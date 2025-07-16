Готовите во фритюрнице? Этот безобидный способ может незаметно навредить здоровью

Фритюрница без масла: как правильно готовить, чтобы не навредить здоровью?

3:56 Your browser does not support the audio element. Еда

С ростом интереса к здоровому питанию всё больше людей задумываются: действительно ли фритюрницы без масла — это шаг к лучшему рациону? Устройства, обещающие хрустящую корочку с минимальным содержанием жира, становятся всё популярнее. Но насколько они полезны на самом деле?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Аэрофритюрница

Разбираемся, как работает фритюрница, чем отличается от духовки, в чём её плюсы и ограничения — и на какие нюансы стоит обратить внимание.

Как работает фритюрница без масла

Аэрофритюрница использует мощную циркуляцию горячего воздуха. В отличие от традиционного фритюра, продукты не погружаются в масло, а обжариваются в потоке воздуха. Иногда добавляется буквально чайная ложка масла — но и без него вполне можно обойтись.

Преимущества технологии

до 70-80% меньше жира по сравнению с обычной жаркой;

хрустящая корочка без жирной плёнки;

более быстрое приготовление, чем в духовке.

В чём польза фритюрницы

Меньше жира — меньше калорий.

Продукты не впитывают масло, поэтому становятся менее калорийными и не повышают уровень холестерина так, как жареная пища. Меньше вредных соединений.

Во фритюре при высоких температурах часто образуется акриламид — канцерогенное вещество. В аэрофритюрницах температура ниже и время жарки меньше, а значит — и вреда меньше. Универсальность.

Во фритюрнице можно готовить не только картофель фри, но и мясо, рыбу, овощи, а также выпечку.

На что обратить внимание

Фритюрница действительно помогает сократить жир в рационе, но есть несколько правил:

Не используйте переработанные продукты. Готовые наггетсы и фри уже содержат трансжиры и добавки.

Не перегревайте продукты. Обугливание может привести к образованию вредных веществ.

Выбирайте правильное масло. Если всё-таки добавляете жир — только полезные: оливковое, рапсовое, авокадо.

Чистите устройство после каждого использования. Остатки еды и жира могут вызывать неприятный запах и загрязнять еду.

Возможные недостатки фритюрницы

Риск пересушивания.

Без масла мясо и рыба легко становятся сухими, особенно при высокой температуре. Ограниченный объём.

Небольшие модели не подходят для большой семьи — придётся готовить в несколько заходов. Электрозависимость.

Без электричества фритюрница бесполезна, а значит — не подойдёт для дачи или походов. Цена.

Хорошие модели стоят недёшево, особенно многофункциональные с грилем и выпечкой. Нюансы при заболеваниях.

Людям с проблемами ЖКТ, печени или после операций, часто рекомендуют готовку на пару — даже минимальный жар им может навредить.

Как сделать приготовление во фритюрнице действительно полезным

Температура:

Для картошки — 180-200 °C, для мяса — 160-180 °C. Не перегревайте. Контроль процесса:

Не допускайте подгорания — лучше немного не дожарить и накрыть крышкой. Натуральные продукты:

Используйте свежие овощи, мясо и рыбу. Избегайте полуфабрикатов. Масла — только по необходимости:

И то — самые полезные. Без фанатизма. Чистка:

Обязательно очищайте корзину и стенки после каждого использования.

Фритюрница — это не магическая палочка, но отличный инструмент. При грамотном подходе она позволяет готовить вкусную и менее жирную пищу. Она не заменит духовку или пароварку, но вполне способна занять почётное место на кухне.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).

