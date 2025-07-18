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Эти грибы в нежном соусе превращают обычный ужин в изыск: простой рецепт за 5 шагов

Грибы обжаривают без крышки до выделения сока, затем тушат
1:46
Еда

Шампиньоны в нежном сметанно-соевом соусе готовятся быстро, но способны украсить любой гарнир — от риса до пасты. Буквально 15 минут у плиты — и у вас на столе ароматное, сочное блюдо.

Фаршированные шампиньоны
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные шампиньоны

Ингредиенты

  • шампиньоны — 500 г

  • репчатый лук — 1 шт.

  • чеснок — 1-2 зубчика

  • сметана — 50 г

  • соевый соус — 1-2 ст. л.

  • растительное масло — 1 ст. л.

  • соль и чёрный перец — по вкусу

  • укроп — несколько веточек

Подготовка

  1. Промойте и обсушите грибы.

  2. Крупные грибочки разрежьте пополам, мелкие оставьте целыми.

  3. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите, укроп порубите.

Приготовление

  1. Обжарьте грибы.
    На разогретую с маслом сковороду выложите шампиньоны одним слоем. Жарьте без крышки, пока не появится сок и лёгкая золотистая корочка.

  2. Потомите под крышкой.
    Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 5 минут.

  3. Добавьте лук.
    Перемешайте, снова накройте и готовьте ещё 5-7 минут — до мягкости лука.

  4. Сделайте соус.
    Влейте пару столовых ложек воды, добавьте сметану и тщательно размешайте до однородности. Влейте соевый соус, всыпьте чеснок, перемешайте и дайте закипеть.

  5. Приправьте.
    Попробуйте: при необходимости добавьте соль и перец.

Финальный штрих

  • Засыпьте измельчённый укроп, перемешайте, выключите огонь.

  • Оставьте под крышкой 10 минут, чтобы вкусы "подружились".

  • Подавайте как самостоятельное блюдо или к гарниру — рису, картофелю, пасте.

Уточнения

Шампиньо́н - род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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