Секрет идеальных фрикаделек: цукини и сыр делают их уникальными и очень полезными

Фрикадельки из цукини и сыра: вкусное и полезное блюдо за 20 минут

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрикадельки — это универсальное блюдо, которое можно подать как с гарниром, так и самостоятельно. Сегодня мы предлагаем вам рецепт фрикаделек из цукини и желтого сыра. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, ведь в нем много овощей и белка. Пальчики оближешь!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овощные фрикадельки

Ингредиенты:

2 яйца

2 картофелины

3 цукини

3 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. муки

соль по вкусу

30 г желтого сыра

Приготовление:

Промойте цукини и натрите их на мелкой тёрке. Положите натертые цукини в миску, посыпьте солью и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок. Затем отожмите цукини руками, чтобы удалить лишнюю влагу. Картофель также натрите на мелкой тёрке. Желтый сыр натрите на крупной терке. В большой миске смешайте натертые цукини и картофель, добавьте яйца и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Сформируйте из полученной массы небольшие фрикадельки. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и выложите фрикадельки. Обжаривайте их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Фрикадельки из цукини и желтого сыра готовы! Подавайте их горячими с любимым гарниром или как самостоятельное блюдо, рекомендует vkusotii.dir.bg. Приятного аппетита!

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

