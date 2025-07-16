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Мягкая, как масло, полезная, как рыба, и никакого лишнего жира: что делает это мясо особенным

Витамины, минералы и омега-кислоты: эксперты сообщили о пользе телятины
Еда

Телятина часто остается в тени других видов мяса, таких как индейка или курица, хотя она может быть не менее полезной и вкусной. В отличие от говядины или свинины, в телятине отсутствуют развитые межмышечные жировые прослойки, что делает её менее калорийной. В среднем калорийность телятины составляет от 120 до 170 ккал на 100 грамм, при этом она содержит до 24 грамм белка. Это мясо также богато витаминами группы В, включая витамин В12 и фолиевую кислоту, а также важными минералами, такими как кальций, железо, магний, натрий, калий и фосфор.

Отбивные
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отбивные

Регулярное употребление телятины способствует поддержанию здоровья. Она стимулирует обмен веществ, защищает пищеварительную систему и может способствовать снижению веса. Кроме того, телятина содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые обладают антитромботическими, противоопухолевыми, антиатеросклеротическими и противовоспалительными свойствами, сообщает pizzalabpraha.cz.

Польза телятины для здоровья

Телятина представляет собой мясо молодых телят в возрасте до двух месяцев. Благодаря отсутствию развитых межмышечных жировых прослоек, телятина обладает низкой калорийностью, что делает её идеальным выбором для тех, кто следит за своим весом или придерживается диеты. В среднем её калорийность составляет от 120 до 170 ккал на 100 грамм, причём она содержит до 24 грамм ценного белка.

Телятина богата витаминами группы В, включая витамин В12 и фолиевую кислоту, а также минералами, такими как кальций, железо, магний, натрий, калий и фосфор. Это делает её незаменимым продуктом для поддержания здоровья. Регулярное употребление телятины помогает стимулировать обмен веществ, защищает пищеварительную систему и может способствовать снижению веса.

Кроме того, телятина содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые оказывают положительное влияние на здоровье. Эти кислоты обладают антитромботическими, противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами, а также способствуют улучшению состояния кожи и волос.

Рецепт телячьих отбивных

Телячьи отбивные — это вкусное и питательное блюдо, которое может стать украшением любого стола. Они нежнее, сочнее и полезнее, чем свиные отбивные.

Ингредиенты

  • 500 г телятины;
  • 100 г топлёного масла;
  • 1 яйцо;
  • 100 г муки;
  • 100 г панировочных сухарей;
  • соль, перец.

Приготовление

  1. Телятину вымойте, обсушите бумажными полотенцами и разделите на порционные куски.
  2. Слегка отбейте мясо молотком, через фольгу или даже кулаком.
  3. Посыпьте отбивные солью и свежемолотым перцем с обеих сторон.
  4. В отдельные миски насыпьте муку, панировочные сухари и разбейте яйцо.
  5. Обваляйте отбивные сначала в муке, затем окуните в яйцо и, наконец, обваляйте в панировочных сухарях.
  6. Разогрейте сковороду с топлёным маслом.
  7. Выложите отбивные на сковороду и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
  8. Готовые отбивные снимите со сковороды и подавайте с гарниром из картофеля или любимого салата.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи), мясо молодняка называется телятина.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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