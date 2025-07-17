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Секрет хрустящей курицы без яиц: этот лайфхак покорит всех гурманов

Секретный ингредиент для панировки: курица без яиц, но вкуснее
2:46
Еда

Куриное филе в хрустящей панировке — это блюдо, которое нравится многим. Однако не всегда под рукой есть яйца, а без них добиться идеальной корочки может быть сложно. Но не стоит отчаиваться! Есть способ приготовить вкусную и румяную курицу без яиц.

Курица в панировке
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курица в панировке

Секрет заключается в использовании пшеничной муки и разрыхлителя. Для панировки вам понадобится 1 чайная ложка разрыхлителя на каждые 120 г муки. При нагревании эта смесь образует хрустящую корочку, которая не уступает классической панировке с яйцами.

Чтобы сделать курицу ещё вкуснее, замаринуйте её в молоке на 30 минут в холодильнике. Это поможет муке лучше прилипнуть к мясу. Затем приправьте филе солью, перцем и обваляйте в муке.

Для разнообразия можно добавить в панировку чеснок, лук, паприку, орегано или другие специи. А чтобы корочка была ещё более хрустящей, добавьте чайную ложку кукурузного крахмала.

Храните приготовленную панировку в герметичном контейнере, чтобы она всегда была под рукой, рекомендует tudogostoso.com.br.

Рецепт панированной курицы без яиц

Ингредиенты:

Для курицы:

  • 500 г куриного филе
  • 1 стакан (240 мл) молока
  • Соль и чёрный перец по вкусу

Для панировки:

  • 1 стакан (120 г) пшеничной муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя или пищевой соды
  • 1 чайная ложка кукурузного крахмала (по желанию)
  • 1 чайная ложка чесночного порошка
  • 0,5 чайной ложки лукового порошка
  • 0,5 чайной ложки паприки
  • 0,5 чайной ложки орегано
  • Специи по вкусу (по желанию)

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте на порционные куски, приправьте солью и перцем.
  2. Положите филе в ёмкость и залейте молоком. Оставьте мариноваться в холодильнике на 30 минут.
  3. В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель, кукурузный крахмал, чесночный и луковый порошки, паприку и орегано. При желании добавьте специи.
  4. Достаньте филе из молока, обсушите бумажными полотенцами и обваляйте в подготовленной муке.
  5. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжарьте филе с двух сторон до золотистой корочки.
  6. Курицу также можно приготовить во фритюрнице. Положите филе в корзину, смажьте маслом и запекайте при 200 °C около 15-20 минут, переворачивая в середине приготовления.

Приятного аппетита!

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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