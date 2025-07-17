Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как часто обновлять стрижку пикси: рекомендации стилиста
Подкормка лилий золой даёт пышные цветы и длительное цветение
Пылаев: Су-57 применяют как перехватчик в связке с самолетами А-50 в зоне СВО
Месячный прирост цен в России снизился — правда или миф
Актрисы Гарри Поттера наказаны за повторное превышение скорости
Чистка индукционной плиты: советы по удалению пятен с помощью соли и лимона
Секреты выживания: как Каролина Вильга провела 11 дней в пустыне
Молоко вредно для взрослых кошек — вызывает расстройства пищеварения
Аврора Киба призналась в мечте об отношениях с Григорием Лепсом

Необычный домашний майонез с грецким орехом — секретный ингредиент уже у вас дома

Домашний майонез с оливковым и ореховым маслом можно приготовить за 10 минут
1:36
Еда

Домашний майонез — это не только вкуснее магазинного, но и куда полезнее. Вы точно знаете, что именно в составе, можете регулировать вкус и экспериментировать с ингредиентами. А если добавить немного оливкового масла и масла грецкого ореха — получится изысканный соус, который легко превратит обычное блюдо в ресторанное.

Домашний майонез
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний майонез

Что понадобится

  • 100 мл оливкового масла;

  • 80 мл масла грецкого ореха;

  • 6 перепелиных яиц (только желтки);

  • 1-2 ч. л. горчицы;

  • 1-2 ч. л. лимонного сока;

  • 1 ч. л. соли;

  • По вкусу — чёрный молотый перец или другие специи.

Как приготовить

  1. Отделите желтки от белков и переложите их в глубокую миску.

  2. Взбейте желтки до однородности с помощью венчика или миксера.

  3. Добавьте соль и специи — например, чёрный перец.

  4. Введите горчицу, продолжая взбивать.

  5. Начинайте вливать масло - по каплям, медленно и постоянно взбивая. Сначала — оливковое, затем — масло грецкого ореха.

  6. Когда масса станет густой и похожей на крем, добавьте лимонный сок.

  7. Вновь взбейте — 1-2 минуты.

  8. Если консистенция вышла слишком густой, добавьте немного тёплой воды или лимонного сока.

Как хранить

Готовый майонез переложите в герметичный контейнер и уберите в холодильник минимум на 1 час. Там он настоится и станет ещё вкуснее.

Уточнения

Майоне́з - соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Домашние животные
Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии Аудио 
5 рекомендаций по зарядке телефона в жару от эксперта
Недвижимость
5 рекомендаций по зарядке телефона в жару от эксперта Аудио 
Молния: как защитить дом от атмосферных разрядов — рекомендации специалистов
Недвижимость
Молния: как защитить дом от атмосферных разрядов — рекомендации специалистов Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Без муки и молока — а на вкус лучше классических: блинчики, которые хочется есть каждое утро
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке
Последние материалы
Как часто обновлять стрижку пикси: рекомендации стилиста
Подкормка лилий золой даёт пышные цветы и длительное цветение
Пылаев: Су-57 применяют как перехватчик в связке с самолетами А-50 в зоне СВО
Месячный прирост цен в России снизился — правда или миф
Актрисы Гарри Поттера наказаны за повторное превышение скорости
Чистка индукционной плиты: советы по удалению пятен с помощью соли и лимона
Секреты выживания: как Каролина Вильга провела 11 дней в пустыне
Молоко вредно для взрослых кошек — вызывает расстройства пищеварения
Аврора Киба призналась в мечте об отношениях с Григорием Лепсом
Домашний майонез с оливковым и ореховым маслом можно приготовить за 10 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.