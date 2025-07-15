Французская магия на вашей кухне: простой пирог, который сведет гостей с ума — взрыв вкуса

Представляем летнюю классику — нежный рассыпчатый пирог со свежими абрикосами и хрустящими миндальными лепестками. Галета не требует специальной формы и покоряет своей деревенской простотой и ароматом!
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Галета с абрикосами
Ингредиенты
Для теста
Пшеничная мука: 200 г
Сливочное масло (холодное): 120 г
Желток: 1 шт. (для смазки)
Ледяная вода: ~3 ст. л.
Соль: щепотка
Для начинки
Свежие абрикосы: 8 шт. (средних)
Сахар: 4 ст. л.
Картофельный крахмал: 1 ст. л.
Миндальная мука: 2 ст. л.
Для посыпки
Миндальные лепестки: 3 ст. л.
Сахарная пудра: по вкусу
Пошаговый рецепт
Готовим тесто: В миску просейте муку с щепоткой соли. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное мелкими кубиками. Быстро перетрите руками или кончиками пальцев в мелкую крошку. Важно не перегреть масло!
Собираем тесто: Постепенно вливайте ледяную воду (1 ст. л. за раз), аккуратно собирая тесто вилкой или руками. Оно должно едва собраться в ком. Не замешивайте! Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 30 минут (чем дольше – тем лучше, до 2 часов).
Подготавливаем абрикосы: Вымойте абрикосы, разрежьте пополам и удалите косточки. Каждую половинку надрежьте несколько раз вдоль (не до конца), чтобы при выпечке они лучше отдали сок и сохранили форму.
Защита от сока: В небольшой мисочке смешайте сахар и картофельный крахмал. Аккуратно припорошите этой смесью половинки абрикосов – крахмал впитает лишний сок и не даст тесту размокнуть.
Формируем основу: Достаньте охлажденное тесто. На слегка припыленной мукой поверхности раскатайте его в круглый пласт толщиной примерно 3-4 мм. Не стремитесь к идеально ровному кругу, неровные края – часть шарма галеты!
"Подстилка" для начинки: Центр раскатанного теста посыпьте миндальной мукой – она добавит вкуса и дополнительно впитает влагу.
Выкладываем начинку: На миндальную муку выложите половинки абрикосов срезом вверх, оставляя свободными края теста (примерно 4-5 см). Слегка вдавите фрукты.
Заворачиваем края: Аккуратно загните свободные края теста внутрь, над начинкой, формируя бортик. Защипните складки, если нужно. Должен получиться открытый пирог с красивыми волнистыми краями.
Финишный штрих: Слегка взбейте желток с каплей воды. С помощью кисточки смажьте им бортики теста. Посыпьте бортики миндальными лепестками и немного сахарной пудры.
Выпекаем: Разогрейте духовку до 180°C. Переложите галету на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 35-40 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым, а абрикосы не станут мягкими и не пустят сок.
Подаем: Дайте галете полностью остыть на решетке. Перед подачей можно слегка припудрить сахарной пудрой. Идеальна с шариком ванильного мороженого!
Уточнения
Гале́ты — сухое печенье с длительным сроком хранения.