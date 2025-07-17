Домашний обед без возни: просто выкладываю ложкой — и вот уже румяные котлеты на тарелке

Куриные котлеты за 20 минут: вкусный обед на любой день

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете быстрый, сытный и вкусный вариант обеда, попробуйте приготовить эти нежные куриные котлеты. Они идеально подойдут и для воскресного обеда, и для любого другого дня, когда хочется чего-то домашнего, но без лишних хлопот. Готовятся просто, получаются ароматными и мягкими, особенно в горячем виде.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Котлета

Что понадобится

Ингредиенты

250 г куриной грудки

3 ст. ложки майонеза

100 г тёртого сыра моцарелла

1 яйцо

около 100 г пшеничной муки (регулируйте по консистенции)

соль, паприка, перец, вегета — по вкусу

немного зелёного лука

2 зубчика чеснока

рубленая свежая петрушка

Как готовить

Куриное филе нарежьте мелкими кусочками. В глубокой миске соедините курицу с майонезом, тёртым сыром, яйцом и мукой. Добавьте специи: соль, перец, паприку и немного вегеты. Всыпьте нарезанный зелёный лук, измельчённый чеснок и петрушку. Всё тщательно перемешайте до однородной массы. Дайте смеси постоять 10-15 минут. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте котлеты, выкладывая массу ложкой, как оладьи. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подача

Готовые котлеты подавайте с картофельным пюре, свежими овощами, рисом или просто с зеленью и сметаной. Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде — отлично подходят и для обеда, и для перекуса на следующий день.

Кулинарный совет

Если хотите сделать блюдо ещё полезнее, попробуйте часть майонеза заменить натуральным йогуртом, а часть муки — овсяной или рисовой. Котлеты не потеряют вкус, но станут чуть легче.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

