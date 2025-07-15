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Гости уже на пороге: секретный десерт, который вас выручит мгновенно — чудо в креманке

Десерт без выпечки за 5 минут: рецепт с печеньем и сметаной
1:51
Еда

Знакомо, когда подружки звонят: "Мы уже едем!"? Не паникуйте! Этот волшебный десерт "Минутка" спасет вашу честь хозяйки. Готовится буквально за 5 минут из того, что почти всегда есть дома. Никакой выпечки, только слои вкуса!

Десерт
Фото: Designed by Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Десерт

Ингредиенты

  • Песочное печенье: 180 г (любое простое, типа "Юбилейного")
  • Сметана: 150 г (20-25%, чтобы крем не растекался)
  • Шоколадка: 1 шт. (100 г, молочный или темный — по вкусу)

Приготовление

  1. Измельчаем печенье: Печенье поломайте руками или положите в пакет и пройдитесь скалкой. Нужна не пыль, а мелкая-средняя крошка. Отложите.
  2. Готовим крем: Шоколад поломайте на кусочки и растопите в микроволновке (30 сек + помешивать) или на водяной бане. Дайте слегка остыть (чтобы не свернулась сметана). Смешайте растопленный теплый шоколад со сметаной до однородного гладкого крема.
  3. Собираем слои: Возьмите стаканы, креманки или одну небольшую прозрачную салатницу.
  4. Выкладывайте слоями: Слой 1: Печенье (примерно 1/3 крошки).Слой 2: Шоколадно-сметанный крем (примерно 1/3).Повторите слои: печенье -> крем. Завершающий слой: Посыпьте оставшейся печеньевой крошкой.
  5. Украшаем: Сразу подавайте, украсив свежими или замороженными ягодами (малина, клубника, смородина) или кусочками фруктов. Можно добавить листик мяты.

Ваш экспресс-шедевр готов! Подавайте сразу, пока печенье не размокло слишком сильно — оно должно оставаться чуть хрустящим в слоях. Приятного чаепития!

Уточнения

Крема́нка — вид металлической, фарфоровой (керамической) или стеклянной посуды.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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