Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
О результатах проверки крымской пшеницы: 63% зерна высокого качества
Почему после 50 лет нужно использовать увлажняющий и протеиновый шампунь
Японские тайны: как получить бесплатный внутренний билет на рейс — советы и рекомендации
Здоровье головного мозга и питание: рекомендации врача
Учёные предсказали фиолетовый цвет океанов из-за эволюции Солнца
Садоводы подкармливают картофель золой и сульфатом калия в июле
Садоводы высаживают люпин рядом с малиной для повышения урожайности
Летний зной: 8 лайфхаков от фельдшера скорой помощи, которые помогут пережить жару
Крупнейший метеорит с Марса выставлен на продажу за 4 миллиона долларов в Нью-Йорке

Неизвестные ингредиенты для тушеной капусты: расставьте всё по полочкам

Как приготовить тушеную капусту
Еда

Тушеная капуста — это не только простое, но и очень полезное блюдо, которое идеально подходит как гарнир, основное блюдо или даже начинка для пирогов. Она отличается своим насыщенным вкусом и ароматом, а также полезными свойствами. Готовить тушеную капусту можно различными способами, добавляя различные овощи, мясо и специи. 

Засолка капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Засолка капусты

Для приготовления тушеной капусты вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 кг белокочанной капусты
  • 2 средние моркови
  • 1 большая луковица
  • 2-3 столовые ложки растительного масла (по вкусу можно заменить на топленое масло)
  • 2-3 столовые ложки томатной пасты или 2 свежих помидора
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Лавровый лист
  • Специи по желанию (возможны: паприка, укроп, тимьян)
  • Бульон или вода (по необходимости)

Подготовка овощей

  1. Капуста: удалите верхние листья и нарежьте капусту на четвертинки. Затем нашинкуйте капусту тонкими полосками.
  2. Лук: очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками.
  3. Морковь: очистите морковь и натрите на крупной терке.

Обжарка лука и моркови

  1. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло на среднем огне.
  2. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте его до прозрачности (около 3-4 минут).
  3. Затем добавьте натертую морковь и жарьте еще 5-7 минут, пока она не станет мягкой.

Добавление капусты

  1. В сковороду к луку и моркови добавьте нашинкованную капусту.
  2. Перемешайте все ингредиенты, накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне, помешивая время от времени.

Тушение капусты

  1. Когда капуста начнет уменьшаться в объеме (через 10-15 минут), добавьте томатную пасту или нарезанные помидоры. Это придаст блюду цвет и насыщенный вкус.
  2. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист и специи.
  3. Если капуста слишком сухая, добавьте немного воды или бульона, чтобы избежать подгорания.
  4. Уменьшите огонь до слабого и тушите капусту под крышкой около 30-40 минут до полной готовности. Время тушения зависит от желаемой мягкости капусты. Если хотите, чтобы она была более хрустящей, уменьшите время тушения.

Подача на стол

Тушеную капусту можно подавать как гарнир к мясным и рыбным блюдам, так и в качестве самостоятельного блюда. Она сочетается с картофельным пюре, кашами и макаронами. Присыпьте готовое блюдо свежей зеленью для дополнительного аромата и красоты.

Вариации рецепта

  1. С мясом: добавьте в сковороду кусочки куриного, свиного или говяжьего мяса на этапе жарки лука. Мясо можно обжарить отдельно и добавить к капусте для более насыщенного вкуса.
  2. С грибами: добавьте к овощам свежие или замороженные грибы (шампиньоны, белые, лесные) на этапе жарки лука. Это придаст блюду дополнительные ароматы и глубину вкуса.
  3. С картофелем: для более сытного варианта можно добавить нарезанный картофель. Он должен быть добавлен одновременно с капустой, чтобы успеть провариться.
  4. Овощи-ассорти: вместо моркови можно добавлять и другие овощи, такие как болгарский перец или цукини, что сделает блюдо более разнообразным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете
Домашние животные
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете Аудио 
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Домашние животные
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые Аудио 
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Последние материалы
Как вернуть популярность Натали: советы продюсера и примеры успеха других артистов
Рост на 80%: Россия увеличила закупки автомобилей из Южной Кореи
Ипотечный кошмар в Москве: переплата 2.6 млн за квадратный метр – эксперты бьют тревогу
Цифровой кадастр оружия: вот для чего его введут в России
Жизнь на Фукуоке: как наслаждаться каждым мгновением на жемчужном острове
Мы живём в странном месте: наука нашла логическое объяснение хаосу во Вселенной
Исследование: блондинки чаще занимают руководящие должности
Котлеты, которые покорят даже самых привередливых детей
Эксперт Юлия Кондратенок назвала эффективные способы отпугивания кротов
При лактозной непереносимости суп-пюре может вызвать вздутие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.