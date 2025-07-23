Пастила из крыжовника без грамма сахара: как из кислых ягод получаются сладкие трубочки

Пастила из крыжовника в духовке: рецепт без сахара и консервантов

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто бы мог подумать, что из обычного крыжовника можно сделать не просто полезное лакомство, а почти волшебство? Ягоды превращаются в тонкий ароматный лист, свернутый в изящную трубочку. И всё это — без сахара, лишней возни и даже без специальной электросушилки.

Фото: Design by Freepick by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пастила

Хотите приготовить? Не бегите за техникой — всё можно сделать в обычной духовке. Главное — немного терпения и правильные ягоды.

Что понадобится:

Крыжовник — 1 кг

Всё остальное — у вас уже есть:

блендер или мясорубка,

сито и ложка,

пергаментная бумага,

противень и духовка.

Как готовить пастилу — пошагово

1. Готовим ягоды

Хорошо промойте крыжовник, уберите листики и подпорченные ягоды. Не тратьте время на хвостики и носики — они не помешают. Промытые ягоды обсушите бумажными полотенцами.

2. Превращаем в пюре

Прокрутите крыжовник через мясорубку или пробейте в блендере до однородности. Получившееся пюре протрите через сито. Это важно: в итоге вы избавитесь от семян и грубой кожуры. Работайте ложкой, тщательно протирая массу.

3. Готовим к сушке

Если у вас есть электросушилка — отлично, следуйте её инструкции.

Если нет — включайте духовку.

Застелите противень пергаментом (пусть бумага немного заходит на бортики), вылейте крыжовенное пюре и аккуратно разровняйте его лопаткой.

4. Сушим

Поставьте противень в духовку, включив температуру 70-80 °C. Лучше использовать режим конвекции.

Если духовка старая, оставьте дверцу приоткрытой. Сушите 6-8 часов, проверяя пастилу каждые 1-2 часа. Главное — не пересушить, иначе получится "подошва". На ночь оставлять не стоит.

5. Снимаем и оформляем

Когда пастила перестанет липнуть к пальцам, достаньте противень. Чтобы аккуратно снять лист с бумаги — переверните пастилу на чистую поверхность и слегка смочите пергамент водой. Он легко отойдёт сам.

6. Нарезаем и наслаждаемся

Нарежьте пласт на порционные кусочки и сверните в трубочки. Их можно перевязать красивыми нитками или завернуть в пергамент — получится милый домашний сувенир или полезная сладость "на вынос".

Уточнения

Пастила́ — кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока. Блюдо русской кухни (известно с XIV в.).

