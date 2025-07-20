Сыр отправляют в морозилку: вот что с ним происходит потом, но об этом мало кто знает

Сыр — продукт, к которому трудно остаться равнодушным. Его едят на завтрак, добавляют в салаты, запеканки и горячие блюда. Удобство и насыщенный вкус делают его любимцем миллионов. Однако возникает логичный вопрос: можно ли замораживать сыр, чтобы продлить срок хранения?
Сразу стоит отметить: замораживать можно далеко не все виды сыра. Для этого подходят лишь твёрдые и полутвёрдые сорта, такие как:
пармезан
бофор
гауда
Перед тем как отправить сыр в морозилку, его стоит нарезать на ломтики, кубики или натереть на тёрке. В таком виде продукт будет удобнее использовать в будущем.
Хотя замороженный сыр сохраняет форму, его текстура после разморозки становится рыхлой. Это делает его неподходящим для салатов или подачи на сырной тарелке.
Более того, исчезает характерная яркость вкуса и аромата. Но не всё так плохо: при термообработке в пицце, запеканках и других горячих блюдах вкус сыра раскрывается заново.
Если всё же решите замораживать сыр, делайте это только при крайней необходимости. Перед заморозкой обязательно:
заверните сыр в несколько слоёв водоотталкивающей плёнки - это убережёт его от наледи
при размораживании сначала переложите продукт в холодильник, а уже потом — на стол
Так вы минимизируете риск появления неприятной текстуры и потери вкусовых свойств.
Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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