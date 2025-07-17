Необычный домашний майонез с грецким орехом — секретный ингредиент уже у вас дома

Домашний майонез — это не только вкуснее магазинного, но и куда полезнее. Вы точно знаете, что именно в составе, можете регулировать вкус и экспериментировать с ингредиентами. А если добавить немного оливкового масла и масла грецкого ореха — получится изысканный соус, который легко превратит обычное блюдо в ресторанное.
100 мл оливкового масла;
80 мл масла грецкого ореха;
6 перепелиных яиц (только желтки);
1-2 ч. л. горчицы;
1-2 ч. л. лимонного сока;
1 ч. л. соли;
По вкусу — чёрный молотый перец или другие специи.
Отделите желтки от белков и переложите их в глубокую миску.
Взбейте желтки до однородности с помощью венчика или миксера.
Добавьте соль и специи — например, чёрный перец.
Введите горчицу, продолжая взбивать.
Начинайте вливать масло - по каплям, медленно и постоянно взбивая. Сначала — оливковое, затем — масло грецкого ореха.
Когда масса станет густой и похожей на крем, добавьте лимонный сок.
Вновь взбейте — 1-2 минуты.
Если консистенция вышла слишком густой, добавьте немного тёплой воды или лимонного сока.
Готовый майонез переложите в герметичный контейнер и уберите в холодильник минимум на 1 час. Там он настоится и станет ещё вкуснее.
Майоне́з - соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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