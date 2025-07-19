Даже если вечером дома почти пустой холодильник — это ещё не повод отказываться от вкусного завтрака. Особенно если у вас завалялись ряженка, сметана и немного зелени.
Из этих простых ингредиентов можно приготовить нежный домашний сыр в стиле "Филадельфия”, который станет отличной намазкой на хлеб, дополнением к бутербродам или вкусной добавкой к завтраку.
ряженка — 1 литр
сметана — 500 мл
укроп и петрушка — по 2-3 веточки
соль — по вкусу
специи — по желанию
Смешиваем основу.
В глубокой ёмкости соедините ряженку и сметану.
Добавляем зелень.
Мелко нарежьте укроп и петрушку, добавьте к смеси. Посолите и, при желании, добавьте специи (например, паприку или чесночный порошок).
Добиваемся однородности.
Тщательно перемешайте массу до гладкости.
Отправляем на отцеживание.
Выстелите дуршлаг в несколько слоёв марли, вылейте туда полученную смесь. Сверху накройте ещё одним слоем марли.
Дайте стечь.
Оставьте конструкцию на 2-3 часа. Через час можно придавить чем-то тяжёлым — это ускорит процесс отделения сыворотки.
Ждём до утра.
Через 5-6 часов на марле останется нежная, мягкая сырная масса. Именно она и станет вашим домашним сыром.
Намазывайте на тосты
Добавляйте в роллы, лаваш или сэндвичи
Используйте как соус к отварному картофелю
Просто ешьте ложкой, не стесняясь.
Ря́женка - кисломолочный напиток, получаемый из коровьего топлёного молока молочнокислым брожением.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.