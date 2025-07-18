Этот простой ингредиент делает любой салат полезнее и вкуснее — и это не масло

Овощные и фруктовые салаты — это здорово. Они богаты клетчаткой, витаминами и легко усваиваются. Но если вы хотите сделать такую закуску ещё полезнее, добавьте один простой, но мощный ингредиент — молотые орехи.
Орехи содержат:
полезные жиры,
растительный белок,
антиоксиданты,
а также минералы — магний, цинк, железо.
Комбинация с овощами или фруктами делает блюдо более сбалансированным - особенно если вы готовите перекус, обед или лёгкий ужин.
Выбор — за вами. Все они прекрасно сочетаются с растительными ингредиентами:
миндаль
грецкий орех
кешью
фундук
пекан
фисташки
Можно использовать чистые ядра или добавлять слегка подсушенные и измельчённые — для текстуры и хруста.
На первый взгляд — логично. Но есть нюанс: в чистом виде орехов легко съесть больше нормы. А это уже лишние жиры и калории.
В салате же орехи равномерно распределяются - это значит, вы получаете пользу без переедания.
Кроме пользы, орехи придают салату нежный ореховый вкус, лёгкую сладость или насыщенность — в зависимости от выбранного вида. Простое блюдо превращается в изысканную закуску, которая подойдёт и на каждый день, и для гостей.
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