Три ингредиента, немного фантазии — и у вас итальянский ужин без лишних усилий

Ньокки — итальянское блюдо, которое напоминает ленивые вареники, готовится так же из трех основных ингредиентов: пшеничной муки, куриных яиц и отварного картофеля.
Сначала картофель варят в мундире, затем очищают горячим и пропускают через пресс или толкут пестиком. После этого соединяют картофель с мукой и сырыми яйцами, вымешивая сначала вилкой, а потом руками, чтобы получить мягкое тесто.
Чтобы приготовить ньокки, тесто делят на 4 части. Из каждой части формируют колбаску толщиной примерно 2 см, нарезают её на кусочки и придают им форму с помощью зубчиков вилки. Варят ньокки в слегка подсоленной кипящей воде до тех пор, пока они не всплывут — это занимает всего 2-3 минуты.
Шеф-повара рекомендуют предварительно держать тесто в холодильнике около часа перед варкой для лучшего вкуса, но если времени нет, можно готовить сразу.
Ньокки можно подавать с томатным соусом, песто, поливать растопленным сливочным маслом.
А для интересного варианта можно посыпать готовое блюдо пармезаном и запечь в духовке на 5 минут.
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