Французская магия на вашей кухне: простой пирог, который сведет гостей с ума — взрыв вкуса

Рецепт галеты с абрикосами и миндальными лепестками

3:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем летнюю классику — нежный рассыпчатый пирог со свежими абрикосами и хрустящими миндальными лепестками. Галета не требует специальной формы и покоряет своей деревенской простотой и ароматом!

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галета с абрикосами

Ингредиенты

Для теста

Пшеничная мука: 200 г

Сливочное масло (холодное): 120 г

Желток: 1 шт. (для смазки)

Ледяная вода: ~3 ст. л.

Соль: щепотка

Для начинки

Свежие абрикосы: 8 шт. (средних)

Сахар: 4 ст. л.

Картофельный крахмал: 1 ст. л.

Миндальная мука: 2 ст. л.

Для посыпки

Миндальные лепестки: 3 ст. л.

Сахарная пудра: по вкусу

Пошаговый рецепт

Готовим тесто: В миску просейте муку с щепоткой соли. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное мелкими кубиками. Быстро перетрите руками или кончиками пальцев в мелкую крошку. Важно не перегреть масло! Собираем тесто: Постепенно вливайте ледяную воду (1 ст. л. за раз), аккуратно собирая тесто вилкой или руками. Оно должно едва собраться в ком. Не замешивайте! Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 30 минут (чем дольше – тем лучше, до 2 часов). Подготавливаем абрикосы: Вымойте абрикосы, разрежьте пополам и удалите косточки. Каждую половинку надрежьте несколько раз вдоль (не до конца), чтобы при выпечке они лучше отдали сок и сохранили форму. Защита от сока: В небольшой мисочке смешайте сахар и картофельный крахмал. Аккуратно припорошите этой смесью половинки абрикосов – крахмал впитает лишний сок и не даст тесту размокнуть. Формируем основу: Достаньте охлажденное тесто. На слегка припыленной мукой поверхности раскатайте его в круглый пласт толщиной примерно 3-4 мм. Не стремитесь к идеально ровному кругу, неровные края – часть шарма галеты! "Подстилка" для начинки: Центр раскатанного теста посыпьте миндальной мукой – она добавит вкуса и дополнительно впитает влагу. Выкладываем начинку: На миндальную муку выложите половинки абрикосов срезом вверх, оставляя свободными края теста (примерно 4-5 см). Слегка вдавите фрукты. Заворачиваем края: Аккуратно загните свободные края теста внутрь, над начинкой, формируя бортик. Защипните складки, если нужно. Должен получиться открытый пирог с красивыми волнистыми краями. Финишный штрих: Слегка взбейте желток с каплей воды. С помощью кисточки смажьте им бортики теста. Посыпьте бортики миндальными лепестками и немного сахарной пудры. Выпекаем: Разогрейте духовку до 180°C. Переложите галету на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 35-40 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым, а абрикосы не станут мягкими и не пустят сок. Подаем: Дайте галете полностью остыть на решетке. Перед подачей можно слегка припудрить сахарной пудрой. Идеальна с шариком ванильного мороженого!

Уточнения

Гале́ты — сухое печенье с длительным сроком хранения.

