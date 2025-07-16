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Творог + эта чудесная специя: уникальное сочетание, которое изменит ваше здоровье

Снижает сахар и регулирует кишечник – просто смешайте его с творогом
2:01
Еда

Творог — это не только вкусный, но и невероятно полезный продукт, богатый белком и другими питательными веществами. Добавление к нему чёрного тмина превращает обычный завтрак в настоящее блюдо для здоровья. Чёрный тмин, известный своими целебными свойствами, помогает регулировать уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и обладает противовоспалительным действием.

творог
Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
творог

Снижение уровня сахара в крови и улучшение пищеварения

Чёрный тмин содержит тимохинон, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови. Регулярное употребление творога с чёрным тмином (по чайной ложке семян в день) способствует снижению аппетита и улучшению работы кишечника. Эти семена обладают спазмолитическим эффектом, снимают воспаление желудка и улучшают перистальтику, что особенно полезно при проблемах с пищеварением, сообщает pizzalabpraha.cz.

Помощь в снижении веса

Благодаря содержанию тимохинона, чёрный тмин замедляет усвоение сахара из пищи, предотвращая резкие скачки уровня глюкозы и снижая чувство голода. Это способствует более стабильному обмену веществ и может помочь в снижении веса.

Противовоспалительное действие и укрепление иммунитета

Чёрный тмин богат антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами и укрепляют иммунную систему. Регулярное употребление этой специи снижает риск хронических заболеваний, таких как атеросклероз и гипертония, а также помогает организму справляться с инфекциями, особенно в период эпидемий.

Идеальное сочетание вкусов

Насыщенный и слегка пряный вкус чёрного тмина прекрасно дополняет мягкий творог, создавая сбалансированное и питательное блюдо. Это сочетание не только полезно для здоровья, но и невероятно вкусно, что делает его отличным выбором для завтрака или перекуса.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Черну́шка посевна́я или калинджи, или сейдана, или седана, или чёрный тмин, или ри́мский кориа́ндр (лат. Nigēlla satīva), — однолетнее травянистое растение семейства Лютиковые (Ranunculaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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