Бульон больше не мутный: всё меняют два простых приёма прямо во время варки

Как приготовить идеальный бульон: советы, о которых не расскажут повара

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Росол — традиционный суп, без которого трудно представить воскресный обед во многих семьях. У каждой хозяйки — свой рецепт, и вкус может заметно отличаться от дома к дому. Но есть несколько приёмов, которые сделают бульон особенно насыщенным, ароматным и запоминающимся.

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С чего начать: мясо — основа вкуса

Главный компонент любого росола — это мясо. Чаще всего используют курицу, индейку или говядину. Мясо важно закладывать в холодную воду — тогда бульон будет прозрачным, а вкус — более сбалансированным. Солить суп лучше в самом конце варки: так ингредиенты успеют полностью раскрыть свои ароматы.

Важные этапы: как готовить правильно

Когда появятся характерные "окошки" на поверхности, пора добавлять овощи: морковь, корень петрушки, сельдерей.

Лук стоит предварительно обжечь на открытом огне или на сухой сковороде — это добавит цвет и лёгкую дымную нотку.

Не забывайте про специи: лавровый лист, чёрный и душистый перец — основа вкуса. Для необычного оттенка можно добавить щепотку молотого имбиря или гвоздики.

Как сделать бульон прозрачным

Чтобы получить чистый, светлый бульон, регулярно снимайте пену во время варки. Также стоит попробовать один необычный приём — влить немного холодной воды в процессе приготовления. Этот метод используют повара, чтобы стабилизировать варку и сохранить прозрачность.

Другой интересный способ — добавить пару кубиков льда в готовящийся суп. Это помогает собрать лишний жир и осадок, делая бульон визуально чище.

Секрет вкуса — в запечённых овощах

Хотите усилить аромат? Попробуйте предварительно запечь овощи перед добавлением в бульон. Поставьте их в разогретую до 200 °C духовку на 20-30 минут, пока они не начнут карамелизироваться. После этого добавьте их в кастрюлю — результат удивит даже опытных кулинаров.

Нестандартные добавки

Некоторые шефы идут дальше и кладут в бульон яблоки или помидоры. Они придают лёгкую кислинку и фруктовый оттенок, делая вкус супа более многослойным. Главное — не переборщить: достаточно пары долек, чтобы добавить интересный акцент.

И ещё один важный совет

Готовьте росол на медленном огне, не давая ему бурлить — только тогда вкус получится глубоким, а бульон останется прозрачным. Если есть время, дайте супу настояться хотя бы 20-30 минут после варки — он станет только насыщеннее.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

