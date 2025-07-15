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Три ингредиента, немного фантазии — и у вас итальянский ужин без лишних усилий

Как приготовить ньокки из картофеля, яиц и муки: пошаговый рецепт итальянского блюда от профессионалов
1:15
Еда

Ньокки — итальянское блюдо, которое напоминает ленивые вареники, готовится так же из трех основных ингредиентов: пшеничной муки, куриных яиц и отварного картофеля.

ньокки
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
ньокки

Сначала картофель варят в мундире, затем очищают горячим и пропускают через пресс или толкут пестиком. После этого соединяют картофель с мукой и сырыми яйцами, вымешивая сначала вилкой, а потом руками, чтобы получить мягкое тесто.

Чтобы приготовить ньокки, тесто делят на 4 части. Из каждой части формируют колбаску толщиной примерно 2 см, нарезают её на кусочки и придают им форму с помощью зубчиков вилки. Варят ньокки в слегка подсоленной кипящей воде до тех пор, пока они не всплывут — это занимает всего 2-3 минуты.

Шеф-повара рекомендуют предварительно держать тесто в холодильнике около часа перед варкой для лучшего вкуса, но если времени нет, можно готовить сразу.

Ньокки можно подавать с томатным соусом, песто, поливать растопленным сливочным маслом.

А для интересного варианта можно посыпать готовое блюдо пармезаном и запечь в духовке на 5 минут.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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