Домашний обед без возни: просто выкладываю ложкой — и вот уже румяные котлеты на тарелке

Если вы ищете быстрый, сытный и вкусный вариант обеда, попробуйте приготовить эти нежные куриные котлеты. Они идеально подойдут и для воскресного обеда, и для любого другого дня, когда хочется чего-то домашнего, но без лишних хлопот. Готовятся просто, получаются ароматными и мягкими, особенно в горячем виде.
250 г куриной грудки
3 ст. ложки майонеза
100 г тёртого сыра моцарелла
1 яйцо
около 100 г пшеничной муки (регулируйте по консистенции)
соль, паприка, перец, вегета — по вкусу
немного зелёного лука
2 зубчика чеснока
рубленая свежая петрушка
Куриное филе нарежьте мелкими кусочками.
В глубокой миске соедините курицу с майонезом, тёртым сыром, яйцом и мукой.
Добавьте специи: соль, перец, паприку и немного вегеты.
Всыпьте нарезанный зелёный лук, измельчённый чеснок и петрушку.
Всё тщательно перемешайте до однородной массы.
Дайте смеси постоять 10-15 минут.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
Обжаривайте котлеты, выкладывая массу ложкой, как оладьи. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые котлеты подавайте с картофельным пюре, свежими овощами, рисом или просто с зеленью и сметаной. Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде — отлично подходят и для обеда, и для перекуса на следующий день.
Если хотите сделать блюдо ещё полезнее, попробуйте часть майонеза заменить натуральным йогуртом, а часть муки — овсяной или рисовой. Котлеты не потеряют вкус, но станут чуть легче.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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