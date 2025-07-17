Добавьте эти два ингредиента в начинку для перцев, добавьте нежный соус, и гости попросят рецепт

Фаршированные перцы — это блюдо, которое всегда радует своим вкусом и сытностью. В этом рецепте мы предлагаем добавить к традиционной начинке из риса и овощей яйца, что придаст перцам особую нежность и питательность.
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные перцы
Ингредиенты:
Для перцев:
600 г свежих зеленых перцев (6 шт. среднего размера)
1 луковица (100 г)
2 моркови (150 г)
1 розовый помидор (170 г)
1 ч. л. риса (200 г)
2 большие щепотки сушеной мяты
5-6 веточек петрушки
2 яйца
Масло
Для соуса:
2 яичных желтка
2 ст. л. йогурта
1 ст. л. муки
Соль по вкусу
Приготовление:
Приготовление
Тщательно вымойте перцы, обсушите их бумажными полотенцами. Срежьте шляпки и удалите семена.
Приготовление начинки: Нагрейте 4 ст. л. масла в кастрюле. Добавьте нарезанный лук и морковь, обжаривайте до мягкости. Посолите овощи и добавьте мелко нарезанные стебли петрушки.
Когда морковь приобретет красивый цвет, добавьте сушеную мяту и промытый рис. Готовьте 3-4 минуты, затем добавьте очищенный и нарезанный помидор и мелко нарезанные листья петрушки. Перемешайте и варите еще 2-3 минуты. Влейте 1 ч. л. кипятка и варите на среднем огне до полного впитывания жидкости.
Добавьте два яйца, тщательно перемешайте и варите до их готовности, но не переваривайте, напоминает inthebeniskitchen.com.
Заполните перцы приготовленной начинкой, не переполняя их.
Уложите перцы в форму размером 26 x 30 x 5,5 см, сделав два-три небольших надреза сверху для выхода пара.
Приготовление соуса: В другой кастрюле взбейте яичные желтки с йогуртом, солью и мукой до однородной массы.
Добавьте 2 неполных стакана жидкости и доведите до кипения.
При необходимости добавьте больше жидкости из кастрюли или немного свежего молока, горячей воды или другого бульона для достижения нужной консистенции соуса.
Залейте перцы 5 стаканами кипятка (1,250 л), если делаете соус, или 3 стаканами воды, если нет.
Сбрызните сверху маслом и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке до золотистой корочки, перевернув перцы один раз.
Разлейте немного соуса по тарелкам и выложите сверху фаршированные перцы.
Приятного аппетита!
Уточнения
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.