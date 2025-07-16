Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Герань-3 не спешит на фронт: почему дроны не участвуют в СВО
Как восстановить выученные команды у собаки — рекомендации кинологов
Путешествие в Кастельвеккьо Кальвизио: деревня в Италии, где каждый дом — как каменное чудо
Эксперт предупреждает: редкое мытье волос опасно! Симптомы, на которые нужно обратить внимание
Польза арбуза для здоровья сердца при скачках сахара и гипергликемии
Кур-несушек не трогаем: крупные производители удерживают стабильные цены на яйца
HBO объявил дату премьеры сериала о Гарри Поттере
Как почистить клеммы аккумулятора за 15 минут — инструкция
Миронов предложил поднимать пенсии каждые три месяца

Бульон больше не мутный: всё меняют два простых приёма прямо во время варки

Как приготовить идеальный бульон: советы, о которых не расскажут повара
2:44
Еда

Росол — традиционный суп, без которого трудно представить воскресный обед во многих семьях. У каждой хозяйки — свой рецепт, и вкус может заметно отличаться от дома к дому. Но есть несколько приёмов, которые сделают бульон особенно насыщенным, ароматным и запоминающимся.

Суп
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп

С чего начать: мясо — основа вкуса

Главный компонент любого росола — это мясо. Чаще всего используют курицу, индейку или говядину. Мясо важно закладывать в холодную воду — тогда бульон будет прозрачным, а вкус — более сбалансированным. Солить суп лучше в самом конце варки: так ингредиенты успеют полностью раскрыть свои ароматы.

Важные этапы: как готовить правильно

  • Когда появятся характерные "окошки" на поверхности, пора добавлять овощи: морковь, корень петрушки, сельдерей.

  • Лук стоит предварительно обжечь на открытом огне или на сухой сковороде — это добавит цвет и лёгкую дымную нотку.

  • Не забывайте про специи: лавровый лист, чёрный и душистый перец — основа вкуса. Для необычного оттенка можно добавить щепотку молотого имбиря или гвоздики.

Как сделать бульон прозрачным

Чтобы получить чистый, светлый бульон, регулярно снимайте пену во время варки. Также стоит попробовать один необычный приём — влить немного холодной воды в процессе приготовления. Этот метод используют повара, чтобы стабилизировать варку и сохранить прозрачность.

Другой интересный способ — добавить пару кубиков льда в готовящийся суп. Это помогает собрать лишний жир и осадок, делая бульон визуально чище.

Секрет вкуса — в запечённых овощах

Хотите усилить аромат? Попробуйте предварительно запечь овощи перед добавлением в бульон. Поставьте их в разогретую до 200 °C духовку на 20-30 минут, пока они не начнут карамелизироваться. После этого добавьте их в кастрюлю — результат удивит даже опытных кулинаров.

Нестандартные добавки

Некоторые шефы идут дальше и кладут в бульон яблоки или помидоры. Они придают лёгкую кислинку и фруктовый оттенок, делая вкус супа более многослойным. Главное — не переборщить: достаточно пары долек, чтобы добавить интересный акцент.

И ещё один важный совет

Готовьте росол на медленном огне, не давая ему бурлить — только тогда вкус получится глубоким, а бульон останется прозрачным. Если есть время, дайте супу настояться хотя бы 20-30 минут после варки — он станет только насыщеннее.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Авто
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии Аудио 
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Домашние животные
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Последние материалы
Миронов предложил поднимать пенсии каждые три месяца
В Екатеринбурге стартовали Царские дни: молитва за Россию и новомучеников
В Туркменистане предложили короновать президента Бердымухамедова
Биохакер Мария Молоствова: алкоголь ухудшает сон и память при обучении
Израиль нанес авиаудары по правительственным зданиям в Дамаске
Раскрыт секрет густых волос: 5 привычек, которые нужно изменить уже сегодня
Переговоры по Украине зашли в тупик: позиция США не устраивает никого
Как Украина обвела вокруг пальца европейских фермеров: шокирующая правда от Орбана
Как избавиться от муравьёв на кухне
Сенатор Шейкин: россиян не будут наказывать за доступ через VPN
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.