Вкус будто из дорогой кондитерской: как обновить яблочный джем простым способом

Если вы собираетесь варить джем из яблок, обязательно добавьте в него апельсин. Сок и цедра этого цитруса придадут варенью мягкую кислинку и сделают вкус более ароматным и интересным.
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Яблочный джем
Кроме того, в цедре содержится много пектина — это поможет джему загустеть естественным способом, без использования желатина или агар-агара. Из данного количества ингредиентов получится примерно 0,7 литра джема.
Используйте кулинарный калькулятор, чтобы точно отмерить продукты. Если хотите узнать, сколько помещается в стакане или ложке — обратитесь к таблице мер и весов.
Продукты
Яблоки — 6 шт. (около 900 г)
Сахар — 600 г
Апельсин — 1 шт. (около 125 г)
Соль — по вкусу
Тостовый хлеб — для подачи (по желанию)
Пошаговый рецепт
Вымойте яблоки и апельсин. Подготовьте блендер и простерилизуйте банку с крышкой (подробности стерилизации можно найти в нашем материале).
Снимите цедру с апельсина, стараясь не захватывать белую часть. Выжмите сок из мякоти.
Очистите яблоки от кожуры и удалите сердцевины. Нарежьте их на небольшие кусочки и положите в кастрюлю с водой, слегка подсоленной (примерно 10 г соли на 1 литр воды). Это предотвратит потемнение фруктов.
Слейте воду через дуршлаг и дайте яблокам стечь. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар, тщательно перемешайте. Если вес яблок после очистки изменился, отрегулируйте количество сахара по пропорции: 600 г сахара на 1 кг яблок.
Поставьте кастрюлю на слабый огонь, доведите смесь до кипения и варите 15 минут.
Добавьте апельсиновый сок и цедру, продолжайте варить, помешивая, еще 15 минут.
Измельчите яблочно-апельсиновую массу блендером до состояния пюре. Если жидкости много, откиньте на дуршлаг, сохраните сок и добавляйте его обратно для достижения желаемой густоты.
Верните кастрюлю на слабый огонь и варите еще 30 минут. Разлейте горячий джем в простерилизованную банку, дайте остыть при комнатной температуре без крышки.
Когда джем остынет, плотно закройте банку и храните в прохладном темном месте.
Советы для подачи
Яблочный джем с апельсином отлично подойдет для блинов, оладий и тостов из белого хлеба — добавит им яркий аромат и нежный вкус.
Уточнения
Конфитю́р — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом.