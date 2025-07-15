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Летний тренд без градусов: моктейли с арбузом, алоэ и клубникой стали хитами этого сезона

Моктейли: как удивить гостей безалкогольными напитками этим летом
3:34
Еда

Этим летом на смену привычным коктейлям всё чаще приходят моктейли — освежающие безалкогольные напитки, которые выглядят и ощущаются почти как настоящие, но без содержания спирта. Всё больше кафе и баров включают их в меню, а в домашних условиях их можно приготовить за считанные минуты. Рассказываем о трёх вариантах, которые приятно удивят вкусом и простотой.

Три алкогольных коктейля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Три алкогольных коктейля

Тропический микс с ананасом и алоэ

Один из самых необычных моктейлей — домашняя версия One Percent, вдохновлённая оригиналом на основе текилы и ананаса. В этом варианте сохраняется насыщенный вкус, но в состав входят только доступные и безалкогольные ингредиенты.

Что понадобится:

  • 200 мл лимонада с кусочками алоэ;

  • 2-3 кружочка консервированного ананаса;

  • 1 чайная ложка мёда;

  • немного свежего лимонного сока.

Как готовить:

В высокий стакан влейте лимонад, добавьте мёд и хорошо размешайте. Положите в напиток кусочки ананаса и немного лимонного фреша. Подавайте со льдом. Этот напиток идеально подойдёт тем, кто хочет почувствовать нотки тропиков без капли алкоголя.

Арбузный sour с ванильным акцентом

Любителям фруктовых вкусов понравится безалкогольный Watermelon Sour — лёгкий, ароматный напиток на основе арбуза. Он отлично освежает в жару и не требует экзотических продуктов.

Ингредиенты:

  • 100 г спелого арбуза без косточек;

  • сок &frac12 лимона;

  • 2 чайные ложки ванильного сахара;

  • 100 мл холодной воды.

Как готовить:

Все компоненты поместите в блендер и взбейте до однородности. Подавайте в охлаждённом бокале, при желании добавьте лёд или мяту. Благодаря ванильному сахару напиток приобретает глубокий и мягкий вкус, а арбуз добавляет сладкую и сочную основу.

Клубнично-лимонный мокито — версия без алкоголя

Если вы ищете идеальный летний напиток для жарких дней, обратите внимание на этот вариант безалкогольного мохито с клубникой и лимоном. Он не только отлично утоляет жажду, но и выглядит эффектно.

Состав:

  • газированная вода (200 мл);

  • 3-4 ягоды клубники, нарезанные;

  • 1/2 ч. л. лимонной кислоты;

  • ⅓ ч. л. соды;

  • 2 ч. л. сахара;

  • листья свежей мяты.

Приготовление:

В бокал положите клубнику, мяту, лимонную кислоту, соду и сахар. Разомните слегка ложкой, чтобы ингредиенты начали отдавать вкус. Влейте газированную воду и тщательно перемешайте. Подавайте с кубиками льда или без, по желанию можно украсить долькой лимона или веточкой мяты.

Почему моктейли становятся трендом

Моктейли набирают популярность не только из-за тренда на здоровый образ жизни. Эти напитки — отличная возможность насладиться любимыми вкусами без последствий. Они:

  • красиво подаются и украшают любой стол;

  • не содержат алкоголь, но ощущаются как коктейли;

  • позволяют экспериментировать с ингредиентами;

  • подходят и взрослым, и детям.

Такие напитки особенно актуальны летом, когда хочется чего-то лёгкого, освежающего и при этом необычного — пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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