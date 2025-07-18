Эти грибы в нежном соусе превращают обычный ужин в изыск: простой рецепт за 5 шагов

Грибы обжаривают без крышки до выделения сока, затем тушат

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Шампиньоны в нежном сметанно-соевом соусе готовятся быстро, но способны украсить любой гарнир — от риса до пасты. Буквально 15 минут у плиты — и у вас на столе ароматное, сочное блюдо.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фаршированные шампиньоны

Ингредиенты

шампиньоны — 500 г

репчатый лук — 1 шт.

чеснок — 1-2 зубчика

сметана — 50 г

соевый соус — 1-2 ст. л.

растительное масло — 1 ст. л.

соль и чёрный перец — по вкусу

укроп — несколько веточек

Подготовка

Промойте и обсушите грибы. Крупные грибочки разрежьте пополам, мелкие оставьте целыми. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите, укроп порубите.

Приготовление

Обжарьте грибы.

На разогретую с маслом сковороду выложите шампиньоны одним слоем. Жарьте без крышки, пока не появится сок и лёгкая золотистая корочка. Потомите под крышкой.

Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 5 минут. Добавьте лук.

Перемешайте, снова накройте и готовьте ещё 5-7 минут — до мягкости лука. Сделайте соус.

Влейте пару столовых ложек воды, добавьте сметану и тщательно размешайте до однородности. Влейте соевый соус, всыпьте чеснок, перемешайте и дайте закипеть. Приправьте.

Попробуйте: при необходимости добавьте соль и перец.

Финальный штрих

Засыпьте измельчённый укроп, перемешайте, выключите огонь.

Оставьте под крышкой 10 минут, чтобы вкусы "подружились".

Подавайте как самостоятельное блюдо или к гарниру — рису, картофелю, пасте.

Уточнения

Шампиньо́н - род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).

