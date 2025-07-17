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Другой ритм жизни и тренды — почему сухие завтраки теряют свою популярность: раскрываем главные причины

Продажи хлопьев в США падают: главные причины
2:21
Еда

Продажи популярных сухих завтраков в США снижаются уже несколько лет. Недавно эта тема снова стала актуальной, когда итальянская компания Ferrero выразила желание приобрести американского производителя хлопьев Kellogg.

Кукурузные хлопья
Фото: https://pixabay.com/it/photos/corn-flakes-mais-colazione-cibo-1915632/ by sferrario1968, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кукурузные хлопья

За последние четверть века объём продаж хлопьев практически не увеличивался. Единственное исключение — период пандемии COVID-19, когда люди чаще оставались дома и могли позволить себе завтрак из хлопьев с молоком, сообщает fortune.com.

Почему же хлопья теряют свою популярность?

  1. Современный ритм жизни вынуждает людей перекусывать на ходу. В таких условиях удобнее съесть батончик или другую лёгкую закуску, чем готовить хлопья.
  2. Многие обеспокоены высоким содержанием сахара и других добавок в хлопьях. Например, одна чашка хлопьев Lucky Charms содержит четверть от суточной нормы сахара.
  3. Современные потребители отдают предпочтение натуральным продуктам. Многие избегают искусственных красителей и ароматизаторов.
  4. Меняются предпочтения в завтраках. Молодёжь всё чаще выбирает йогурты, смузи и свежие овощи вместо традиционного завтрака с яйцами и беконом.

Компания Kellogg разделилась на две отдельные части. Одна из них была приобретена Mars Inc., а вторая, WK Kellogg, рассматривается как потенциальная покупка со стороны Ferrero.

Как производителям хлопьев адаптироваться к меняющимся условиям?

  • Улучшить упаковку и вкусовые качества. Например, объединять различные виды хлопьев в одну упаковку, чтобы привлечь внимание молодёжи.
  • Сделать хлопья более полезными. Некоторые компании уже начали выпускать хлопья с высоким содержанием клетчатки и белка.
  • Предложить разнообразие вкусов. Молодым людям могут понравиться сладкие и острые хлопья, в то время как старшее поколение предпочитает продукты без сахара или специально разработанные для кето-диеты.

Производители хлопьев могут успешно адаптироваться к новым тенденциям и продолжать радовать потребителей, предлагая разнообразные и полезные завтраки.

Уточнения

Сухие завтраки (также зерновые или злаковые завтраки) — вид пищевых концентратов на зерновой основе, изделия, получаемые при обжарке предварительно сваренных и расплющенных зерен или круп кукурузы и пшеницы с вкусовыми добавками, полностью готовые к употреблению в пищу, обычно на завтрак.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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