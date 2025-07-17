Секрет хрустящей курицы без яиц: этот лайфхак покорит всех гурманов

Секретный ингредиент для панировки: курица без яиц, но вкуснее

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриное филе в хрустящей панировке — это блюдо, которое нравится многим. Однако не всегда под рукой есть яйца, а без них добиться идеальной корочки может быть сложно. Но не стоит отчаиваться! Есть способ приготовить вкусную и румяную курицу без яиц.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Курица в панировке

Секрет заключается в использовании пшеничной муки и разрыхлителя. Для панировки вам понадобится 1 чайная ложка разрыхлителя на каждые 120 г муки. При нагревании эта смесь образует хрустящую корочку, которая не уступает классической панировке с яйцами.

Чтобы сделать курицу ещё вкуснее, замаринуйте её в молоке на 30 минут в холодильнике. Это поможет муке лучше прилипнуть к мясу. Затем приправьте филе солью, перцем и обваляйте в муке.

Для разнообразия можно добавить в панировку чеснок, лук, паприку, орегано или другие специи. А чтобы корочка была ещё более хрустящей, добавьте чайную ложку кукурузного крахмала.

Храните приготовленную панировку в герметичном контейнере, чтобы она всегда была под рукой, рекомендует tudogostoso.com.br.

Рецепт панированной курицы без яиц

Ингредиенты:

Для курицы:

500 г куриного филе

1 стакан (240 мл) молока

Соль и чёрный перец по вкусу

Для панировки:

1 стакан (120 г) пшеничной муки

1 чайная ложка разрыхлителя или пищевой соды

1 чайная ложка кукурузного крахмала (по желанию)

1 чайная ложка чесночного порошка

0,5 чайной ложки лукового порошка

0,5 чайной ложки паприки

0,5 чайной ложки орегано

Специи по вкусу (по желанию)

Приготовление:

Куриное филе нарежьте на порционные куски, приправьте солью и перцем. Положите филе в ёмкость и залейте молоком. Оставьте мариноваться в холодильнике на 30 минут. В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель, кукурузный крахмал, чесночный и луковый порошки, паприку и орегано. При желании добавьте специи. Достаньте филе из молока, обсушите бумажными полотенцами и обваляйте в подготовленной муке. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжарьте филе с двух сторон до золотистой корочки. Курицу также можно приготовить во фритюрнице. Положите филе в корзину, смажьте маслом и запекайте при 200 °C около 15-20 минут, переворачивая в середине приготовления.

Приятного аппетита!

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

