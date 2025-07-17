Вода не про количество, а про баланс: кому хватит чашки, а кому будет и ведра мало

Совет "пейте два литра воды в день" многие воспринимают как аксиому. Он фигурирует в статьях, диетах, фитнес-программах и даже на этикетках бутылок. Но новое исследование, проведённое учёными из Национального института биомедицинских инноваций, здравоохранения и питания Японии, ставит под сомнение универсальность этого правила.
Участниками исследования стали 5604 человека из 23 стран в возрасте от 8 дней до 96 лет. Учитывались реальные показатели так называемого водного обмена — то есть баланса между поступлением и выведением жидкости из организма. В расчёт включались:
приём воды и других напитков,
вода, получаемая с пищей,
потери жидкости через дыхание, пот, мочу и кал,
индивидуальные особенности: возраст, пол, телосложение, физическая активность, климат, высота над уровнем моря и даже социально-экономический контекст.
Оказалось, что потребность в воде варьируется в широком диапазоне — от 1 до 6 литров в день, а в исключительных случаях (например, у спортсменов) и до 10 литров.
Мужчины 20-30 лет: в среднем 4,3 л/сут
Женщины 25-60 лет: около 3,4 л/сут
Люди старше 70 лет: водный обмен снижается
Физическая активность увеличивает потребность в воде примерно на 1 литр в сутки
Жаркий климат (выше 30 °C) — плюс 1 литр
Высота над уровнем моря: каждые 1000 м = +0,5 литра воды в день
Правило "2 литра в день" — не универсально. Кому-то хватит и полутора, а кому-то требуется вдвое больше. Всё зависит от:
уровня активности,
массы тела и состава тела (больше мышц — больше потребность),
климата и окружающей среды,
возраста и состояния здоровья.
Важно помнить, что воду мы получаем не только из напитков, но и из еды: фрукты, овощи, супы, каши и даже хлеб содержат воду. В среднем до 30-40% суточной потребности можно получить из пищи.
Нет. Нужно пить осознанно — прислушиваясь к своему телу. Чувство жажды — надёжный индикатор, а цвет мочи и общее самочувствие — дополнительные ориентиры. Не стоит переусердствовать, но и пренебрегать гидратацией — опасно. Главное — индивидуальный подход.
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.