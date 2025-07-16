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Нежный вкус и сытная начинка: рецепт фаршированных перцев, который идеально подойдёт для обеда или ужина

Фаршированные перцы с рисом и яйцами: как приготовить идеальное блюдо для ужина
1:18
Еда

Перцы, фаршированные рисом и яйцами — вкусное и сытное блюдо, которое легко готовится. Они сочетают в себе нежный вкус перца и питательную начинку. Такой вариант подойдет как для обеда, так и для ужина. 

фаршированные перцы
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
фаршированные перцы

Для начинки понадобятся

  • 600 г свежих перцев (6 шт. среднего размера),
  • 1 луковица, мелко нарезанная,
  • 2 моркови, натертые,
  •  1 помидор, нарезанный мелко,
  • рис, 200 г,
  • 5-6 веточек петрушки,
  • 2 яйца,
  • сливочное масло,
  • растительное масло.

Для соуса

  •  2 яичных желтка,
  • 6 ст.л. йогурта,
  • 1 ст.л. муки,
  • соль по вкусу.

Подготовить перцы, удалив семена.

Обжарить лук с морковью и петрушкой на сковороде. После этого добавить рис и помидоры, все хорошо перемешать и довести до готовности, затем добавить яйца. Соль по вкусу. Готовой начинкой заполнить перцы, уложить в форму и запечь их в духовке. 

Для соуса смешать желтки, йогурт, соль и муку, довести до кипения, добавив немного жидкости.

Готовый соус подать к перцам, пишет inthebeniskitchen.

Уточнения

Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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