Один ингредиент в зажарке полностью меняет вкус супа: вот что нужно заменить

Иногда, чтобы изменить вкус блюда до неузнаваемости, достаточно заменить всего один ингредиент. Особенно это касается супов. Оказывается, даже привычную зажарку можно сделать полезнее и вкуснее, если немного отойти от классического рецепта.
Многие хозяйки уверены: главное — это правильная очередность обжарки овощей, таких как лук и морковь. Но на самом деле куда важнее то, на чём вы их жарите.
Привычные варианты — подсолнечное, оливковое или кукурузное масло - подходят не всегда. При обжарке для супа эти масла могут терять часть своих свойств и придавать овощам постный, слегка горчащий вкус.
Гораздо ароматнее и насыщеннее получаются борщи и щи, если заменить масло на:
сливочное масло - придаёт мягкий вкус и насыщенность
свиной жир или сало - особенно если его предварительно вытопить
Такая основа даёт более глубокий аромат, подчёркивает сладость моркови и делает вкус по-настоящему домашним.
Нарежьте свежее или солёное сало
Вытопите его на сковороде
В получившемся жире обжарьте лук, морковь, свёклу
Тушите овощи до мягкости и добавляйте в суп
Такой способ используют в традиционной деревенской кухне, и именно он придаёт блюдам тот самый вкус, который сложно повторить на обычном масле.
Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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