Нежный вкус и сытная начинка: рецепт фаршированных перцев, который идеально подойдёт для обеда или ужина

Фаршированные перцы с рисом и яйцами: как приготовить идеальное блюдо для ужина

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Перцы, фаршированные рисом и яйцами — вкусное и сытное блюдо, которое легко готовится. Они сочетают в себе нежный вкус перца и питательную начинку. Такой вариант подойдет как для обеда, так и для ужина.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info фаршированные перцы

Для начинки понадобятся

600 г свежих перцев (6 шт. среднего размера),

1 луковица, мелко нарезанная,

2 моркови, натертые,

1 помидор, нарезанный мелко,

рис, 200 г,

5-6 веточек петрушки,

2 яйца,

сливочное масло,

растительное масло.

Для соуса

2 яичных желтка,

6 ст.л. йогурта,

1 ст.л. муки,

соль по вкусу.

Подготовить перцы, удалив семена.

Обжарить лук с морковью и петрушкой на сковороде. После этого добавить рис и помидоры, все хорошо перемешать и довести до готовности, затем добавить яйца. Соль по вкусу. Готовой начинкой заполнить перцы, уложить в форму и запечь их в духовке.

Для соуса смешать желтки, йогурт, соль и муку, довести до кипения, добавив немного жидкости.

Готовый соус подать к перцам, пишет inthebeniskitchen.

Уточнения

Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).



