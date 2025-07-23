Пастила из крыжовника без грамма сахара: как из кислых ягод получаются сладкие трубочки

Кто бы мог подумать, что из обычного крыжовника можно сделать не просто полезное лакомство, а почти волшебство? Ягоды превращаются в тонкий ароматный лист, свернутый в изящную трубочку. И всё это — без сахара, лишней возни и даже без специальной электросушилки.
Хотите приготовить? Не бегите за техникой — всё можно сделать в обычной духовке. Главное — немного терпения и правильные ягоды.
Крыжовник — 1 кг
Всё остальное — у вас уже есть:
Хорошо промойте крыжовник, уберите листики и подпорченные ягоды. Не тратьте время на хвостики и носики — они не помешают. Промытые ягоды обсушите бумажными полотенцами.
Прокрутите крыжовник через мясорубку или пробейте в блендере до однородности. Получившееся пюре протрите через сито. Это важно: в итоге вы избавитесь от семян и грубой кожуры. Работайте ложкой, тщательно протирая массу.
Если у вас есть электросушилка — отлично, следуйте её инструкции.
Если нет — включайте духовку.
Застелите противень пергаментом (пусть бумага немного заходит на бортики), вылейте крыжовенное пюре и аккуратно разровняйте его лопаткой.
Поставьте противень в духовку, включив температуру 70-80 °C. Лучше использовать режим конвекции.
Если духовка старая, оставьте дверцу приоткрытой. Сушите 6-8 часов, проверяя пастилу каждые 1-2 часа. Главное — не пересушить, иначе получится "подошва". На ночь оставлять не стоит.
Когда пастила перестанет липнуть к пальцам, достаньте противень. Чтобы аккуратно снять лист с бумаги — переверните пастилу на чистую поверхность и слегка смочите пергамент водой. Он легко отойдёт сам.
Нарежьте пласт на порционные кусочки и сверните в трубочки. Их можно перевязать красивыми нитками или завернуть в пергамент — получится милый домашний сувенир или полезная сладость "на вынос".
Пастила́ — кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока. Блюдо русской кухни (известно с XIV в.).
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