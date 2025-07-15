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Французская магия на вашей кухне: простой пирог, который сведет гостей с ума — взрыв вкуса

Рецепт галеты с абрикосами и миндальными лепестками
3:27
Еда

Представляем летнюю классику — нежный рассыпчатый пирог со свежими абрикосами и хрустящими миндальными лепестками. Галета не требует специальной формы и покоряет своей деревенской простотой и ароматом!

Галета с абрикосами
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Галета с абрикосами

Ингредиенты

Для теста

  • Пшеничная мука: 200 г
  • Сливочное масло (холодное): 120 г
  • Желток: 1 шт. (для смазки)
  • Ледяная вода: ~3 ст. л.
  • Соль: щепотка

Для начинки

  • Свежие абрикосы: 8 шт. (средних)
  • Сахар: 4 ст. л.
  • Картофельный крахмал: 1 ст. л.
  • Миндальная мука: 2 ст. л.

Для посыпки

  • Миндальные лепестки: 3 ст. л.
  • Сахарная пудра: по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Готовим тесто: В миску просейте муку с щепоткой соли. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное мелкими кубиками. Быстро перетрите руками или кончиками пальцев в мелкую крошку. Важно не перегреть масло!
  2. Собираем тесто: Постепенно вливайте ледяную воду (1 ст. л. за раз), аккуратно собирая тесто вилкой или руками. Оно должно едва собраться в ком. Не замешивайте! Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 30 минут (чем дольше – тем лучше, до 2 часов).
  3. Подготавливаем абрикосы: Вымойте абрикосы, разрежьте пополам и удалите косточки. Каждую половинку надрежьте несколько раз вдоль (не до конца), чтобы при выпечке они лучше отдали сок и сохранили форму.
  4. Защита от сока: В небольшой мисочке смешайте сахар и картофельный крахмал. Аккуратно припорошите этой смесью половинки абрикосов – крахмал впитает лишний сок и не даст тесту размокнуть.
  5. Формируем основу: Достаньте охлажденное тесто. На слегка припыленной мукой поверхности раскатайте его в круглый пласт толщиной примерно 3-4 мм. Не стремитесь к идеально ровному кругу, неровные края – часть шарма галеты!
  6. "Подстилка" для начинки: Центр раскатанного теста посыпьте миндальной мукой – она добавит вкуса и дополнительно впитает влагу.
  7. Выкладываем начинку: На миндальную муку выложите половинки абрикосов срезом вверх, оставляя свободными края теста (примерно 4-5 см). Слегка вдавите фрукты.
  8. Заворачиваем края: Аккуратно загните свободные края теста внутрь, над начинкой, формируя бортик. Защипните складки, если нужно. Должен получиться открытый пирог с красивыми волнистыми краями.
  9. Финишный штрих: Слегка взбейте желток с каплей воды. С помощью кисточки смажьте им бортики теста. Посыпьте бортики миндальными лепестками и немного сахарной пудры.
  10. Выпекаем: Разогрейте духовку до 180°C. Переложите галету на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 35-40 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым, а абрикосы не станут мягкими и не пустят сок.
  11. Подаем: Дайте галете полностью остыть на решетке. Перед подачей можно слегка припудрить сахарной пудрой. Идеальна с шариком ванильного мороженого!

Уточнения

Гале́ты сухое печенье с длительным сроком хранения.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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