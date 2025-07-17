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Когда соседка готовит этот сырный соус для пасты, весь дом просит рецепт

Нежнейший сырный соус для пасты: что добавить, чтобы удивить семью
3:04
Еда

Вкусные блюда – это те, что источают манящий аромат. Аромат свежей еды, витающий в воздухе, вызывает непреодолимое желание попробовать её. Интересно, что любой рецепт можно адаптировать под свои предпочтения или даже превратить, скажем, изысканную закуску в сытный ужин для всей семьи.

Паста в соусе с сыром
Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста в соусе с сыром

Идеальный сырный соус для пасты может быть разным, но у всех таких соусов есть одно общее качество: кремовая, бархатистая текстура без комочков. Чтобы сделать блюдо ещё вкуснее, можно добавить мясо или овощи. Выбор сыра играет ключевую роль, так как не все сыры подходят для этого соуса.

Сырный соус для пасты. Ингредиенты, которые понадобятся

Этот рецепт идеально подойдёт, если у вас мало времени или пришли неожиданные гости, считают авторы pizzalabpraha.cz.

Приготовьте этот нежный сырный соус для пасты из следующих ингредиентов:

  • 250 г тёртого сыра Гауда;
  • 100 г сливочного сыра;
  • 250 мл сливок 30–36%;
  • перец по вкусу;
  • соль по вкусу;
  • орегано, тимьян, чабер, майоран (по желанию).

Дополнительно:

  • 250 г любых макарон;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • горсть помидоров черри;
  • 1 пучок петрушки;
  • 2 ст. л. сливочного масла.

Как приготовить сырный соус? Процесс займёт всего 15 минут.

Ниже представлен пошаговый рецепт сырного соуса, который понравится всей семье. Следуйте этим инструкциям:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками.
  2. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте лук.
  3. Добавьте измельчённый чеснок и обжарьте всё вместе.
  4. Тем временем отварите макароны согласно инструкции на упаковке.
  5. В кастрюле смешайте сливки, сыр Гауда и сливочный сыр.
    Готовьте, пока сыр полностью не расплавится, и соус не станет кремообразным.
  6. Добавьте измельчённую петрушку.
  7. По вкусу добавьте орегано, тимьян, чабер и майоран.
  8. Приправьте перцем. Если нужно, добавьте соль, но аккуратно, чтобы не пересолить блюдо.
  9. Добавьте отваренные и процеженные макароны в кастрюлю и хорошо перемешайте.
  10. Разложите пасту по тарелкам и украсьте помидорами черри.

С чем подавать пасту с сырным соусом? Идеи для лучших дополнений

В рецепте пасты с сырным соусом, который мы описали выше, мы рекомендуем использовать помидоры черри. Они не только улучшают вкус, но и делают блюдо более привлекательным. Другие овощи, такие как шпинат и свежая или замороженная брокколи, также отлично сочетаются с этим соусом. Вы также можете добавить обжаренную куриную грудку или грибы для более насыщенного вкуса.

Уточнения

Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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