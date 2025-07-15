Гости уже на пороге: секретный десерт, который вас выручит мгновенно — чудо в креманке

Знакомо, когда подружки звонят: "Мы уже едем!"? Не паникуйте! Этот волшебный десерт "Минутка" спасет вашу честь хозяйки. Готовится буквально за 5 минут из того, что почти всегда есть дома. Никакой выпечки, только слои вкуса!
Фото: Designed by Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Десерт
Ингредиенты
Песочное печенье: 180 г (любое простое, типа "Юбилейного")
Сметана: 150 г (20-25%, чтобы крем не растекался)
Шоколадка: 1 шт. (100 г, молочный или темный — по вкусу)
Приготовление
Измельчаем печенье: Печенье поломайте руками или положите в пакет и пройдитесь скалкой. Нужна не пыль, а мелкая-средняя крошка. Отложите.
Готовим крем: Шоколад поломайте на кусочки и растопите в микроволновке (30 сек + помешивать) или на водяной бане. Дайте слегка остыть (чтобы не свернулась сметана). Смешайте растопленный теплый шоколад со сметаной до однородного гладкого крема.
Собираем слои: Возьмите стаканы, креманки или одну небольшую прозрачную салатницу.