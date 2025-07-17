Секрет идеальных фрикаделек: цукини и сыр делают их уникальными и очень полезными

Фрикадельки — это универсальное блюдо, которое можно подать как с гарниром, так и самостоятельно. Сегодня мы предлагаем вам рецепт фрикаделек из цукини и желтого сыра. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, ведь в нем много овощей и белка. Пальчики оближешь!
Ингредиенты:
Приготовление:
Фрикадельки из цукини и желтого сыра готовы! Подавайте их горячими с любимым гарниром или как самостоятельное блюдо, рекомендует vkusotii.dir.bg. Приятного аппетита!
Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.
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