Рыба, мясо, капуста и специи: как еда влияет на запах вашего тела

Меняем предпочтения? Эти продукты могут усилить запах вашего тела

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

По словам экспертов, определенные продукты могут влиять на запах тела человека, однако можно смягчить это правильным питанием.

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запах

Диетолог Эрин Палински-Уэйд рассказала, что запах тела зависит от бактерий, которые живут на коже и расщепляют пот.

Вот некоторые продукты, которые могут повлиять на запах вашего тела.

Известный "рыбный" запах может возникать из-за соединения триметиламина, которое образуется при переработке холина из морепродуктов. У людей с редким заболеванием триметиламинурией этот запах может проявляться и после употребления других продуктов, таких как фасоль и брокколи.

Несмотря на пользу, некоторые овощи, такие как брокколи и цветная капуста, могут вызывать неприятный запах тела из-за выделения сернистой кислоты, которая усиливает запах при взаимодействии с потом и газами.

Острые специи, например, карри и тмин, могут усиливать запах тела благодаря содержащимся в них серосодержащим соединениям, которые взаимодействуют с кожными бактериями и приводят к характерному запаху.

Содержащиеся в красном мясе белки могут усиливать запах при взаимодействии с кожными бактериями.

Эксперты подчеркивают, что не у всех людей запах тела меняется одинаково из-за этих продуктов, поскольку генетические факторы также играют важную роль в том, как проявляются запахи, пишет nypost.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

