Три фрукта и пять минут на плите — сорбет получается, как из модного кафе

Рецепт фруктового сорбета с персиком, грушей и малиной

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда жара подбирается к отметке "невозможно жить", спасение приходит в виде ложечки холодного сорбета. Нежный, фруктовый, с ярким вкусом лета — и при этом без всякой химии, консервантов и загустителей. Готовится просто, естся с восторгом.

Фото: Adobe Stock by bit24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сорбет

Какие фрукты подойдут

Для идеального вкуса берём:

Персики — 300 г (сочные, ароматные, только спелые!)

Груши — 300 г (лучше мягкие, чтобы легко пюрировались)

Малину — 300 г (даст цвет и ту самую кислинку)

Сахар-песок — 200 г

Сок лимона — 1\4 стакана

Вода — 200 мл

Вкус в каждой ложке: этапы приготовления

1. Варим сироп

В маленькой кастрюле соедините воду и сахар, доведите до кипения. Варите около пяти минут, пока кристаллы не исчезнут. Снимите с огня, дайте остыть — пусть сироп станет тёплым, но не горячим.

2. Обращаемся с персиками по правилам

Бросьте персики в кипяток буквально на минуту, а потом тут же переложите в холодную воду. Кожица отойдёт сама. Разрежьте на половинки, достаньте косточки.

3. Подготавливаем груши и малину

Груши — очистить от кожуры, удалить сердцевину. Малину — перетираем через сито после измельчения: так избавимся от косточек, и текстура сорбета будет бархатной.

4. Всё в блендер!

Смешайте персиковое, грушевое и малиновое пюре. Влейте остывший сироп и лимонный сок. Хорошенько перемешайте — масса должна получиться однородной, насыщенного цвета.

5. Заморозка с секретом

Перелейте смесь в пластиковый контейнер и отправьте в морозилку минимум на 3 часа. Но каждые 30 минут доставайте и тщательно перемешивайте венчиком — это важно! Так сорбет получится лёгким, без крупных кристаллов льда.

Уточнения

Шербе́т щербе́т, сорбе́т — разновидность фруктово-ягодного мороженого.



