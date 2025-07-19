Один ингредиент в зажарке полностью меняет вкус супа: вот что нужно заменить

Овощи тушат в вытопленном сале для более насыщенного вкуса супа

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда, чтобы изменить вкус блюда до неузнаваемости, достаточно заменить всего один ингредиент. Особенно это касается супов. Оказывается, даже привычную зажарку можно сделать полезнее и вкуснее, если немного отойти от классического рецепта.

Почему стоит изменить подход к зажарке

Многие хозяйки уверены: главное — это правильная очередность обжарки овощей, таких как лук и морковь. Но на самом деле куда важнее то, на чём вы их жарите.

От чего стоит отказаться

Привычные варианты — подсолнечное, оливковое или кукурузное масло - подходят не всегда. При обжарке для супа эти масла могут терять часть своих свойств и придавать овощам постный, слегка горчащий вкус.

На чём жарить правильно

Гораздо ароматнее и насыщеннее получаются борщи и щи, если заменить масло на:

сливочное масло - придаёт мягкий вкус и насыщенность

свиной жир или сало - особенно если его предварительно вытопить

Такая основа даёт более глубокий аромат, подчёркивает сладость моркови и делает вкус по-настоящему домашним.

Как готовить с салом

Нарежьте свежее или солёное сало Вытопите его на сковороде В получившемся жире обжарьте лук, морковь, свёклу Тушите овощи до мягкости и добавляйте в суп

Такой способ используют в традиционной деревенской кухне, и именно он придаёт блюдам тот самый вкус, который сложно повторить на обычном масле.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

