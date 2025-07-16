Неизвестные ингредиенты для тушеной капусты: расставьте всё по полочкам

Как приготовить тушеную капусту

Тушеная капуста — это не только простое, но и очень полезное блюдо, которое идеально подходит как гарнир, основное блюдо или даже начинка для пирогов. Она отличается своим насыщенным вкусом и ароматом, а также полезными свойствами. Готовить тушеную капусту можно различными способами, добавляя различные овощи, мясо и специи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Засолка капусты

Для приготовления тушеной капусты вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг белокочанной капусты

2 средние моркови

1 большая луковица

2-3 столовые ложки растительного масла (по вкусу можно заменить на топленое масло)

2-3 столовые ложки томатной пасты или 2 свежих помидора

Соль и черный перец по вкусу

Лавровый лист

Специи по желанию (возможны: паприка, укроп, тимьян)

Бульон или вода (по необходимости)

Подготовка овощей

Капуста: удалите верхние листья и нарежьте капусту на четвертинки. Затем нашинкуйте капусту тонкими полосками. Лук: очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками. Морковь: очистите морковь и натрите на крупной терке.

Обжарка лука и моркови

В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте его до прозрачности (около 3-4 минут). Затем добавьте натертую морковь и жарьте еще 5-7 минут, пока она не станет мягкой.

Добавление капусты

В сковороду к луку и моркови добавьте нашинкованную капусту. Перемешайте все ингредиенты, накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне, помешивая время от времени.

Тушение капусты

Когда капуста начнет уменьшаться в объеме (через 10-15 минут), добавьте томатную пасту или нарезанные помидоры. Это придаст блюду цвет и насыщенный вкус. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист и специи. Если капуста слишком сухая, добавьте немного воды или бульона, чтобы избежать подгорания. Уменьшите огонь до слабого и тушите капусту под крышкой около 30-40 минут до полной готовности. Время тушения зависит от желаемой мягкости капусты. Если хотите, чтобы она была более хрустящей, уменьшите время тушения.

Подача на стол

Тушеную капусту можно подавать как гарнир к мясным и рыбным блюдам, так и в качестве самостоятельного блюда. Она сочетается с картофельным пюре, кашами и макаронами. Присыпьте готовое блюдо свежей зеленью для дополнительного аромата и красоты.

Вариации рецепта

С мясом: добавьте в сковороду кусочки куриного, свиного или говяжьего мяса на этапе жарки лука. Мясо можно обжарить отдельно и добавить к капусте для более насыщенного вкуса. С грибами: добавьте к овощам свежие или замороженные грибы (шампиньоны, белые, лесные) на этапе жарки лука. Это придаст блюду дополнительные ароматы и глубину вкуса. С картофелем: для более сытного варианта можно добавить нарезанный картофель. Он должен быть добавлен одновременно с капустой, чтобы успеть провариться. Овощи-ассорти: вместо моркови можно добавлять и другие овощи, такие как болгарский перец или цукини, что сделает блюдо более разнообразным.