Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пожигайло назвал аморальной инициативу о принудительной отправке холостяков в армию
Угольные черепахи продемонстрировали поведение, схожее с оптимизмом и пессимизмом
Тима Белорусских назвал москвичей испорченными в сравнении с минчанами
Михаил Ефремов: первое появление после освобождения
Селтик представил выездную форму сезона 2025/26 в Глазго с участием легенды рока Бобби Гиллеспи
Сорта тёмных томатов начали плодоносить в России
Питер Джексон готовит сразу три новых сценария спустя 10 лет после Хоббита
Почему неудобный подстаканник может разрушить ваше утро за рулём
Как часто обновлять стрижку пикси: рекомендации стилиста

Вы всю жизнь варили картошку неправильно: вот как делают пюре с ресторанным вкусом

Добавление уксуса усиливает вкус картофельного пюре
1:30
Еда

Картофельное пюре давно стало классикой гарниров. Кажется, что в этом блюде уже невозможно ничего улучшить. Но если добавить один неожиданный ингредиент, вкус картошки заиграет по-новому — и вы получите не просто пюре, а настоящее изысканное блюдо.

Пюре с подливой и тефтелями
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пюре с подливой и тефтелями

Что добавляют в чипсы — добавьте и вы

Речь об уксусе. Да-да, именно уксус часто используется при производстве картофельных чипсов. Он делает вкус более ярким, подчёркивает текстуру и даёт едва уловимую кислинку, которая превращает обычную картошку во что-то особенное.

Добавление нескольких капель слабокислого уксуса (например, белого или розового столового) в процессе варки или при разминании делает клубни мягче и ароматнее, усиливает вкус и раскрывает его глубже.

Какой уксус выбрать — и какой не стоит

  • Белый уксус;

  • Яблочный или розовый столовый уксус;

  • Бальзамический, винный или ароматизированный уксус — не подойдут, они перебьют вкус и оставят неприятное послевкусие.

Как солить картошку правильно

Чтобы пюре получилось глубоким по вкусу, солите не один раз, а трижды:

  1. Во время варки — солите воду щедро, как для макарон;

  2. Во время разминания — добавьте ещё немного, чтобы усилить вкус;

  3. Уже при подаче — слегка посыпьте морской солью в хлопьях. Это придаст текстуру и кулинарный шарм.

Уточнения

Пюре́ - перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Полезный завтрак за 15 минут: рецепт белковых блинов без глютена
Еда и рецепты
Полезный завтрак за 15 минут: рецепт белковых блинов без глютена Аудио 
Молния: как защитить дом от атмосферных разрядов — рекомендации специалистов
Недвижимость
Молния: как защитить дом от атмосферных разрядов — рекомендации специалистов Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Без муки и молока — а на вкус лучше классических: блинчики, которые хочется есть каждое утро
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке
Последние материалы
Как часто обновлять стрижку пикси: рекомендации стилиста
Подкормка лилий золой даёт пышные цветы и длительное цветение
Пылаев: Су-57 применяют как перехватчик в связке с самолетами А-50 в зоне СВО
Месячный прирост цен в России снизился — правда или миф
Актрисы Гарри Поттера наказаны за повторное превышение скорости
Чистка индукционной плиты: советы по удалению пятен с помощью соли и лимона
Секреты выживания: как Каролина Вильга провела 11 дней в пустыне
Молоко вредно для взрослых кошек — вызывает расстройства пищеварения
Аврора Киба призналась в мечте об отношениях с Григорием Лепсом
Домашний майонез с оливковым и ореховым маслом можно приготовить за 10 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.