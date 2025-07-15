Гости уже на пороге: секретный десерт, который вас выручит мгновенно — чудо в креманке

Десерт без выпечки за 5 минут: рецепт с печеньем и сметаной

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Знакомо, когда подружки звонят: "Мы уже едем!"? Не паникуйте! Этот волшебный десерт "Минутка" спасет вашу честь хозяйки. Готовится буквально за 5 минут из того, что почти всегда есть дома. Никакой выпечки, только слои вкуса!

Фото: Designed by Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Десерт

Ингредиенты

Песочное печенье: 180 г (любое простое, типа "Юбилейного")

Сметана: 150 г (20-25%, чтобы крем не растекался)

Шоколадка: 1 шт. (100 г, молочный или темный — по вкусу)

Приготовление

Измельчаем печенье: Печенье поломайте руками или положите в пакет и пройдитесь скалкой. Нужна не пыль, а мелкая-средняя крошка. Отложите. Готовим крем: Шоколад поломайте на кусочки и растопите в микроволновке (30 сек + помешивать) или на водяной бане. Дайте слегка остыть (чтобы не свернулась сметана). Смешайте растопленный теплый шоколад со сметаной до однородного гладкого крема. Собираем слои: Возьмите стаканы, креманки или одну небольшую прозрачную салатницу. Выкладывайте слоями: Слой 1: Печенье (примерно 1/3 крошки).Слой 2: Шоколадно-сметанный крем (примерно 1/3).Повторите слои: печенье -> крем. Завершающий слой: Посыпьте оставшейся печеньевой крошкой. Украшаем: Сразу подавайте, украсив свежими или замороженными ягодами (малина, клубника, смородина) или кусочками фруктов. Можно добавить листик мяты.

Ваш экспресс-шедевр готов! Подавайте сразу, пока печенье не размокло слишком сильно — оно должно оставаться чуть хрустящим в слоях. Приятного чаепития!

Уточнения

Крема́нка — вид металлической, фарфоровой (керамической) или стеклянной посуды.

