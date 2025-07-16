Готовите во фритюрнице? Этот безобидный способ может незаметно навредить здоровью

С ростом интереса к здоровому питанию всё больше людей задумываются: действительно ли фритюрницы без масла — это шаг к лучшему рациону? Устройства, обещающие хрустящую корочку с минимальным содержанием жира, становятся всё популярнее. Но насколько они полезны на самом деле?
Разбираемся, как работает фритюрница, чем отличается от духовки, в чём её плюсы и ограничения — и на какие нюансы стоит обратить внимание.
Аэрофритюрница использует мощную циркуляцию горячего воздуха. В отличие от традиционного фритюра, продукты не погружаются в масло, а обжариваются в потоке воздуха. Иногда добавляется буквально чайная ложка масла — но и без него вполне можно обойтись.
до 70-80% меньше жира по сравнению с обычной жаркой;
хрустящая корочка без жирной плёнки;
более быстрое приготовление, чем в духовке.
Фритюрница действительно помогает сократить жир в рационе, но есть несколько правил:
Не используйте переработанные продукты. Готовые наггетсы и фри уже содержат трансжиры и добавки.
Не перегревайте продукты. Обугливание может привести к образованию вредных веществ.
Выбирайте правильное масло. Если всё-таки добавляете жир — только полезные: оливковое, рапсовое, авокадо.
Чистите устройство после каждого использования. Остатки еды и жира могут вызывать неприятный запах и загрязнять еду.
Фритюрница — это не магическая палочка, но отличный инструмент. При грамотном подходе она позволяет готовить вкусную и менее жирную пищу. Она не заменит духовку или пароварку, но вполне способна занять почётное место на кухне.
Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).
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