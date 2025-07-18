Эти грибы в нежном соусе превращают обычный ужин в изыск: простой рецепт за 5 шагов

Шампиньоны в нежном сметанно-соевом соусе готовятся быстро, но способны украсить любой гарнир — от риса до пасты. Буквально 15 минут у плиты — и у вас на столе ароматное, сочное блюдо.
шампиньоны — 500 г
репчатый лук — 1 шт.
чеснок — 1-2 зубчика
сметана — 50 г
соевый соус — 1-2 ст. л.
растительное масло — 1 ст. л.
соль и чёрный перец — по вкусу
укроп — несколько веточек
Промойте и обсушите грибы.
Крупные грибочки разрежьте пополам, мелкие оставьте целыми.
Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите, укроп порубите.
Обжарьте грибы.
На разогретую с маслом сковороду выложите шампиньоны одним слоем. Жарьте без крышки, пока не появится сок и лёгкая золотистая корочка.
Потомите под крышкой.
Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 5 минут.
Добавьте лук.
Перемешайте, снова накройте и готовьте ещё 5-7 минут — до мягкости лука.
Сделайте соус.
Влейте пару столовых ложек воды, добавьте сметану и тщательно размешайте до однородности. Влейте соевый соус, всыпьте чеснок, перемешайте и дайте закипеть.
Приправьте.
Попробуйте: при необходимости добавьте соль и перец.
Засыпьте измельчённый укроп, перемешайте, выключите огонь.
Оставьте под крышкой 10 минут, чтобы вкусы "подружились".
Подавайте как самостоятельное блюдо или к гарниру — рису, картофелю, пасте.
Шампиньо́н - род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).
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