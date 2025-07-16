С виду обычный пирог, а внутри — ягодная магия, которую не объяснить словами

Как приготовить штрудель с жимолостью — пошаговый рецепт теста и начинки

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Штрудель с жимолостью — десерт, который поразит ваших близких.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info штрудель

Ингредиенты для теста

Мука пшеничная — 300 граммов,

Куриное яйцо — 1 штука,

Вода — 100 мл,

Масло растительное — 2 большие ложки,

Соль — небольшая щепотка.

Начинка

Ягоды жимолости — 300-350 граммов,

Сахарный песок — 3-4 столовые ложки,

Крахмал кукурузный — 2 ст. л.

Для финальной обработки:

Желток яичный — 1 шт. Сахар — для посыпки сверху.

Инструкция по приготовлению

Соедините муку, яйцо, воду, растительное масло и щепотку соли.

Замесите мягкое и податливое тесто. Накройте его и дайте полежать около 20 минут. Это позволит ему стать более эластичным.

Промойте ягоды жимолости и тщательно просушите их. Перемешайте с сахаром и кукурузным крахмалом. Крахмал поможет впитать лишнюю влагу, предотвращая вытекание начинки при выпекании.

Раскатайте тесто в тонкий лист, около 2-3 мм толщиной. Распределите ягодную начинку по одной стороне, оставив свободными края примерно на 2-3 см. Сверните тесто в рулет, тщательно защипнув края и место соединения.

Перенесите штрудель на противень, покрытый пергаментной бумагой. Смажьте верх желтком и сделайте несколько неглубоких надрезов.

Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 25-30 минут, пока штрудель не приобретет золотистый оттенок, пишет sakh.online.

Дайте немного остыть перед подачей. Идеально сочетается с шариком мороженого, ванильным соусом или просто с чашкой чая. Удовольствие гарантировано!

Уточнения

Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).



