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Чеснок в кофе? В Батуми давно знают, зачем это делать — секретный рецепт согревающего напитка

Эликсир долголетия из чашки: как приготовить батумский кофе
2:44
Еда

Грузия известна не только своими пейзажами и богатой культурой, но и необычными гастрономическими традициями. Одной из таких стала местная вариация кофе, известная как батумский. Его главное отличие — добавка, которую сложно ожидать в кофейной чашке: чеснок.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кофе

На первый взгляд, это кажется странным сочетанием. Однако, по мнению самих грузин, такая комбинация не только улучшает вкус напитка, но и оказывает оздоровительный эффект. Многие считают, что именно батумский кофе помогает сохранять здоровье и долголетие.

Почему в кофе добавляют чеснок

Кофейные эксперименты — не редкость. Люди добавляют корицу, кардамон, чёрный перец. Но чеснок? Секрет в правильной технологии. В батумском рецепте чеснок не просто кладут в напиток — его жарят вместе с кофейными зёрнами.

При обжарке чеснок раскрывает свои ароматы, взаимодействует с кофейными маслами и придаёт напитку тонкую пряную ноту. Вместе с тем он сохраняет свои полезные свойства: согревает организм, поддерживает иммунитет и действует как натуральный стимулятор.

Как приготовить батумский кофе

Для приготовления напитка потребуется турка (джезва), зубчик чеснока, немного сахара и свежие кофейные зёрна.

Ингредиенты

  • 2 ч. л. кофейных зёрен

  • 1 зубчик чеснока

  • 1 стакан воды

  • сахар — по вкусу

Приготовление

  1. На сухой сковороде обжарьте кофейные зёрна с зубчиком чеснока до золотистого цвета чеснока и насыщенного аромата.

  2. Измельчите зёрна вместе с чесноком.

  3. Переложите смесь в турку, добавьте воду и сахар.

  4. Готовьте на медленном огне до появления пены, снимите, перемешайте и снова доведите до кипения.

  5. Разлейте по чашкам и подавайте горячим.

В результате получается согревающий, насыщенный напиток с лёгким чесночным акцентом, который отлично подходит для прохладных дней.

Какой чеснок выбрать

Для кофе нужно использовать только качественный чеснок — плотный, без тёмных пятен и признаков мягкости. Предпочтение стоит отдавать местным сортам — они обычно ароматнее и натуральнее. Импортный чеснок, особенно из Китая, часто менее насыщенный и может содержать химикаты.

Батумский кофе — пример того, как простое сочетание двух ингредиентов может создать нечто неожиданное и полезное. Это напиток с характером, в котором отражаются культура, забота о здоровье и стремление к новым вкусам.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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