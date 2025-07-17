Секрет хрустящей курицы без яиц: этот лайфхак покорит всех гурманов

Куриное филе в хрустящей панировке — это блюдо, которое нравится многим. Однако не всегда под рукой есть яйца, а без них добиться идеальной корочки может быть сложно. Но не стоит отчаиваться! Есть способ приготовить вкусную и румяную курицу без яиц.
Секрет заключается в использовании пшеничной муки и разрыхлителя. Для панировки вам понадобится 1 чайная ложка разрыхлителя на каждые 120 г муки. При нагревании эта смесь образует хрустящую корочку, которая не уступает классической панировке с яйцами.
Чтобы сделать курицу ещё вкуснее, замаринуйте её в молоке на 30 минут в холодильнике. Это поможет муке лучше прилипнуть к мясу. Затем приправьте филе солью, перцем и обваляйте в муке.
Для разнообразия можно добавить в панировку чеснок, лук, паприку, орегано или другие специи. А чтобы корочка была ещё более хрустящей, добавьте чайную ложку кукурузного крахмала.
Храните приготовленную панировку в герметичном контейнере, чтобы она всегда была под рукой, рекомендует tudogostoso.com.br.
Ингредиенты:
Для курицы:
Для панировки:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.
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