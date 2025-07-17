Вы всю жизнь варили картошку неправильно: вот как делают пюре с ресторанным вкусом

Добавление уксуса усиливает вкус картофельного пюре

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельное пюре давно стало классикой гарниров. Кажется, что в этом блюде уже невозможно ничего улучшить. Но если добавить один неожиданный ингредиент, вкус картошки заиграет по-новому — и вы получите не просто пюре, а настоящее изысканное блюдо.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пюре с подливой и тефтелями

Что добавляют в чипсы — добавьте и вы

Речь об уксусе. Да-да, именно уксус часто используется при производстве картофельных чипсов. Он делает вкус более ярким, подчёркивает текстуру и даёт едва уловимую кислинку, которая превращает обычную картошку во что-то особенное.

Добавление нескольких капель слабокислого уксуса (например, белого или розового столового) в процессе варки или при разминании делает клубни мягче и ароматнее, усиливает вкус и раскрывает его глубже.

Какой уксус выбрать — и какой не стоит

Белый уксус;

Яблочный или розовый столовый уксус;

Бальзамический, винный или ароматизированный уксус — не подойдут, они перебьют вкус и оставят неприятное послевкусие.

Как солить картошку правильно

Чтобы пюре получилось глубоким по вкусу, солите не один раз, а трижды:

Во время варки — солите воду щедро, как для макарон; Во время разминания — добавьте ещё немного, чтобы усилить вкус; Уже при подаче — слегка посыпьте морской солью в хлопьях. Это придаст текстуру и кулинарный шарм.

Уточнения

Пюре́ - перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

