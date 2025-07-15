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Как добиться ресторанного вкуса плова: удивительный рецепт для домашних поваров

Готовим плов, как в лучших ресторанах
4:05
Еда

Плов — это одно из самых популярных блюд восточной кухни, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. В ресторанах плов готовят с особой тщательностью, и его ароматный, насыщенный вкус кажется недосягаемым для домашних кулинаров. Но что если мы скажем вам, что вы можете воссоздать этот ресторанный плов у себя на кухне?

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Основные ингредиенты

Для того чтобы получить плов, напоминающий ресторанный, важно правильно выбрать ингредиенты. Вот что вам нужно:

  • Рис — лучше всего подойдут сорта, которые хорошо впитывают воду и сохраняют форму, такие как басмати или жасмин. Эти сорта риса придают плову легкую рассыпчатость.
  • Мясо — традиционно для плова используется баранина, однако можно использовать также говядину или курицу. Выбирайте мясо с небольшим количеством жира, чтобы плов не получился слишком жирным.
  • Морковь — сладкая и сочная, она придаст плову сладковатый оттенок. Используйте свежую, нарезанную тонкой соломкой или на терке.
  • Лук — репчатый лук помогает создать ароматную базу. Он придаёт блюду насыщенный вкус.
  • Специи — зира (кумин), кориандр, черный и красный перец, лавровый лист и куркума — все это сделает ваш плов аутентичным и ароматным.
  • Масло — растительное или топленое масло (гил) придаст блюду насыщенный вкус и аромат.

Подготовка к приготовлению

Выбор посуды

Для правильного приготовления плова необходимо использовать специальную посуду — казан. Казан с толстым дном равномерно распределяет тепло и позволяет продуктам готовиться без пригорания. Если у вас нет казана, можно воспользоваться утятницей или кастрюлей с толстыми стенками.

Подготовка ингредиентов

  • Промойте рис в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Это избавит его от лишнего крахмала и сделает плов более рассыпчатым.
  • Нарежьте мясо кусочками размером 3-4 см.
  • Очистите и нарежьте лук и морковь.

Приготовление плова

Обжарка

  • Нагрейте казан на среднем огне и добавьте растительное масло. Как только масло разогреется, добавьте мясо и обжарьте его до золотистой корочки.
  • Добавьте нарезанный лук и жарьте его вместе с мясом, пока он не станет прозрачным и слегка золотистым.
  • Добавьте морковь, тщательно перемешайте, и продолжайте обжаривать еще 5–7 минут, пока она не станет мягкой.

Добавление специй

  • Всыпьте специи — зиру, кориандр, перец, лавровый лист и куркуму. Перемешайте, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Готовим рис

  • Влейте в казан 4–5 стаканов воды и доведите до кипения. Когда вода закипит, аккуратно добавьте промытый рис. Распределите его по поверхности ровным слоем, не перемешивайте.
  • Увеличьте огонь до максимума и дождитесь, пока вода не испарится. Когда верхний слой риса начнёт слегка пузыриться, сделайте небольшие углубления в рисе и добавьте немного масла.

Тушение

  • Уменьшите огонь до минимального и закройте казан крышкой. Дайте плову готовиться 20–30 минут. Важно не открывать крышку во время готовки, чтобы не нарушить паровую атмосферу.

Подача

  • Как только рис будет готов, выключите огонь и оставьте плов на 10 минут, не открывая крышку. Затем аккуратно перемешайте его с помощью вилки, чтобы сохранить его воздушность.

Теперь вы знаете все секреты, как приготовить плов, как в ресторане. Главное — это качественные ингредиенты, правильная посуда и следование всем этапам процесса. Не бойтесь экспериментировать со специями, добавляйте свои любимые ингредиенты, и вскоре ваш плов станет настоящим кулинарным шедевром.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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