Секрет идеального десерта: простой шоколадный кекс за пару шагов

Привет всем любителям домашней выпечки! Сегодня мы поделимся с вами рецептом простого, но очень вкусного шоколадного кекса. Этот десерт станет отличным дополнением к чашке кофе или чая. Его легко приготовить, а результат точно порадует вас и ваших близких.
Фото: commons.wikimedia.org by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадный кекс
Ингредиенты:
мука — 200 г;
сахар — 150 г;
какао-порошок — 50 г;
яйцо — 1 шт.;
растительное масло — 70 мл;
молоко — 70 мл;
разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление:
Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для выпекания, смажьте её маслом или застелите бумагой для выпечки.
В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром до получения однородной массы.
Добавьте растительное масло и молоко, продолжайте взбивать.
В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и какао-порошком.
Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яично-масляную смесь, тщательно перемешивая.
Перелейте тесто в подготовленную форму.
Выпекайте в духовке около 30-40 минут, пока зубочистка, вставленная в центр кекса, не выйдет чистой.
Дайте кексу немного остыть, затем извлеките его из формы и наслаждайтесь!
Приятного аппетита!
Уточнения
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.