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Готовите во фритюрнице? Этот безобидный способ может незаметно навредить здоровью

Фритюрница без масла: как правильно готовить, чтобы не навредить здоровью?
3:56
Еда

С ростом интереса к здоровому питанию всё больше людей задумываются: действительно ли фритюрницы без масла — это шаг к лучшему рациону? Устройства, обещающие хрустящую корочку с минимальным содержанием жира, становятся всё популярнее. Но насколько они полезны на самом деле?

Аэрофритюрница
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аэрофритюрница

Разбираемся, как работает фритюрница, чем отличается от духовки, в чём её плюсы и ограничения — и на какие нюансы стоит обратить внимание.

Как работает фритюрница без масла

Аэрофритюрница использует мощную циркуляцию горячего воздуха. В отличие от традиционного фритюра, продукты не погружаются в масло, а обжариваются в потоке воздуха. Иногда добавляется буквально чайная ложка масла — но и без него вполне можно обойтись.

Преимущества технологии

  • до 70-80% меньше жира по сравнению с обычной жаркой;

  • хрустящая корочка без жирной плёнки;

  • более быстрое приготовление, чем в духовке.

В чём польза фритюрницы

  1. Меньше жира — меньше калорий.
    Продукты не впитывают масло, поэтому становятся менее калорийными и не повышают уровень холестерина так, как жареная пища.
  2. Меньше вредных соединений.
    Во фритюре при высоких температурах часто образуется акриламид — канцерогенное вещество. В аэрофритюрницах температура ниже и время жарки меньше, а значит — и вреда меньше.
  3. Универсальность.
    Во фритюрнице можно готовить не только картофель фри, но и мясо, рыбу, овощи, а также выпечку.

На что обратить внимание

Фритюрница действительно помогает сократить жир в рационе, но есть несколько правил:

  • Не используйте переработанные продукты. Готовые наггетсы и фри уже содержат трансжиры и добавки.

  • Не перегревайте продукты. Обугливание может привести к образованию вредных веществ.

  • Выбирайте правильное масло. Если всё-таки добавляете жир — только полезные: оливковое, рапсовое, авокадо.

  • Чистите устройство после каждого использования. Остатки еды и жира могут вызывать неприятный запах и загрязнять еду.

Возможные недостатки фритюрницы

  1. Риск пересушивания.
    Без масла мясо и рыба легко становятся сухими, особенно при высокой температуре.
  2. Ограниченный объём.
    Небольшие модели не подходят для большой семьи — придётся готовить в несколько заходов.
  3. Электрозависимость.
    Без электричества фритюрница бесполезна, а значит — не подойдёт для дачи или походов.
  4. Цена.
    Хорошие модели стоят недёшево, особенно многофункциональные с грилем и выпечкой.
  5. Нюансы при заболеваниях.
    Людям с проблемами ЖКТ, печени или после операций, часто рекомендуют готовку на пару — даже минимальный жар им может навредить.

Как сделать приготовление во фритюрнице действительно полезным

  1. Температура:
    Для картошки — 180-200 °C, для мяса — 160-180 °C. Не перегревайте.
  2. Контроль процесса:
    Не допускайте подгорания — лучше немного не дожарить и накрыть крышкой.
  3. Натуральные продукты:
    Используйте свежие овощи, мясо и рыбу. Избегайте полуфабрикатов.
  4. Масла — только по необходимости:
    И то — самые полезные. Без фанатизма.
  5. Чистка:
    Обязательно очищайте корзину и стенки после каждого использования.

Фритюрница — это не магическая палочка, но отличный инструмент. При грамотном подходе она позволяет готовить вкусную и менее жирную пищу. Она не заменит духовку или пароварку, но вполне способна занять почётное место на кухне.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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