Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Педикюр с гелем и лаком: все преимущества и недостатки в одном обзоре
Биткоин снизился, однако возможность коррекции высока
Врачи рекомендуют срочно обследовать родинку при зуде, кровотечении или росте
Артефакты, ложа и тайны IV века до н.э.: в Сан-Джулиано открыли уникальное захоронение
Статистика и наблюдения: как высокий процент женщин меняет культурные тренды Литвы?
Зеленое удобрение из сорняков заменяет навоз в июле
В Великобритании создали тест для оценки психопатии у домашних котов
Как нарастить большие бицепсы: три классических упражнения для бодибилдинга
Лучшие экономичные бензиновые хэтчбеки с минимальным расходом топлива

Один ингредиент в зажарке полностью меняет вкус супа: вот что нужно заменить

Овощи тушат в вытопленном сале для более насыщенного вкуса супа
1:35
Еда

Иногда, чтобы изменить вкус блюда до неузнаваемости, достаточно заменить всего один ингредиент. Особенно это касается супов. Оказывается, даже привычную зажарку можно сделать полезнее и вкуснее, если немного отойти от классического рецепта.

Почему стоит изменить подход к зажарке

Многие хозяйки уверены: главное — это правильная очередность обжарки овощей, таких как лук и морковь. Но на самом деле куда важнее то, на чём вы их жарите.

От чего стоит отказаться

Привычные варианты — подсолнечное, оливковое или кукурузное масло - подходят не всегда. При обжарке для супа эти масла могут терять часть своих свойств и придавать овощам постный, слегка горчащий вкус.

На чём жарить правильно

Гораздо ароматнее и насыщеннее получаются борщи и щи, если заменить масло на:

  • сливочное масло - придаёт мягкий вкус и насыщенность

  • свиной жир или сало - особенно если его предварительно вытопить

Такая основа даёт более глубокий аромат, подчёркивает сладость моркови и делает вкус по-настоящему домашним.

Как готовить с салом

  1. Нарежьте свежее или солёное сало

  2. Вытопите его на сковороде

  3. В получившемся жире обжарьте лук, морковь, свёклу

  4. Тушите овощи до мягкости и добавляйте в суп

Такой способ используют в традиционной деревенской кухне, и именно он придаёт блюдам тот самый вкус, который сложно повторить на обычном масле.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Педикюр с гелем и лаком: все преимущества и недостатки в одном обзоре
Биткоин снизился, однако возможность коррекции высока
Врачи рекомендуют срочно обследовать родинку при зуде, кровотечении или росте
Артефакты, ложа и тайны IV века до н.э.: в Сан-Джулиано открыли уникальное захоронение
Статистика и наблюдения: как высокий процент женщин меняет культурные тренды Литвы?
Зеленое удобрение из сорняков заменяет навоз в июле
В Великобритании создали тест для оценки психопатии у домашних котов
Как нарастить большие бицепсы: три классических упражнения для бодибилдинга
Овощи тушат в вытопленном сале для более насыщенного вкуса супа
Лучшие экономичные бензиновые хэтчбеки с минимальным расходом топлива
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.