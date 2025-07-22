Три фрукта и пять минут на плите — сорбет получается, как из модного кафе

Когда жара подбирается к отметке "невозможно жить", спасение приходит в виде ложечки холодного сорбета. Нежный, фруктовый, с ярким вкусом лета — и при этом без всякой химии, консервантов и загустителей. Готовится просто, естся с восторгом.
Для идеального вкуса берём:
Персики — 300 г (сочные, ароматные, только спелые!)
Груши — 300 г (лучше мягкие, чтобы легко пюрировались)
Малину — 300 г (даст цвет и ту самую кислинку)
Сахар-песок — 200 г
Сок лимона — 1\4 стакана
Вода — 200 мл
В маленькой кастрюле соедините воду и сахар, доведите до кипения. Варите около пяти минут, пока кристаллы не исчезнут. Снимите с огня, дайте остыть — пусть сироп станет тёплым, но не горячим.
Бросьте персики в кипяток буквально на минуту, а потом тут же переложите в холодную воду. Кожица отойдёт сама. Разрежьте на половинки, достаньте косточки.
Груши — очистить от кожуры, удалить сердцевину. Малину — перетираем через сито после измельчения: так избавимся от косточек, и текстура сорбета будет бархатной.
Смешайте персиковое, грушевое и малиновое пюре. Влейте остывший сироп и лимонный сок. Хорошенько перемешайте — масса должна получиться однородной, насыщенного цвета.
Перелейте смесь в пластиковый контейнер и отправьте в морозилку минимум на 3 часа. Но каждые 30 минут доставайте и тщательно перемешивайте венчиком — это важно! Так сорбет получится лёгким, без крупных кристаллов льда.
Шербе́т щербе́т, сорбе́т — разновидность фруктово-ягодного мороженого.
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Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.