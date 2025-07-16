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Кулинарное волшебство: как приготовить баклажаны, от которых все будут в восторге

Рецепт тушеных баклажанов: простое и вкусное блюдо
3:13
Еда

Баклажан — это универсальный овощ, который можно использовать в различных блюдах. Тушеные баклажаны — одно из самых простых и вкусных решений для обеда или ужина. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить нежные и ароматные тушеные баклажаны, которые подойдут как гарнир, так и самостоятельное блюдо.

Баклажаны тушеные
Фото: flickr.com by Koichi Oda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Баклажаны тушеные

Для приготовления тушеных баклажанов вам понадобятся:

  • Баклажаны — 2-3 штуки (приблизительно 500-700 г)
  • Лук репчатый — 1 крупная головка
  • Морковь — 1 средняя
  • Перец сладкий — 1-2 штуки (по желанию)
  • Помидоры — 2-3 штуки или 200 г томатного пасты
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль и перец — по вкусу
  • Специи — по желанию (например, орегано, базилик или перец чили)
    - Зелень — для подачи (петрушка или укроп)

Приготовление

Подготовка овощей

Начните с подготовки баклажанов. Промойте их под водой и нарежьте кружками или кубиками, в зависимости от вашего предпочтения. Если баклажаны горькие, посыпьте их солью и оставьте на 20-30 минут, чтобы удалить горечь. Затем промойте и высушите их.

Следом нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке, а перец сладкий нарежьте полосками. Если используете помидоры, нарежьте их кубиками.

Обжарка овощей

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло. Сначала обжарьте лук до прозрачности (около 3-4 минут), затем добавьте морковь и перец. Обжаривайте еще 5-7 минут, помешивая.

Добавление баклажанов

Когда лук и морковь станут мягкими, добавьте к ним нарезанные баклажаны. Обжаривайте все вместе еще 5-7 минут, пока баклажаны не начнут мягчеть. Если масса сильно начинает прилипать, добавьте немного масла.

Подача томатов и приправы

Добавьте нарезанные помидоры или томатную пасту, тщательно перемешайте. Приправьте солью, перцем и по желанию специями. Уменьшите огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне около 15-20 минут. Периодически помешивайте, чтобы баклажаны не пригорали.

Завершающие штрихи

За 5 минут до готовности добавьте прессованный чеснок и перемешайте. Закройте крышкой и дайте блюду настояться еще несколько минут.

Подача

Тушеные баклажаны готовы! Подавайте их горячими, посыпанными свежей зеленью. Они отлично сочетаются с хлебом, рисом, картофелем или могут использоваться как самостоятельное блюдо.

Тушеные баклажаны — это не только вкусное, но и полезное блюдо, богатое витаминами и минералами. Этот простой рецепт позволит вам насладиться настоящим вкусом лета в любое время года. Экспериментируйте с добавлением различных специй и овощей, и вы сможете создать свою уникальную версию этого блюда. 

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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