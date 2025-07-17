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Домашний обед без возни: просто выкладываю ложкой — и вот уже румяные котлеты на тарелке

Куриные котлеты за 20 минут: вкусный обед на любой день
1:56
Еда

Если вы ищете быстрый, сытный и вкусный вариант обеда, попробуйте приготовить эти нежные куриные котлеты. Они идеально подойдут и для воскресного обеда, и для любого другого дня, когда хочется чего-то домашнего, но без лишних хлопот. Готовятся просто, получаются ароматными и мягкими, особенно в горячем виде.

Котлета
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Котлета

Что понадобится

Ингредиенты

  • 250 г куриной грудки

  • 3 ст. ложки майонеза

  • 100 г тёртого сыра моцарелла

  • 1 яйцо

  • около 100 г пшеничной муки (регулируйте по консистенции)

  • соль, паприка, перец, вегета — по вкусу

  • немного зелёного лука

  • 2 зубчика чеснока

  • рубленая свежая петрушка

Как готовить

  1. Куриное филе нарежьте мелкими кусочками.

  2. В глубокой миске соедините курицу с майонезом, тёртым сыром, яйцом и мукой.

  3. Добавьте специи: соль, перец, паприку и немного вегеты.

  4. Всыпьте нарезанный зелёный лук, измельчённый чеснок и петрушку.

  5. Всё тщательно перемешайте до однородной массы.

  6. Дайте смеси постоять 10-15 минут.

  7. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

  8. Обжаривайте котлеты, выкладывая массу ложкой, как оладьи. Жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подача

Готовые котлеты подавайте с картофельным пюре, свежими овощами, рисом или просто с зеленью и сметаной. Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде — отлично подходят и для обеда, и для перекуса на следующий день.

Кулинарный совет

Если хотите сделать блюдо ещё полезнее, попробуйте часть майонеза заменить натуральным йогуртом, а часть муки — овсяной или рисовой. Котлеты не потеряют вкус, но станут чуть легче.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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