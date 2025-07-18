Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сон кошки в ногах связан с инстинктами и доверием
Лучшие плодовые и декоративные деревья для участка: советы ландшафтного дизайнера
Вдова Лёвкина осудила хейтеров, критикующих поведение Виктории Исаковой на похоронах мужа
Удаление нижних листьев помогает тыкве формировать крупные плоды
Куриные яйца — вкусный, но спорный продукт: когда от них лучше отказаться
Роман Джессики Альбы и Дэнни Рамиреса удивил Голливуд
Стюардесса рассказала, как избежать очереди в туалет в самолёте
Социальные связи и фитнес: как взаимодействие меняет влияние тренировок на психику
В Египте нашли женские мумии с невидимыми татуировками возрастом 3000 лет

Этот простой ингредиент делает любой салат полезнее и вкуснее — и это не масло

Орехи равномерно распределяются в салате, помогая избежать переедания
1:32
Еда

Овощные и фруктовые салаты — это здорово. Они богаты клетчаткой, витаминами и легко усваиваются. Но если вы хотите сделать такую закуску ещё полезнее, добавьте один простой, но мощный ингредиент — молотые орехи.

Салат
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Орехи усиливают питательность салата

Орехи содержат:

  • полезные жиры,

  • растительный белок,

  • антиоксиданты,

  • а также минералы — магний, цинк, железо.

Комбинация с овощами или фруктами делает блюдо более сбалансированным - особенно если вы готовите перекус, обед или лёгкий ужин.

Какие орехи выбрать

Выбор — за вами. Все они прекрасно сочетаются с растительными ингредиентами:

  • миндаль

  • грецкий орех

  • кешью

  • фундук

  • пекан

  • фисташки

Можно использовать чистые ядра или добавлять слегка подсушенные и измельчённые — для текстуры и хруста.

А почему не есть орехи отдельно

На первый взгляд — логично. Но есть нюанс: в чистом виде орехов легко съесть больше нормы. А это уже лишние жиры и калории.

В салате же орехи равномерно распределяются - это значит, вы получаете пользу без переедания.

Бонус — вкус и аромат

Кроме пользы, орехи придают салату нежный ореховый вкус, лёгкую сладость или насыщенность — в зависимости от выбранного вида. Простое блюдо превращается в изысканную закуску, которая подойдёт и на каждый день, и для гостей.

Уточнения

Подкожно-жировая клетчатка - наиболее глубокая покровная ткань позвоночных мезенхимального происхождения, располагается под дермой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Стюардесса рассказала, как избежать очереди в туалет в самолёте
Социальные связи и фитнес: как взаимодействие меняет влияние тренировок на психику
В Египте нашли женские мумии с невидимыми татуировками возрастом 3000 лет
Ботулотоксин помогает при гипергидрозе в зонах локального потоотделения
Орехи равномерно распределяются в салате, помогая избежать переедания
Актриса Софья Синицына заявила, что женщины её неоднократно предавали
Что не подходит для жирной кожи: масла, средства от акне и уходовые кремы
Агата Муцениеце посетила свадебный салон перед рождением третьего ребёнка
Как избежать отрыва заправочного пистолета: совет для водителей
Жук-плавунец, гладыш и водомерка могут укусить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.