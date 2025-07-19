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Завтрак, который готовится ночью: простой способ сделать сыр из трёх ингредиентов

Домашний сыр из ряженки готовится за 6 часов
1:45
Еда

Даже если вечером дома почти пустой холодильник — это ещё не повод отказываться от вкусного завтрака. Особенно если у вас завалялись ряженка, сметана и немного зелени.

Завтрак в постели
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак в постели

Из этих простых ингредиентов можно приготовить нежный домашний сыр в стиле "Филадельфия”, который станет отличной намазкой на хлеб, дополнением к бутербродам или вкусной добавкой к завтраку.

Что потребуется

  • ряженка — 1 литр

  • сметана — 500 мл

  • укроп и петрушка — по 2-3 веточки

  • соль — по вкусу

  • специи — по желанию

Как готовить сыр в домашних условиях

  1. Смешиваем основу.
    В глубокой ёмкости соедините ряженку и сметану.

  2. Добавляем зелень.
    Мелко нарежьте укроп и петрушку, добавьте к смеси. Посолите и, при желании, добавьте специи (например, паприку или чесночный порошок).

  3. Добиваемся однородности.
    Тщательно перемешайте массу до гладкости.

  4. Отправляем на отцеживание.
    Выстелите дуршлаг в несколько слоёв марли, вылейте туда полученную смесь. Сверху накройте ещё одним слоем марли.

  5. Дайте стечь.
    Оставьте конструкцию на 2-3 часа. Через час можно придавить чем-то тяжёлым — это ускорит процесс отделения сыворотки.

  6. Ждём до утра.
    Через 5-6 часов на марле останется нежная, мягкая сырная масса. Именно она и станет вашим домашним сыром.

Как использовать

  • Намазывайте на тосты

  • Добавляйте в роллы, лаваш или сэндвичи

  • Используйте как соус к отварному картофелю

  • Просто ешьте ложкой, не стесняясь.

Уточнения

Ря́женка - кисломолочный напиток, получаемый из коровьего топлёного молока молочнокислым брожением.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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