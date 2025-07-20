Сыр отправляют в морозилку: вот что с ним происходит потом, но об этом мало кто знает

При заморозке сыр теряет вкус и текстуру — предупреждают специалист

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыр — продукт, к которому трудно остаться равнодушным. Его едят на завтрак, добавляют в салаты, запеканки и горячие блюда. Удобство и насыщенный вкус делают его любимцем миллионов. Однако возникает логичный вопрос: можно ли замораживать сыр, чтобы продлить срок хранения?

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain тёртый сыр

Какие сыры подходят для заморозки

Сразу стоит отметить: замораживать можно далеко не все виды сыра. Для этого подходят лишь твёрдые и полутвёрдые сорта, такие как:

пармезан

бофор

гауда

Перед тем как отправить сыр в морозилку, его стоит нарезать на ломтики, кубики или натереть на тёрке. В таком виде продукт будет удобнее использовать в будущем.

Почему не стоит есть замороженный сыр как закуску

Хотя замороженный сыр сохраняет форму, его текстура после разморозки становится рыхлой. Это делает его неподходящим для салатов или подачи на сырной тарелке.

Более того, исчезает характерная яркость вкуса и аромата. Но не всё так плохо: при термообработке в пицце, запеканках и других горячих блюдах вкус сыра раскрывается заново.

Важные советы по заморозке

Если всё же решите замораживать сыр, делайте это только при крайней необходимости. Перед заморозкой обязательно:

заверните сыр в несколько слоёв водоотталкивающей плёнки - это убережёт его от наледи

при размораживании сначала переложите продукт в холодильник, а уже потом — на стол

Так вы минимизируете риск появления неприятной текстуры и потери вкусовых свойств.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

