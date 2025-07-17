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Лёгкость, как после отпуска: один стакан в день — и минус килограммы без усилий

Смузи, который помогает сбросить до 7 кг: летний рецепт
1:58
Еда

С приближением лета особенно хочется чего-то прохладного, лёгкого и полезного. Идеальным выбором в такие дни станут фруктовые смузи - освежающие, низкокалорийные и насыщенные витаминами. Один из таких рецептов способен не только утолить жажду и голод, но и помочь сбросить до 7 килограммов - без жёстких диет и стресса для организма.

смузи с папайей
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смузи с папайей

Почему этот смузи работает

Благодаря своей низкой калорийности - всего 81 ккал на 100 г - смузи отлично вписывается в рацион тех, кто хочет сохранить или вернуть форму. Он содержит витамины, клетчатку и полезные жиры, ускоряет обмен веществ и надолго даёт чувство насыщения.

Что понадобится (на 4 порции)

  • 300 г ананаса

  • 2 спелых банана

  • 1 манго

  • 3 ст. ложки любого сиропа (например, агавы или кленового)

  • 120 г греческого йогурта

  • горсть миндаля

  • 300 мл воды или кокосовой воды

Как приготовить

  1. Фрукты предварительно охладите - лучше поместить их в морозильную камеру на 20-30 минут.

  2. Удалите кожуру и косточки, мякоть нарежьте на кусочки.

  3. Миндаль обжарьте на сухой сковороде до лёгкой золотистости, затем измельчите.

  4. Поместите все ингредиенты в блендер. Взбейте до получения однородной, густой массы.

  5. Разлейте по стаканам и поставьте в холодильник на 10-15 минут перед подачей.

Освежающий эффект и стройность — в одном стакане

Этот смузи не просто вкусный — он действительно помогает организму "разгрузиться". Благодаря фруктовой клетчатке, йогурту и орехам он способствует хорошему пищеварению, нормализует аппетит и даёт мягкий детокс-эффект. Отличное решение для жарких дней, когда хочется и насытиться, и чувствовать лёгкость.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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