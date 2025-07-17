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Сладкий, как десерт, а работает, как лекарство: что даёт арбуз нашему телу на самом деле

Арбуз: фрукт, который полезен сердцу, коже и настроению
3:31
Еда

Арбуз ассоциируется с летом, свежестью и лёгкими перекусами. В Чехии его всё чаще можно встретить в супермаркетах и на рынках, однако по популярности он до сих пор уступает местным сезонным фруктам. И совершенно напрасно — этот сочный плод обладает рядом полезных свойств и может стать отличным дополнением к здоровому рациону.

Арбуз
Фото: www.pexels.com/ by Lisa from Pexels is licensed under Бесплатное использование
Арбуз

Питательная сила в каждом кусочке

Арбуз не просто освежает — он насыщает организм ценными витаминами и микроэлементами. В 100 граммах всего около 34 ккал, что делает его отличной низкокалорийной закуской. В составе арбуза:

  • Витамин C — 61% от суточной нормы

  • Витамин A (бета-каротин) — 68% от нормы

  • Калий — помогает регулировать давление

  • Витамин B6 и фолиевая кислота — поддерживают нервную систему

  • Клетчатка — улучшает пищеварение

Несмотря на простоту, этот фрукт содержит внушительный набор активных веществ, влияющих на весь организм.

Что даёт арбуз нашему организму

  1. Поддержка иммунной системы
    Благодаря витамину C арбуз помогает защититься от простуд, снижает воспалительные процессы и укрепляет защитные силы организма.
  2. Здоровье кожи и глаз
    Бета-каротин в составе арбуза превращается в витамин A — ключевой компонент для здоровья глаз и кожи. Он улучшает зрение в условиях слабого освещения, предотвращает сухость кожи и стимулирует выработку коллагена.
  3. Забота о сердце и сосудах
    Калий помогает выводить излишки натрия, регулирует кровяное давление и снижает риск гипертонии. Регулярное употребление арбуза — вклад в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.
  4. Поддержка пищеварения
    Клетчатка в арбузе стимулирует кишечник и предотвращает запоры. Лёгкая структура плода делает его идеальным для пищеварительной системы, особенно в жаркие дни.
  5. Поддержка нервной системы
    Витамины группы B, особенно B6, необходимы для синтеза серотонина — "гормона счастья". Они влияют на настроение, концентрацию и качество сна.
  6. Антиоксидантная защита
    Витамин C и бета-каротин обладают сильными антиоксидантными свойствами. Они нейтрализуют свободные радикалы и могут снижать риск онкологических заболеваний.

Есть ли противопоказания

У людей, страдающих аллергией на пыльцу злаков, может возникнуть перекрёстная аллергия на арбуз. Также не стоит злоупотреблять этим фруктом при диабете — несмотря на низкую калорийность, он содержит природные сахара.

Как есть арбуз

Арбуз универсален. Он отлично подойдёт:

  • для фруктовых салатов с мятой и лаймом,

  • в смузи с клубникой и йогуртом,

  • как основа для холодных супов (например, гаспачо),

  • или в виде замороженных кубиков для натурального освежающего льда.

Он прекрасно сочетается с сыром фета, базиликом, лимоном, медом, огурцом — сочетания почти безграничны.

Арбуз — это не просто летнее угощение, а настоящий функциональный продукт. Он помогает организму работать сбалансированно, заряжает энергией и насыщает без перегрузки калориями. Добавьте его в свой рацион — и почувствуйте, как он действует изнутри.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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