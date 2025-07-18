Этот простой ингредиент делает любой салат полезнее и вкуснее — и это не масло

Орехи равномерно распределяются в салате, помогая избежать переедания

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощные и фруктовые салаты — это здорово. Они богаты клетчаткой, витаминами и легко усваиваются. Но если вы хотите сделать такую закуску ещё полезнее, добавьте один простой, но мощный ингредиент — молотые орехи.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Орехи усиливают питательность салата

Орехи содержат:

полезные жиры ,

растительный белок ,

антиоксиданты ,

а также минералы — магний, цинк, железо.

Комбинация с овощами или фруктами делает блюдо более сбалансированным - особенно если вы готовите перекус, обед или лёгкий ужин.

Какие орехи выбрать

Выбор — за вами. Все они прекрасно сочетаются с растительными ингредиентами:

миндаль

грецкий орех

кешью

фундук

пекан

фисташки

Можно использовать чистые ядра или добавлять слегка подсушенные и измельчённые — для текстуры и хруста.

А почему не есть орехи отдельно

На первый взгляд — логично. Но есть нюанс: в чистом виде орехов легко съесть больше нормы. А это уже лишние жиры и калории.

В салате же орехи равномерно распределяются - это значит, вы получаете пользу без переедания.

Бонус — вкус и аромат

Кроме пользы, орехи придают салату нежный ореховый вкус, лёгкую сладость или насыщенность — в зависимости от выбранного вида. Простое блюдо превращается в изысканную закуску, которая подойдёт и на каждый день, и для гостей.

Уточнения

Подкожно-жировая клетчатка - наиболее глубокая покровная ткань позвоночных мезенхимального происхождения, располагается под дермой.

