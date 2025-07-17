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Секрет идеальных фрикаделек: цукини и сыр делают их уникальными и очень полезными

Фрикадельки из цукини и сыра: вкусное и полезное блюдо за 20 минут
1:33
Еда

Фрикадельки — это универсальное блюдо, которое можно подать как с гарниром, так и самостоятельно. Сегодня мы предлагаем вам рецепт фрикаделек из цукини и желтого сыра. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, ведь в нем много овощей и белка. Пальчики оближешь!

Овощные фрикадельки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овощные фрикадельки

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 картофелины
  • 3 цукини
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 3 ст. л. муки
  • соль по вкусу
  • 30 г желтого сыра

Приготовление:

  1. Промойте цукини и натрите их на мелкой тёрке. Положите натертые цукини в миску, посыпьте солью и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок. Затем отожмите цукини руками, чтобы удалить лишнюю влагу.
  2. Картофель также натрите на мелкой тёрке.
  3. Желтый сыр натрите на крупной терке.
  4. В большой миске смешайте натертые цукини и картофель, добавьте яйца и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
  5. Сформируйте из полученной массы небольшие фрикадельки.
  6. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и выложите фрикадельки.
  7. Обжаривайте их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Фрикадельки из цукини и желтого сыра готовы! Подавайте их горячими с любимым гарниром или как самостоятельное блюдо, рекомендует vkusotii.dir.bg. Приятного аппетита!

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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