Чеснок в кофе? В Батуми давно знают, зачем это делать — секретный рецепт согревающего напитка

Грузия известна не только своими пейзажами и богатой культурой, но и необычными гастрономическими традициями. Одной из таких стала местная вариация кофе, известная как батумский. Его главное отличие — добавка, которую сложно ожидать в кофейной чашке: чеснок.
На первый взгляд, это кажется странным сочетанием. Однако, по мнению самих грузин, такая комбинация не только улучшает вкус напитка, но и оказывает оздоровительный эффект. Многие считают, что именно батумский кофе помогает сохранять здоровье и долголетие.
Кофейные эксперименты — не редкость. Люди добавляют корицу, кардамон, чёрный перец. Но чеснок? Секрет в правильной технологии. В батумском рецепте чеснок не просто кладут в напиток — его жарят вместе с кофейными зёрнами.
При обжарке чеснок раскрывает свои ароматы, взаимодействует с кофейными маслами и придаёт напитку тонкую пряную ноту. Вместе с тем он сохраняет свои полезные свойства: согревает организм, поддерживает иммунитет и действует как натуральный стимулятор.
Для приготовления напитка потребуется турка (джезва), зубчик чеснока, немного сахара и свежие кофейные зёрна.
2 ч. л. кофейных зёрен
1 зубчик чеснока
1 стакан воды
сахар — по вкусу
На сухой сковороде обжарьте кофейные зёрна с зубчиком чеснока до золотистого цвета чеснока и насыщенного аромата.
Измельчите зёрна вместе с чесноком.
Переложите смесь в турку, добавьте воду и сахар.
Готовьте на медленном огне до появления пены, снимите, перемешайте и снова доведите до кипения.
Разлейте по чашкам и подавайте горячим.
В результате получается согревающий, насыщенный напиток с лёгким чесночным акцентом, который отлично подходит для прохладных дней.
Для кофе нужно использовать только качественный чеснок — плотный, без тёмных пятен и признаков мягкости. Предпочтение стоит отдавать местным сортам — они обычно ароматнее и натуральнее. Импортный чеснок, особенно из Китая, часто менее насыщенный и может содержать химикаты.
Батумский кофе — пример того, как простое сочетание двух ингредиентов может создать нечто неожиданное и полезное. Это напиток с характером, в котором отражаются культура, забота о здоровье и стремление к новым вкусам.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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