Секрет идеального десерта: простой шоколадный кекс за пару шагов

Рецепт шоколадного кекса: простой и быстрый десерт для всей семьи

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Привет всем любителям домашней выпечки! Сегодня мы поделимся с вами рецептом простого, но очень вкусного шоколадного кекса. Этот десерт станет отличным дополнением к чашке кофе или чая. Его легко приготовить, а результат точно порадует вас и ваших близких.

Фото: commons.wikimedia.org by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколадный кекс

Ингредиенты:

мука — 200 г;

сахар — 150 г;

какао-порошок — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 70 мл;

молоко — 70 мл;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для выпекания, смажьте её маслом или застелите бумагой для выпечки. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром до получения однородной массы. Добавьте растительное масло и молоко, продолжайте взбивать. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и какао-порошком. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яично-масляную смесь, тщательно перемешивая. Перелейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в духовке около 30-40 минут, пока зубочистка, вставленная в центр кекса, не выйдет чистой. Дайте кексу немного остыть, затем извлеките его из формы и наслаждайтесь!

Приятного аппетита!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

