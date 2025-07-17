Лёгкость, как после отпуска: один стакан в день — и минус килограммы без усилий

С приближением лета особенно хочется чего-то прохладного, лёгкого и полезного. Идеальным выбором в такие дни станут фруктовые смузи - освежающие, низкокалорийные и насыщенные витаминами. Один из таких рецептов способен не только утолить жажду и голод, но и помочь сбросить до 7 килограммов - без жёстких диет и стресса для организма.
Благодаря своей низкой калорийности - всего 81 ккал на 100 г - смузи отлично вписывается в рацион тех, кто хочет сохранить или вернуть форму. Он содержит витамины, клетчатку и полезные жиры, ускоряет обмен веществ и надолго даёт чувство насыщения.
300 г ананаса
2 спелых банана
1 манго
3 ст. ложки любого сиропа (например, агавы или кленового)
120 г греческого йогурта
горсть миндаля
300 мл воды или кокосовой воды
Фрукты предварительно охладите - лучше поместить их в морозильную камеру на 20-30 минут.
Удалите кожуру и косточки, мякоть нарежьте на кусочки.
Миндаль обжарьте на сухой сковороде до лёгкой золотистости, затем измельчите.
Поместите все ингредиенты в блендер. Взбейте до получения однородной, густой массы.
Разлейте по стаканам и поставьте в холодильник на 10-15 минут перед подачей.
Этот смузи не просто вкусный — он действительно помогает организму "разгрузиться". Благодаря фруктовой клетчатке, йогурту и орехам он способствует хорошему пищеварению, нормализует аппетит и даёт мягкий детокс-эффект. Отличное решение для жарких дней, когда хочется и насытиться, и чувствовать лёгкость.
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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