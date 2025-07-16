Вкус будто из дорогой кондитерской: как обновить яблочный джем простым способом

Рецепт джема из яблок с добавлением апельсина

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы собираетесь варить джем из яблок, обязательно добавьте в него апельсин. Сок и цедра этого цитруса придадут варенью мягкую кислинку и сделают вкус более ароматным и интересным.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочный джем

Кроме того, в цедре содержится много пектина — это поможет джему загустеть естественным способом, без использования желатина или агар-агара. Из данного количества ингредиентов получится примерно 0,7 литра джема.

Используйте кулинарный калькулятор, чтобы точно отмерить продукты. Если хотите узнать, сколько помещается в стакане или ложке — обратитесь к таблице мер и весов.

Продукты

Яблоки — 6 шт. (около 900 г)

Сахар — 600 г

Апельсин — 1 шт. (около 125 г)

Соль — по вкусу

Тостовый хлеб — для подачи (по желанию)

Пошаговый рецепт

Вымойте яблоки и апельсин. Подготовьте блендер и простерилизуйте банку с крышкой (подробности стерилизации можно найти в нашем материале). Снимите цедру с апельсина, стараясь не захватывать белую часть. Выжмите сок из мякоти. Очистите яблоки от кожуры и удалите сердцевины. Нарежьте их на небольшие кусочки и положите в кастрюлю с водой, слегка подсоленной (примерно 10 г соли на 1 литр воды). Это предотвратит потемнение фруктов. Слейте воду через дуршлаг и дайте яблокам стечь. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар, тщательно перемешайте. Если вес яблок после очистки изменился, отрегулируйте количество сахара по пропорции: 600 г сахара на 1 кг яблок. Поставьте кастрюлю на слабый огонь, доведите смесь до кипения и варите 15 минут. Добавьте апельсиновый сок и цедру, продолжайте варить, помешивая, еще 15 минут. Измельчите яблочно-апельсиновую массу блендером до состояния пюре. Если жидкости много, откиньте на дуршлаг, сохраните сок и добавляйте его обратно для достижения желаемой густоты. Верните кастрюлю на слабый огонь и варите еще 30 минут. Разлейте горячий джем в простерилизованную банку, дайте остыть при комнатной температуре без крышки. Когда джем остынет, плотно закройте банку и храните в прохладном темном месте.

Советы для подачи

Яблочный джем с апельсином отлично подойдет для блинов, оладий и тостов из белого хлеба — добавит им яркий аромат и нежный вкус.

Уточнения

Конфитю́р — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом.

