Лёгкость, как после отпуска: один стакан в день — и минус килограммы без усилий

Смузи, который помогает сбросить до 7 кг: летний рецепт

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

С приближением лета особенно хочется чего-то прохладного, лёгкого и полезного. Идеальным выбором в такие дни станут фруктовые смузи - освежающие, низкокалорийные и насыщенные витаминами. Один из таких рецептов способен не только утолить жажду и голод, но и помочь сбросить до 7 килограммов - без жёстких диет и стресса для организма.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ смузи с папайей

Почему этот смузи работает

Благодаря своей низкой калорийности - всего 81 ккал на 100 г - смузи отлично вписывается в рацион тех, кто хочет сохранить или вернуть форму. Он содержит витамины, клетчатку и полезные жиры, ускоряет обмен веществ и надолго даёт чувство насыщения.

Что понадобится (на 4 порции)

300 г ананаса

2 спелых банана

1 манго

3 ст. ложки любого сиропа (например, агавы или кленового)

120 г греческого йогурта

горсть миндаля

300 мл воды или кокосовой воды

Как приготовить

Фрукты предварительно охладите - лучше поместить их в морозильную камеру на 20-30 минут. Удалите кожуру и косточки, мякоть нарежьте на кусочки. Миндаль обжарьте на сухой сковороде до лёгкой золотистости, затем измельчите. Поместите все ингредиенты в блендер. Взбейте до получения однородной, густой массы. Разлейте по стаканам и поставьте в холодильник на 10-15 минут перед подачей.

Освежающий эффект и стройность — в одном стакане

Этот смузи не просто вкусный — он действительно помогает организму "разгрузиться". Благодаря фруктовой клетчатке, йогурту и орехам он способствует хорошему пищеварению, нормализует аппетит и даёт мягкий детокс-эффект. Отличное решение для жарких дней, когда хочется и насытиться, и чувствовать лёгкость.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

