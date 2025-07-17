Необычный домашний майонез с грецким орехом — секретный ингредиент уже у вас дома

Домашний майонез с оливковым и ореховым маслом можно приготовить за 10 минут

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний майонез — это не только вкуснее магазинного, но и куда полезнее. Вы точно знаете, что именно в составе, можете регулировать вкус и экспериментировать с ингредиентами. А если добавить немного оливкового масла и масла грецкого ореха — получится изысканный соус, который легко превратит обычное блюдо в ресторанное.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний майонез

Что понадобится

100 мл оливкового масла;

80 мл масла грецкого ореха;

6 перепелиных яиц (только желтки );

1-2 ч. л. горчицы;

1-2 ч. л. лимонного сока;

1 ч. л. соли;

По вкусу — чёрный молотый перец или другие специи.

Как приготовить

Отделите желтки от белков и переложите их в глубокую миску. Взбейте желтки до однородности с помощью венчика или миксера. Добавьте соль и специи — например, чёрный перец. Введите горчицу, продолжая взбивать. Начинайте вливать масло - по каплям, медленно и постоянно взбивая. Сначала — оливковое, затем — масло грецкого ореха. Когда масса станет густой и похожей на крем, добавьте лимонный сок. Вновь взбейте — 1-2 минуты. Если консистенция вышла слишком густой, добавьте немного тёплой воды или лимонного сока.

Как хранить

Готовый майонез переложите в герметичный контейнер и уберите в холодильник минимум на 1 час. Там он настоится и станет ещё вкуснее.

Уточнения

Майоне́з - соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

