Это недооцененная жемчужина среди рыб — почему она заслуживает большего внимания

Эта рыба лечит сердце и укрепляет кости: она — недооценённый источник здоровья

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта рыба, несмотря на свою доступность и пользу, часто остается в тени более популярных видов. Она обитает в чистых водоемах, что делает ее не только вкусной, но и экологически чистой. Сельдь — это отличный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет разнообразить рацион.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды с сельдью

Почему стоит выбрать сельдь?

Сельдь обладает множеством полезных свойств:

Богата белком. Нежное мясо сельди содержит легкоусвояемый белок, который необходим для роста и восстановления тканей.

Нежное мясо сельди содержит легкоусвояемый белок, который необходим для роста и восстановления тканей. Содержит омега-3 жирные кислоты. Эти кислоты положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и способствуют улучшению общего состояния организма.

Эти кислоты положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и способствуют улучшению общего состояния организма. Источник витаминов . Сельдь богата витаминами D и B12, которые важны для здоровья костей и нервной системы.

. Сельдь богата витаминами D и B12, которые важны для здоровья костей и нервной системы. Минералы в составе. Рыба содержит фосфор, калий и селен, которые поддерживают работу иммунной системы и улучшают обмен веществ.

Рыба содержит фосфор, калий и селен, которые поддерживают работу иммунной системы и улучшают обмен веществ. Экологически чистая. Сельдь живет в дикой природе и не подвергается воздействию антибиотиков и искусственных кормов.

Как готовить сельдь?

Сельдь универсальна в приготовлении, пишет pizzalabpraha.cz. Ее можно жарить, тушить, запекать или добавлять в супы. Вот несколько идей вкусных блюд:

Суп из сельди с петрушкой и луком-пореем.

Жареная сельдь с луком.

Филе сельди, обжаренное на сливочном масле с чесноком и укропом.

Сельдь в желе.

Почему сельдь — это настоящая жемчужина?

Сельдь — это вкусное, полезное, недорогое и легкодоступное блюдо. Она не только насыщает организм необходимыми питательными веществами, но и дарит настоящее гастрономическое удовольствие. Попробуйте сельдь и убедитесь сами!

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

