Другой ритм жизни и тренды — почему сухие завтраки теряют свою популярность: раскрываем главные причины

Продажи хлопьев в США падают: главные причины

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Продажи популярных сухих завтраков в США снижаются уже несколько лет. Недавно эта тема снова стала актуальной, когда итальянская компания Ferrero выразила желание приобрести американского производителя хлопьев Kellogg.

Фото: https://pixabay.com/it/photos/corn-flakes-mais-colazione-cibo-1915632/ by sferrario1968, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кукурузные хлопья

За последние четверть века объём продаж хлопьев практически не увеличивался. Единственное исключение — период пандемии COVID-19, когда люди чаще оставались дома и могли позволить себе завтрак из хлопьев с молоком, сообщает fortune.com.

Почему же хлопья теряют свою популярность?

Современный ритм жизни вынуждает людей перекусывать на ходу. В таких условиях удобнее съесть батончик или другую лёгкую закуску, чем готовить хлопья. Многие обеспокоены высоким содержанием сахара и других добавок в хлопьях. Например, одна чашка хлопьев Lucky Charms содержит четверть от суточной нормы сахара. Современные потребители отдают предпочтение натуральным продуктам. Многие избегают искусственных красителей и ароматизаторов. Меняются предпочтения в завтраках. Молодёжь всё чаще выбирает йогурты, смузи и свежие овощи вместо традиционного завтрака с яйцами и беконом.

Компания Kellogg разделилась на две отдельные части. Одна из них была приобретена Mars Inc., а вторая, WK Kellogg, рассматривается как потенциальная покупка со стороны Ferrero.

Как производителям хлопьев адаптироваться к меняющимся условиям?

Улучшить упаковку и вкусовые качества. Например, объединять различные виды хлопьев в одну упаковку, чтобы привлечь внимание молодёжи.

Сделать хлопья более полезными. Некоторые компании уже начали выпускать хлопья с высоким содержанием клетчатки и белка.

Предложить разнообразие вкусов. Молодым людям могут понравиться сладкие и острые хлопья, в то время как старшее поколение предпочитает продукты без сахара или специально разработанные для кето-диеты.

Производители хлопьев могут успешно адаптироваться к новым тенденциям и продолжать радовать потребителей, предлагая разнообразные и полезные завтраки.

Уточнения

Сухие завтраки (также зерновые или злаковые завтраки) — вид пищевых концентратов на зерновой основе, изделия, получаемые при обжарке предварительно сваренных и расплющенных зерен или круп кукурузы и пшеницы с вкусовыми добавками, полностью готовые к употреблению в пищу, обычно на завтрак.

