Нежный вкус и сытная начинка: рецепт фаршированных перцев, который идеально подойдёт для обеда или ужина

Перцы, фаршированные рисом и яйцами — вкусное и сытное блюдо, которое легко готовится. Они сочетают в себе нежный вкус перца и питательную начинку. Такой вариант подойдет как для обеда, так и для ужина.
Для начинки понадобятся
Для соуса
Подготовить перцы, удалив семена.
Обжарить лук с морковью и петрушкой на сковороде. После этого добавить рис и помидоры, все хорошо перемешать и довести до готовности, затем добавить яйца. Соль по вкусу. Готовой начинкой заполнить перцы, уложить в форму и запечь их в духовке.
Для соуса смешать желтки, йогурт, соль и муку, довести до кипения, добавив немного жидкости.
Готовый соус подать к перцам, пишет inthebeniskitchen.
Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
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