Завтрак, который готовится ночью: простой способ сделать сыр из трёх ингредиентов

Домашний сыр из ряженки готовится за 6 часов

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже если вечером дома почти пустой холодильник — это ещё не повод отказываться от вкусного завтрака. Особенно если у вас завалялись ряженка, сметана и немного зелени.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак в постели

Из этих простых ингредиентов можно приготовить нежный домашний сыр в стиле "Филадельфия”, который станет отличной намазкой на хлеб, дополнением к бутербродам или вкусной добавкой к завтраку.

Что потребуется

ряженка — 1 литр

сметана — 500 мл

укроп и петрушка — по 2-3 веточки

соль — по вкусу

специи — по желанию

Как готовить сыр в домашних условиях

Смешиваем основу.

В глубокой ёмкости соедините ряженку и сметану. Добавляем зелень.

Мелко нарежьте укроп и петрушку, добавьте к смеси. Посолите и, при желании, добавьте специи (например, паприку или чесночный порошок). Добиваемся однородности.

Тщательно перемешайте массу до гладкости. Отправляем на отцеживание.

Выстелите дуршлаг в несколько слоёв марли, вылейте туда полученную смесь. Сверху накройте ещё одним слоем марли. Дайте стечь.

Оставьте конструкцию на 2-3 часа. Через час можно придавить чем-то тяжёлым — это ускорит процесс отделения сыворотки. Ждём до утра.

Через 5-6 часов на марле останется нежная, мягкая сырная масса. Именно она и станет вашим домашним сыром.

Как использовать

Намазывайте на тосты

Добавляйте в роллы, лаваш или сэндвичи

Используйте как соус к отварному картофелю

Просто ешьте ложкой, не стесняясь.

Уточнения

Ря́женка - кисломолочный напиток, получаемый из коровьего топлёного молока молочнокислым брожением.

