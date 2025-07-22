Это не вареники, это итальянский отпуск на тарелке — с сыром, песто и без лишней возни

Эти вареники не похожи на привычное нам блюдо — они будто сбежали с итальянской кухни! Плотные, с насыщенным вкусом сыра и творога, а в паре с песто они напоминают настоящие ньокки. Отличный вариант для тех, кто хочет приготовить что-то особенное, но не тратить на это целый вечер.
Хотите чуть больше кулинарной смелости? Добавьте в тесто немного соуса песто — оно заиграет оттенками зелени и ароматами Средиземноморья.
Творог (5%) — 200 г
Твердый сыр — 100 г
Яичные желтки — 2 шт.
Кукурузный крахмал — 1 ч. л.
Масло сливочное — по вкусу
Соль и молотый черный перец — по вкусу
Соус песто — по вкусу
Начинаем с главного — творога. Он должен быть сухим и рассыпчатым. Если он влажный, тесто получится жидким. Выложите творог в миску, разомните вилкой, добавьте желтки, соль и перец. Перемешайте до однородности.
Натрите сыр на средней терке и отправьте в миску с творогом. Всыпьте крахмал и снова всё хорошо перемешайте. У вас получится эластичное тесто, легко формующееся руками.
Поставьте на огонь кастрюлю с водой — объёмом около 3 литров. Пока вода закипает, смажьте руки и доску растительным маслом. Из теста скатайте длинную "колбаску" и выложите её на доску.
Чтобы тесто не липло к ножу, держите рядом миску с горячей водой — просто обмакивайте лезвие перед каждым разрезом. Нарежьте тесто на кусочки по 2 см и сразу отправляйте в кипящую подсоленную воду. Варите 3-4 минуты, пока клецки не всплывут.
Слейте вареники через дуршлаг, дайте воде стечь. Выложите на тарелки, сбрызните растопленным сливочным маслом. Подайте с соусом песто — аромат будет стоять такой, что соседи забросят свою гречку.
Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла. Его добавляют к различным блюдам, в том числе к макаронным изделиям, пицце, супу-пюре из авокадо или томатов, и намазывают на хлеб.
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