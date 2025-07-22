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Три фрукта и пять минут на плите — сорбет получается, как из модного кафе

Рецепт фруктового сорбета с персиком, грушей и малиной
2:04
Еда

Когда жара подбирается к отметке "невозможно жить", спасение приходит в виде ложечки холодного сорбета. Нежный, фруктовый, с ярким вкусом лета — и при этом без всякой химии, консервантов и загустителей. Готовится просто, естся с восторгом.

Сорбет
Фото: Adobe Stock by bit24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сорбет

Какие фрукты подойдут

Для идеального вкуса берём:

  • Персики — 300 г (сочные, ароматные, только спелые!)

  • Груши — 300 г (лучше мягкие, чтобы легко пюрировались)

  • Малину — 300 г (даст цвет и ту самую кислинку)

  • Сахар-песок — 200 г

  • Сок лимона — 1\4 стакана

  • Вода — 200 мл

Вкус в каждой ложке: этапы приготовления

1. Варим сироп

В маленькой кастрюле соедините воду и сахар, доведите до кипения. Варите около пяти минут, пока кристаллы не исчезнут. Снимите с огня, дайте остыть — пусть сироп станет тёплым, но не горячим.

2. Обращаемся с персиками по правилам

Бросьте персики в кипяток буквально на минуту, а потом тут же переложите в холодную воду. Кожица отойдёт сама. Разрежьте на половинки, достаньте косточки.

3. Подготавливаем груши и малину

Груши — очистить от кожуры, удалить сердцевину. Малину — перетираем через сито после измельчения: так избавимся от косточек, и текстура сорбета будет бархатной.

4. Всё в блендер!

Смешайте персиковое, грушевое и малиновое пюре. Влейте остывший сироп и лимонный сок. Хорошенько перемешайте — масса должна получиться однородной, насыщенного цвета.

5. Заморозка с секретом

Перелейте смесь в пластиковый контейнер и отправьте в морозилку минимум на 3 часа. Но каждые 30 минут доставайте и тщательно перемешивайте венчиком — это важно! Так сорбет получится лёгким, без крупных кристаллов льда.

Уточнения

Шербе́т щербе́т, сорбе́т — разновидность фруктово-ягодного мороженого.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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