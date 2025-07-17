Вода не про количество, а про баланс: кому хватит чашки, а кому будет и ведра мало

Исследование показало: до 40% воды можно получить из еды, а не из напитков

Совет "пейте два литра воды в день" многие воспринимают как аксиому. Он фигурирует в статьях, диетах, фитнес-программах и даже на этикетках бутылок. Но новое исследование, проведённое учёными из Национального института биомедицинских инноваций, здравоохранения и питания Японии, ставит под сомнение универсальность этого правила.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg Девушка пьёт воду

Исследование: что показали реальные данные

Участниками исследования стали 5604 человека из 23 стран в возрасте от 8 дней до 96 лет. Учитывались реальные показатели так называемого водного обмена — то есть баланса между поступлением и выведением жидкости из организма. В расчёт включались:

приём воды и других напитков,

вода, получаемая с пищей,

потери жидкости через дыхание, пот, мочу и кал,

индивидуальные особенности: возраст, пол, телосложение, физическая активность, климат, высота над уровнем моря и даже социально-экономический контекст.

Сколько воды на самом деле нужно

Оказалось, что потребность в воде варьируется в широком диапазоне — от 1 до 6 литров в день, а в исключительных случаях (например, у спортсменов) и до 10 литров.

Мужчины 20-30 лет: в среднем 4,3 л/сут

Женщины 25-60 лет: около 3,4 л/сут

Люди старше 70 лет: водный обмен снижается

Физическая активность увеличивает потребность в воде примерно на 1 литр в сутки

Жаркий климат (выше 30 °C) — плюс 1 литр

Высота над уровнем моря: каждые 1000 м = +0,5 литра воды в день

Что это значит для вас

Правило "2 литра в день" — не универсально. Кому-то хватит и полутора, а кому-то требуется вдвое больше. Всё зависит от:

уровня активности,

массы тела и состава тела (больше мышц — больше потребность),

климата и окружающей среды,

возраста и состояния здоровья.

Вода из пищи — тоже в счёт

Важно помнить, что воду мы получаем не только из напитков, но и из еды: фрукты, овощи, супы, каши и даже хлеб содержат воду. В среднем до 30-40% суточной потребности можно получить из пищи.

Нужно ли теперь меньше пить

Нет. Нужно пить осознанно — прислушиваясь к своему телу. Чувство жажды — надёжный индикатор, а цвет мочи и общее самочувствие — дополнительные ориентиры. Не стоит переусердствовать, но и пренебрегать гидратацией — опасно. Главное — индивидуальный подход.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

