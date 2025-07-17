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Добавьте эти два ингредиента в начинку для перцев, добавьте нежный соус, и гости попросят рецепт

Фаршированные перцы: секрет нежнейшей начинки, о котором вы не знали
2:50
Еда

Фаршированные перцы — это блюдо, которое всегда радует своим вкусом и сытностью. В этом рецепте мы предлагаем добавить к традиционной начинке из риса и овощей яйца, что придаст перцам особую нежность и питательность. 

Фаршированные перцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные перцы

Ингредиенты:

Для перцев:

  • 600 г свежих зеленых перцев (6 шт. среднего размера)
  • 1 луковица (100 г)
  • 2 моркови (150 г)
  • 1 розовый помидор (170 г)
  • 1 ч. л. риса (200 г)
  • 2 большие щепотки сушеной мяты
  • 5-6 веточек петрушки
  • 2 яйца
  • Масло

Для соуса:

  • 2 яичных желтка
  • 2 ст. л. йогурта
  • 1 ст. л. муки
  • Соль по вкусу
  • Приготовление:

Приготовление

  1. Тщательно вымойте перцы, обсушите их бумажными полотенцами. Срежьте шляпки и удалите семена.
  2. Приготовление начинки: Нагрейте 4 ст. л. масла в кастрюле. Добавьте нарезанный лук и морковь, обжаривайте до мягкости. Посолите овощи и добавьте мелко нарезанные стебли петрушки.
  3. Когда морковь приобретет красивый цвет, добавьте сушеную мяту и промытый рис. Готовьте 3-4 минуты, затем добавьте очищенный и нарезанный помидор и мелко нарезанные листья петрушки. Перемешайте и варите еще 2-3 минуты. Влейте 1 ч. л. кипятка и варите на среднем огне до полного впитывания жидкости.
  4. Добавьте два яйца, тщательно перемешайте и варите до их готовности, но не переваривайте, напоминает inthebeniskitchen.com.
  5. Заполните перцы приготовленной начинкой, не переполняя их.
  6. Уложите перцы в форму размером 26 x 30 x 5,5 см, сделав два-три небольших надреза сверху для выхода пара.
  7. Приготовление соуса: В другой кастрюле взбейте яичные желтки с йогуртом, солью и мукой до однородной массы.
  8. Добавьте 2 неполных стакана жидкости и доведите до кипения.
  9. При необходимости добавьте больше жидкости из кастрюли или немного свежего молока, горячей воды или другого бульона для достижения нужной консистенции соуса.
  10. Залейте перцы 5 стаканами кипятка (1,250 л), если делаете соус, или 3 стаканами воды, если нет.
  11. Сбрызните сверху маслом и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке до золотистой корочки, перевернув перцы один раз.
  12. Разлейте немного соуса по тарелкам и выложите сверху фаршированные перцы.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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