Лазанья за 25 минут: невероятно вкусный рецепт, который стоит попробовать

Рецепт лазаньи на сковороде

3:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Лазанья — это классическое итальянское блюдо, которое известно своим многослойным составом — макароны, мясной фарш и соус, запеченные в духовке. Однако, что если у вас нет времени или возможностей запекать? В этом случае лазанья на сковороде станет отличным решением! Она гораздо быстрее в приготовлении, а вкус получается ничуть не хуже.

Фото: commons.wikimedia.org by GastRomagna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лазанья

Для приготовления лазаньи на сковороде вам понадобятся:

Листы лазаньи (предварительно отваренные или готовые для запекания) — 6-8 штук

Мясной фарш (говядина, свинина или курица) — 400-500 г

Лук репчатый — 1 штука

Чеснок — 2-3 зубчика

Консервированные помидоры или томатный соус — 400 г

Сыр (моцарелла или любой другой) — 200-300 г

Оливковое масло — 2-3 ст. ложки

Соль и перец — по вкусу

Итальянские травы (базилик, орегано) — по желанию

Приготовление

Подготовка ингредиентов

Начните с того, что подготовьте все ингредиенты. Если вы используете листы лазаньи, проверьте инструкции на упаковке — возможно, их нужно предварительно отварить. Лук нарежьте мелкими кубиками, а чеснок — мелко порубите.

Обжарка фарша и овощей

На сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте его до прозрачности (примерно 3-4 минуты). Затем добавьте чеснок и обжаривайте еще 1 минуту.

Добавьте мясной фарш, посолите и поперчите. Обжаривайте фарш, помешивая, пока он не станет золотистым и полностью прожарится (около 5-7 минут).

Добавление томатов

Когда фарш будет готов, добавьте консервированные помидоры или томатный соус. Перемешайте и дайте смеси покипеть на слабом огне около 5-10 минут, чтобы ароматы смешались. При желании добавьте итальянские травы для усиления вкуса.

Сборка лазаньи

Теперь пришло время собирать нашу лазанью. Убедитесь, что ваша сковорода имеет высокие борта или используйте глубокую сковороду.

На дно сковороды выложите немного мясной начинки, чтобы она не пригорала. Сверху уложите первый слой листов лазаньи. Затем добавьте еще немного мясной начинки и щедро посыпьте натертым сыром. Повторяйте слой за слоем, пока не закончите все ингредиенты. Последним слоем должны быть листы лазаньи и сыр.

Тушение

Закройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне около 20-25 минут. Проверьте, чтобы все слои хорошо прогрелись, а сыр расплавился. Время от времени заглядывайте под крышку — если вам все же нужна хрустящая корочка, возможно, последнюю минуту можно подержать на большем огне без крышки.

Подача

Как только лазанья готова, дайте ей отдохнуть под крышкой несколько минут, чтобы она отошла от стенок сковороды. Затем нарежьте на порции и подавайте с свежей зеленью или салатом.

Лазанья на сковороде — это удобный и быстрый способ насладиться любимым блюдом, когда времени на готовку немного. Она отличается насыщенным вкусом и нежной текстурой, а также позволяет экспериментировать с начинками и ингредиентами. Пробуйте, добавляйте свои любимые компоненты и делайте это блюдо по-настоящему уникальным.