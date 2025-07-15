Чеснок в кофе? В Батуми давно знают, зачем это делать — секретный рецепт согревающего напитка

Эликсир долголетия из чашки: как приготовить батумский кофе

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Грузия известна не только своими пейзажами и богатой культурой, но и необычными гастрономическими традициями. Одной из таких стала местная вариация кофе, известная как батумский. Его главное отличие — добавка, которую сложно ожидать в кофейной чашке: чеснок.

Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кофе

На первый взгляд, это кажется странным сочетанием. Однако, по мнению самих грузин, такая комбинация не только улучшает вкус напитка, но и оказывает оздоровительный эффект. Многие считают, что именно батумский кофе помогает сохранять здоровье и долголетие.

Почему в кофе добавляют чеснок

Кофейные эксперименты — не редкость. Люди добавляют корицу, кардамон, чёрный перец. Но чеснок? Секрет в правильной технологии. В батумском рецепте чеснок не просто кладут в напиток — его жарят вместе с кофейными зёрнами.

При обжарке чеснок раскрывает свои ароматы, взаимодействует с кофейными маслами и придаёт напитку тонкую пряную ноту. Вместе с тем он сохраняет свои полезные свойства: согревает организм, поддерживает иммунитет и действует как натуральный стимулятор.

Как приготовить батумский кофе

Для приготовления напитка потребуется турка (джезва), зубчик чеснока, немного сахара и свежие кофейные зёрна.

Ингредиенты

2 ч. л. кофейных зёрен

1 зубчик чеснока

1 стакан воды

сахар — по вкусу

Приготовление

На сухой сковороде обжарьте кофейные зёрна с зубчиком чеснока до золотистого цвета чеснока и насыщенного аромата. Измельчите зёрна вместе с чесноком. Переложите смесь в турку, добавьте воду и сахар. Готовьте на медленном огне до появления пены, снимите, перемешайте и снова доведите до кипения. Разлейте по чашкам и подавайте горячим.

В результате получается согревающий, насыщенный напиток с лёгким чесночным акцентом, который отлично подходит для прохладных дней.

Какой чеснок выбрать

Для кофе нужно использовать только качественный чеснок — плотный, без тёмных пятен и признаков мягкости. Предпочтение стоит отдавать местным сортам — они обычно ароматнее и натуральнее. Импортный чеснок, особенно из Китая, часто менее насыщенный и может содержать химикаты.

Батумский кофе — пример того, как простое сочетание двух ингредиентов может создать нечто неожиданное и полезное. Это напиток с характером, в котором отражаются культура, забота о здоровье и стремление к новым вкусам.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

