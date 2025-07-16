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Без муки и молока — а на вкус лучше классических: блинчики, которые хочется есть каждое утро

Полезный завтрак за 15 минут: рецепт белковых блинов без глютена
2:49
Еда

Если вы ищете идею для вкусного, сытного и при этом лёгкого завтрака — попробуйте блинчики, которые готовятся без муки и молока. Они эластичные, мягкие, богаты белком и при этом не перегружают организм. А самое главное — вы можете есть их хоть каждый день и не чувствовать вины.

Блины
Фото: Designed by Freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Почему стоит попробовать

Традиционные блины часто содержат много рафинированной муки и сахара. А если заменить их на альтернативный вариант с йогуртом и яйцами, вы получите блюдо, которое:

  • лучше усваивается,

  • даёт длительное чувство сытости,

  • содержит меньше калорий,

  • не перегружает углеводами.

Это идеальный выбор для тех, кто придерживается сбалансированного питания, следит за фигурой или просто хочет начать утро без тяжести в желудке.

Рецепт блинчиков без муки и молока

Ингредиенты

  • 100 г натурального греческого йогурта

  • 4 яйца

  • 1 ст. ложка ванильного сахара

  • 1 ст. ложка тёртой апельсиновой цедры

  • щепотка соли

  • немного топлёного масла для жарки

Приготовление

  1. В миске смешайте яйца, йогурт и щепотку соли. Перемешайте до однородности.

  2. Добавьте ванильный сахар и апельсиновую цедру. Перемешайте ложкой.

  3. Разогрейте сковороду с каплей масла.

  4. Вылейте часть теста и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны.

  5. Подавайте с творогом, ягодами, мёдом, джемом или ореховой пастой — по вкусу.

Бонус: вариант для несладких блинчиков

Если хочется чего-то несладкого — просто уберите ванильный сахар и цедру, а вместо них добавьте щепотку перца, сушёные травы (например, орегано, базилик, тимьян) и чуть больше соли. Такие блины прекрасно подойдут с сыром, хумусом или лососем.

Почему они такие удачные

  • Без глютена. Подходят для людей с непереносимостью пшеницы.

  • Без лактозы. Можно заменить йогурт на безлактозный или растительный.

  • Быстрые. Всего 10-15 минут — и завтрак готов.

  • Адаптивные. Подходят и для сладкой, и для сытной начинки.

  • Сбалансированные. Белки, немного жиров и минимум сахара.

Эти блинчики — отличное подтверждение того, что полезное питание не обязательно скучное или сложное. Даже без муки и молока можно приготовить вкусный, ароматный и сытный завтрак, который понравится всей семье. Попробовав их однажды, вы наверняка захотите включить этот рецепт в свою утреннюю рутину — просто, быстро, вкусно и с заботой о здоровье.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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