Яичница по-кабардински: как добиться нежного белка и жидкого желтка без лишних усилий

Яичница по-кабардински — это не просто блюдо, а маленькое чудо, которое готовится на слабом огне, чтобы сохранить все ароматы и текстуры. Главная фишка — яйца варятся прямо в горячей сметане, пока белок не схватится, а желток остаётся жидким и мягким.
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Яичница
Такой способ очень похож на варку яйца пашот, только вместо воды здесь — густая и жирная сметана. Важно использовать сметану с достаточной жирностью, чтобы она не сворачивалась и не рассыпалась хлопьями. Лучше готовить яичницу сразу в той посуде, в которой планируете её подавать — это может быть порционная сковорода или глиняный горшочек, если хотите получить запечённый вариант.
Приготовление
Начинайте с подготовки: промойте укроп и промокните его бумажным полотенцем. Возьмите сковороду с высокими бортами.
Поставьте сковороду на слабый огонь, налейте в неё 4 столовые ложки сметаны 20% жирности. Помешивайте сметану, прогревая около 3-4 минут, пока она не станет жидкой и чуть тёплой.
Доведите сметану почти до кипения — обратите внимание, чтобы не дать ей закипеть слишком сильно. Аккуратно разбейте в неё яйца и посолите по вкусу. Для яркости вкуса можно добавить щепотку адыгейской, сванской или чеченской соли.
Накройте сковороду крышкой и томите яйца в сметане на слабом огне около 3-4 минут. За это время белок схватится, а желток останется жидким. Снимайте с огня сразу, чтобы не пересушить.
Мелко нарежьте укроп и посыпьте им готовое блюдо.
Подавайте яичницу по-кабардински с любимым хлебом — лучше свежим и мягким.
Пару советов
Если хотите запечь яйца, используйте глиняный горшочек.
Следите за огнём — лучше пусть сметана прогревается долго, чем яйца будут жариться и подсыхать.
Этот рецепт прост и быстрый — готовится всего за 10 минут, идеально для завтрака или лёгкого ужина.
Уточнения
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.