горячее молоко в яичную массу, не прекращая помешивать. Затем верните смесь в кастрюлю.
На среднем огне, непрерывно помешивая, доведите крем до загустения. Когда крем загустеет, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте.
Остудите крем до комнатной температуры.
Выпекание коржей
Разогрейте духовку до 200°C.
Достаньте тесто из холодильника и разделите его на 10-12 равных частей. Каждую часть раскатайте в тонкий круглый корж (примерно 2-3 мм).
Выпекайте коржи на противне, застеленном пергаментом, около 7-10 минут до золотистого цвета. Учтите, что время выпекания может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки.
Готовые коржи остудите на решетке.
Приготовление крема
В кастрюле нагрейте молоко, но не доводите до кипения.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкости. Добавьте муку и крахмал, тщательно перемешайте.
Постепенно влейте горячее молоко в яичную массу, не прекращая помешивать. Затем верните смесь в кастрюлю.
На среднем огне, непрерывно помешивая, доведите крем до загустения. Когда крем загустеет, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте.
Остудите крем до комнатной температуры.
Сборка торта
На плоское блюдо положите первый корж и обильно смажьте его кремом. Повторяйте процесс, укладывая коржи друг на друга и смазывая каждый кремом.
Последним коржом будет верхний, который также нужно смазать кремом.
Украшение
Из оставшихся коржей сделайте крошку, измельчив их в блендере или руками. Посыпьте торт сверху и вокруг, чтобы он красиво выглядел.
При желании, торт можно украсить орехами или шоколадом.
Настойка
Перед подачей настоять торт Наполеон нужно минимум 4-6 часов, а лучше — на ночь в холодильнике. Это позволит коржам пропитаться кремом и сделать десерт нежным.
Торт Наполеон — это непревзойденная классика, которая не оставит равнодушным никого. Его воздушные коржи и нежный крем создают идеальное сочетание вкусов и текстур. Приготовление торта требует времени и терпения, но итоге вас ждет восхитительный десерт, который порадует вашу семью и гостей.