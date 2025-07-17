Сладкий, как десерт, а работает, как лекарство: что даёт арбуз нашему телу на самом деле

Арбуз: фрукт, который полезен сердцу, коже и настроению

3:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Арбуз ассоциируется с летом, свежестью и лёгкими перекусами. В Чехии его всё чаще можно встретить в супермаркетах и на рынках, однако по популярности он до сих пор уступает местным сезонным фруктам. И совершенно напрасно — этот сочный плод обладает рядом полезных свойств и может стать отличным дополнением к здоровому рациону.

Фото: www.pexels.com/ by Lisa from Pexels is licensed under Бесплатное использование Арбуз

Питательная сила в каждом кусочке

Арбуз не просто освежает — он насыщает организм ценными витаминами и микроэлементами. В 100 граммах всего около 34 ккал, что делает его отличной низкокалорийной закуской. В составе арбуза:

Витамин C — 61% от суточной нормы

Витамин A (бета-каротин) — 68% от нормы

Калий — помогает регулировать давление

Витамин B6 и фолиевая кислота — поддерживают нервную систему

Клетчатка — улучшает пищеварение

Несмотря на простоту, этот фрукт содержит внушительный набор активных веществ, влияющих на весь организм.

Что даёт арбуз нашему организму

Поддержка иммунной системы

Благодаря витамину C арбуз помогает защититься от простуд, снижает воспалительные процессы и укрепляет защитные силы организма. Здоровье кожи и глаз

Бета-каротин в составе арбуза превращается в витамин A — ключевой компонент для здоровья глаз и кожи. Он улучшает зрение в условиях слабого освещения, предотвращает сухость кожи и стимулирует выработку коллагена. Забота о сердце и сосудах

Калий помогает выводить излишки натрия, регулирует кровяное давление и снижает риск гипертонии. Регулярное употребление арбуза — вклад в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Поддержка пищеварения

Клетчатка в арбузе стимулирует кишечник и предотвращает запоры. Лёгкая структура плода делает его идеальным для пищеварительной системы, особенно в жаркие дни. Поддержка нервной системы

Витамины группы B, особенно B6, необходимы для синтеза серотонина — "гормона счастья". Они влияют на настроение, концентрацию и качество сна. Антиоксидантная защита

Витамин C и бета-каротин обладают сильными антиоксидантными свойствами. Они нейтрализуют свободные радикалы и могут снижать риск онкологических заболеваний.

Есть ли противопоказания

У людей, страдающих аллергией на пыльцу злаков, может возникнуть перекрёстная аллергия на арбуз. Также не стоит злоупотреблять этим фруктом при диабете — несмотря на низкую калорийность, он содержит природные сахара.

Как есть арбуз

Арбуз универсален. Он отлично подойдёт:

для фруктовых салатов с мятой и лаймом,

в смузи с клубникой и йогуртом,

как основа для холодных супов (например, гаспачо),

или в виде замороженных кубиков для натурального освежающего льда.

Он прекрасно сочетается с сыром фета, базиликом, лимоном, медом, огурцом — сочетания почти безграничны.

Арбуз — это не просто летнее угощение, а настоящий функциональный продукт. Он помогает организму работать сбалансированно, заряжает энергией и насыщает без перегрузки калориями. Добавьте его в свой рацион — и почувствуйте, как он действует изнутри.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

