Другой ритм жизни и тренды — почему сухие завтраки теряют свою популярность: раскрываем главные причины

Продажи популярных сухих завтраков в США снижаются уже несколько лет. Недавно эта тема снова стала актуальной, когда итальянская компания Ferrero выразила желание приобрести американского производителя хлопьев Kellogg.
За последние четверть века объём продаж хлопьев практически не увеличивался. Единственное исключение — период пандемии COVID-19, когда люди чаще оставались дома и могли позволить себе завтрак из хлопьев с молоком, сообщает fortune.com.
Почему же хлопья теряют свою популярность?
Компания Kellogg разделилась на две отдельные части. Одна из них была приобретена Mars Inc., а вторая, WK Kellogg, рассматривается как потенциальная покупка со стороны Ferrero.
Как производителям хлопьев адаптироваться к меняющимся условиям?
Производители хлопьев могут успешно адаптироваться к новым тенденциям и продолжать радовать потребителей, предлагая разнообразные и полезные завтраки.
Сухие завтраки (также зерновые или злаковые завтраки) — вид пищевых концентратов на зерновой основе, изделия, получаемые при обжарке предварительно сваренных и расплющенных зерен или круп кукурузы и пшеницы с вкусовыми добавками, полностью готовые к употреблению в пищу, обычно на завтрак.
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