С виду обычный пирог, а внутри — ягодная магия, которую не объяснить словами

Штрудель с жимолостью — десерт, который поразит ваших близких.
Мука пшеничная — 300 граммов,
Куриное яйцо — 1 штука,
Вода — 100 мл,
Масло растительное — 2 большие ложки,
Соль — небольшая щепотка.
Ягоды жимолости — 300-350 граммов,
Сахарный песок — 3-4 столовые ложки,
Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
Для финальной обработки:
Желток яичный — 1 шт. Сахар — для посыпки сверху.
Соедините муку, яйцо, воду, растительное масло и щепотку соли.
Замесите мягкое и податливое тесто. Накройте его и дайте полежать около 20 минут. Это позволит ему стать более эластичным.
Промойте ягоды жимолости и тщательно просушите их. Перемешайте с сахаром и кукурузным крахмалом. Крахмал поможет впитать лишнюю влагу, предотвращая вытекание начинки при выпекании.
Раскатайте тесто в тонкий лист, около 2-3 мм толщиной. Распределите ягодную начинку по одной стороне, оставив свободными края примерно на 2-3 см. Сверните тесто в рулет, тщательно защипнув края и место соединения.
Перенесите штрудель на противень, покрытый пергаментной бумагой. Смажьте верх желтком и сделайте несколько неглубоких надрезов.
Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 25-30 минут, пока штрудель не приобретет золотистый оттенок, пишет sakh.online.
Дайте немного остыть перед подачей. Идеально сочетается с шариком мороженого, ванильным соусом или просто с чашкой чая. Удовольствие гарантировано!
Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).
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