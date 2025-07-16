Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пеллегрини ответила: пловчиху заставляют извиняться перед Синнером
Как ИИ тратит деньги работодателей? Вот сколько стоят ошибки нейросети
Сабослаи может сменить позицию в Ливерпуле
Эффективные способы избавиться от термитов в домашних условиях
Автоэксперты предупреждают о риске поломки при постоянном выжиме сцепления
Музей Манитовока предлагает ночёвку на субмарине времён Второй мировой
Катя Гордон резко осудила измены, назвав Решетову и Седокову плачущими лживыми тётками
Почему карточки покемонов оказались выгодным вложением? Вот на сколько они выросли в цене за 20 лет
Столкновение с НЛО в 2023 году: вот что скрывали спецслужбы США

Секрет идеального десерта: простой шоколадный кекс за пару шагов

Рецепт шоколадного кекса: простой и быстрый десерт для всей семьи
1:26
Еда

Привет всем любителям домашней выпечки! Сегодня мы поделимся с вами рецептом простого, но очень вкусного шоколадного кекса. Этот десерт станет отличным дополнением к чашке кофе или чая. Его легко приготовить, а результат точно порадует вас и ваших близких.

Шоколадный кекс
Фото: commons.wikimedia.org by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадный кекс

Ингредиенты:

  • мука — 200 г;
  • сахар — 150 г;
  • какао-порошок — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • растительное масло — 70 мл;
  • молоко — 70 мл;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для выпекания, смажьте её маслом или застелите бумагой для выпечки.
  2. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром до получения однородной массы.
  3. Добавьте растительное масло и молоко, продолжайте взбивать.
  4. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и какао-порошком.
  5. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яично-масляную смесь, тщательно перемешивая.
  6. Перелейте тесто в подготовленную форму.
  7. Выпекайте в духовке около 30-40 минут, пока зубочистка, вставленная в центр кекса, не выйдет чистой.
  8. Дайте кексу немного остыть, затем извлеките его из формы и наслаждайтесь!

Приятного аппетита!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Авто
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии Аудио 
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Домашние животные
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Моль не пройдёт: 5 натуральных методов, чтобы избавиться от вредителей в доме
Недвижимость
Моль не пройдёт: 5 натуральных методов, чтобы избавиться от вредителей в доме Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Последние материалы
Рейс SpiceJet был задержан на 7 часов из-за воздушных хулиганов на борту
Какие побеги у томатов нужно удалять в июле
Способы заделать дыры в стене без шпаклёвки: обзор эффективных решений
Эммануил Каралис завоевал две победы подряд
Печальные статистики: 130 видов растений под угрозой из-за гибели пчёл
Как читмил влияет на обмен веществ и баланс при похудении
Бенни Бланко рассказал, почему свадьба с Селеной Гомес перенесена
Юристы напоминают: инспектор ГАИ обязан быть в полном комплекте формы
Rolls-Royce инвестирует $75 млн в расширение завода двигателей в Южной Каролине
Лучшие соусы для кабачков: 5 простых и вкусных рецептов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.