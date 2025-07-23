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Кофейный обман: почему усталость возвращается сильнее после чашки латте

Кофеин блокирует усталость, но вызывает эффект отката
4:54
Еда

Кофе — это не просто напиток для пробуждения. В каждой чашке скрыт целый химический спектакль, где главные роли играют сахара, кислоты, масла и кофеин. И если вы заметили, что после чашки латте хочется спать — вы не одиноки. Давайте разберёмся, почему так происходит.

кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
кофе

Что скрывается в зёрнах до обжарки

Зелёные кофейные зёрна содержат мощную смесь:

  • аминокислоты и белки,

  • натуральные сахара (глюкоза, сахароза),

  • хлорогеновые кислоты,

  • жиры,

  • минералы вроде калия, магния и кальция,

  • витамины группы B.

Но настоящий "вкус кофе" рождается не в сыром зерне, а при жарке.

Жарим — и начинается магия

Под воздействием высокой температуры запускается цепная реакция:

  • Белки и сахара вступают в реакции Майяра — появляются знакомые ореховые и хлебные ноты.

  • Сахара карамелизуются — вкус становится более сладким и тостовым.

  • Хлорогеновые кислоты распадаются, рождая горечь и насыщенность.

Именно этот процесс превращает нейтральное сырьё в ароматный бодрящий напиток.

Заварили — а вкус всё ещё меняется

Когда мы заливаем кофе водой, начинается экстракция. В разное время извлекаются разные компоненты:

  • В начале — сладости, кислоты, соли.

  • Потом — кофеин и горькие ноты.

  • Перестарались? Получите жжёный и пыльный привкус из-за переэкстракции.

Хороший кофе — это баланс. Немного кислинки, умеренная сладость и мягкая горечь. Если горечи слишком много — вы ошиблись со временем заваривания или качеством зёрен.

Кофеин: друг или коварный обманщик

Кофеин известен как стимулятор: он бодрит, усиливает концентрацию, повышает настроение. Но почему тогда через час после чашки может резко захотеться спать?

Всё объясняется биохимией. В мозге скапливается аденозин — сигнал усталости. Кофеин внешне похож на него и временно "перехватывает" его место. Мозг чувствует бодрость. Но аденозин продолжает копиться. И как только кофеин уходит, мозг словно накрывает волной усталости — отсюда и вялость.

Когда кофе перестаёт бодрить

Некоторые не ощущают эффекта кофе вообще. Почему?

  • Наследственность. У кого-то кофеин усваивается медленно.

  • Привычка. Постоянное употребление снижает чувствительность.

  • Усталость. Если организм на грани, кофе просто "отключит тревогу", но сил не добавит.

Почему детям стоит держаться подальше от кофе

У малышей организм ещё не готов к такому мощному стимулятору:

  • ферменты не справляются,

  • нервная система реагирует слишком остро.

К тому же горький вкус — природный сигнал опасности. Именно поэтому дети интуитивно избегают кофе и какао. До 12 лет — лучше вообще не предлагать.

Растворимый кофе — мифы и реальность

Часто говорят, что в растворимом кофе нет кофеина. Это неправда. Он есть — и иногда даже в большем количестве, чем в молотом.

Растворимый кофе — это обычный напиток, который заварили, высушили и превратили в порошок. По вкусу может отличаться, но по составу — нет. А сонливость после него — не из-за "химии", а скорее из-за ошибок в приготовлении или особенностей организма.

Кофеин и теобромин: кто кого

  • Кофеин — быстрый и бодрящий.

  • Теобромин — мягкий и расслабляющий, больше воздействует на сосуды.

В кофе теобромин при жарке превращается в кофеин. А в какао, наоборот, теобромина много — именно поэтому шоколад бодрит слабее, но действует дольше.

К слову, для собак теобромин ядовит. Шоколад — под запретом для питомцев.

Кофе с алкоголем: вставай — расслабься

Сочетание бодрящего кофе и расслабляющего алкоголя — странный дуэт. В умеренных дозах, как в Irish Coffee, это безопасно. Но если добавить энергетики или много алкоголя — перегрузка сердечно-сосудистой системы обеспечена. Особенно опасно для подростков.

Кофе без кофеина — от природы

Новинка последних лет — сорта, которые почти не содержат кофеин от рождения. Это не декаф, а особые растения:

  • Лаурина (из Бразилии) — всего 0,3% кофеина,

  • Либерика — экзотическое дерево с мягким вкусом.

Отличный выбор для тех, кто хочет наслаждаться кофе без резких скачков энергии.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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