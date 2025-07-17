Сладкий, как десерт, а работает, как лекарство: что даёт арбуз нашему телу на самом деле

Арбуз ассоциируется с летом, свежестью и лёгкими перекусами. В Чехии его всё чаще можно встретить в супермаркетах и на рынках, однако по популярности он до сих пор уступает местным сезонным фруктам. И совершенно напрасно — этот сочный плод обладает рядом полезных свойств и может стать отличным дополнением к здоровому рациону.
Арбуз не просто освежает — он насыщает организм ценными витаминами и микроэлементами. В 100 граммах всего около 34 ккал, что делает его отличной низкокалорийной закуской. В составе арбуза:
Витамин C — 61% от суточной нормы
Витамин A (бета-каротин) — 68% от нормы
Калий — помогает регулировать давление
Витамин B6 и фолиевая кислота — поддерживают нервную систему
Клетчатка — улучшает пищеварение
Несмотря на простоту, этот фрукт содержит внушительный набор активных веществ, влияющих на весь организм.
У людей, страдающих аллергией на пыльцу злаков, может возникнуть перекрёстная аллергия на арбуз. Также не стоит злоупотреблять этим фруктом при диабете — несмотря на низкую калорийность, он содержит природные сахара.
Арбуз универсален. Он отлично подойдёт:
для фруктовых салатов с мятой и лаймом,
в смузи с клубникой и йогуртом,
как основа для холодных супов (например, гаспачо),
или в виде замороженных кубиков для натурального освежающего льда.
Он прекрасно сочетается с сыром фета, базиликом, лимоном, медом, огурцом — сочетания почти безграничны.
Арбуз — это не просто летнее угощение, а настоящий функциональный продукт. Он помогает организму работать сбалансированно, заряжает энергией и насыщает без перегрузки калориями. Добавьте его в свой рацион — и почувствуйте, как он действует изнутри.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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