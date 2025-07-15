Летний тренд без градусов: моктейли с арбузом, алоэ и клубникой стали хитами этого сезона

Этим летом на смену привычным коктейлям всё чаще приходят моктейли — освежающие безалкогольные напитки, которые выглядят и ощущаются почти как настоящие, но без содержания спирта. Всё больше кафе и баров включают их в меню, а в домашних условиях их можно приготовить за считанные минуты. Рассказываем о трёх вариантах, которые приятно удивят вкусом и простотой.
Один из самых необычных моктейлей — домашняя версия One Percent, вдохновлённая оригиналом на основе текилы и ананаса. В этом варианте сохраняется насыщенный вкус, но в состав входят только доступные и безалкогольные ингредиенты.
200 мл лимонада с кусочками алоэ;
2-3 кружочка консервированного ананаса;
1 чайная ложка мёда;
немного свежего лимонного сока.
В высокий стакан влейте лимонад, добавьте мёд и хорошо размешайте. Положите в напиток кусочки ананаса и немного лимонного фреша. Подавайте со льдом. Этот напиток идеально подойдёт тем, кто хочет почувствовать нотки тропиков без капли алкоголя.
Любителям фруктовых вкусов понравится безалкогольный Watermelon Sour — лёгкий, ароматный напиток на основе арбуза. Он отлично освежает в жару и не требует экзотических продуктов.
100 г спелого арбуза без косточек;
сок ½ лимона;
2 чайные ложки ванильного сахара;
100 мл холодной воды.
Все компоненты поместите в блендер и взбейте до однородности. Подавайте в охлаждённом бокале, при желании добавьте лёд или мяту. Благодаря ванильному сахару напиток приобретает глубокий и мягкий вкус, а арбуз добавляет сладкую и сочную основу.
Если вы ищете идеальный летний напиток для жарких дней, обратите внимание на этот вариант безалкогольного мохито с клубникой и лимоном. Он не только отлично утоляет жажду, но и выглядит эффектно.
газированная вода (200 мл);
3-4 ягоды клубники, нарезанные;
1/2 ч. л. лимонной кислоты;
⅓ ч. л. соды;
2 ч. л. сахара;
листья свежей мяты.
В бокал положите клубнику, мяту, лимонную кислоту, соду и сахар. Разомните слегка ложкой, чтобы ингредиенты начали отдавать вкус. Влейте газированную воду и тщательно перемешайте. Подавайте с кубиками льда или без, по желанию можно украсить долькой лимона или веточкой мяты.
Моктейли набирают популярность не только из-за тренда на здоровый образ жизни. Эти напитки — отличная возможность насладиться любимыми вкусами без последствий. Они:
красиво подаются и украшают любой стол;
не содержат алкоголь, но ощущаются как коктейли;
позволяют экспериментировать с ингредиентами;
подходят и взрослым, и детям.
Такие напитки особенно актуальны летом, когда хочется чего-то лёгкого, освежающего и при этом необычного — пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов.
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