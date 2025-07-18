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Кабачок как кулинарный супергерой: 5 причин, почему его стоит добавить в каждый рацион

Кабачок каждый день: польза, рецепты и секреты хранения
3:17
Еда

Кабачок — это не просто сезонный овощ с мягким вкусом, а настоящий кулинарный герой, способный стать основой десятков блюд. Он идеально подходит для тех, кто хочет питаться вкусно и при этом легко, ведь цуккини не только низкокалориен, но и богат витаминами, минералами и клетчаткой. Благодаря простоте в приготовлении и выращивании он стал незаменимым ингредиентом во многих кухнях мира.

Маринованные кабачки
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маринованные кабачки

Польза кабачка: от иммунитета до давления

На 100 граммов цуккини приходится всего около 17 ккал, что делает его отличным выбором для снижения или контроля веса. Но не только в этом его сила. В составе кабачка — витамины C, A, K, фолиевая кислота, калий, магний и антиоксиданты, в том числе лютеин и зеаксантин.

Что даёт регулярное употребление кабачка

  • улучшает пищеварение и борется с запорами,

  • поддерживает стабильный уровень сахара в крови,

  • укрепляет иммунную систему,

  • помогает контролировать артериальное давление,

  • защищает зрение от возрастных изменений,

  • способствует выведению лишней жидкости и снижению отёков.

Цуккини полезен и для сердца, и для метаболизма — его действительно стоит включить в рацион на постоянной основе.

Где и как использовать кабачок на кухне

Цуккини невероятно универсален:

  • можно жарить, тушить, запекать, готовить на гриле,

  • добавлять в супы, салаты, запеканки,

  • использовать как замену тесту — например, в лазанье,

  • делать из него овощную пасту,

  • добавлять в выпечку и десерты — кексы, хлеб, оладьи.

Его мягкая текстура и нейтральный вкус позволяют использовать цуккини как в солёных, так и в сладких блюдах. Это отличное дополнение к рациону, если вы хотите добавить больше овощей и клетчатки без ущерба вкусу.

Кабачок в огороде: просто, даже если вы новичок

Кабачки легко выращивать. Они любят тепло и солнечное место, хорошо растут в плодородной почве и не требуют особого ухода.

Советы по выращиванию

  • сейте после заморозков, либо проращивайте рассаду,

  • держите дистанцию: не менее 60 см между растениями,

  • поливайте у корня, избегая попадания влаги на листья,

  • используйте компост и рыхлите почву,

  • собирайте плоды, когда они достигают 15-20 см — так они самые нежные.

Регулярный сбор стимулирует рост новых кабачков — и ваш огород будет плодоносить долго.

Как хранить кабачки после сбора

Чтобы продлить свежесть:

  • в холодильнике — в пакете с отверстиями при температуре 7-10 °C,

  • в морозильнике — после бланшировки и сушки, в герметичных пакетах,

  • в сушёном виде — в банках или контейнерах, в сухом и тёмном месте.

Кабачки прекрасно хранятся и в переработанном виде — например, как заготовки на зиму.

Кабачок — это больше, чем просто гарнир. Это функциональный, полезный, недорогой и вкусный овощ, который впишется в любой рацион. Ешьте его каждый день — и ваш организм скажет спасибо.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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